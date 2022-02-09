英超再度开打，曼联却在客场1比1平伯恩利，因此丢失了第四的排名，这对于球队来说是很难接受的。C罗替补登场错失了一次绝佳的机会，赛后再度成为被质疑的球员，这的确是令人尴尬的事情，同时也有有一些不公平，球王成了球队的背锅王，这同样不利于球队随后的比赛。接下来曼联进入一周双赛的赛程，C罗仍需要证明自己宝刀不老才能平复质疑声。对于曼联来说只要补赛赢球就可以重返前四，所以相关的人们不该更多指责C罗无作为，他在第68分钟才登场，如果其他核心球员高效的话，应该在上半场就锁定胜局了。

球王回归曼联本来是寄望给予球队更多，但是目前的情况是队友不会给C罗绝对的支持，这就是更衣室的问题，同样是主帅无能的体现，因为在队内失和的情况下，主帅无法解决问题，并且利用战术要求来解决难题，所以这种负面的影响才会越来越 大。可以确定的是任何球队如果更衣室有问题，当赛季都不可能有出色的战绩。本场比赛数据方面曼联也有不足，球队22次射门只有5次射正，伯恩利9次射门3次射正，保级队最终平局收场也是有理由的。上半场曼联控球率62%比38%，场面上占据优势，但是只有一球入账，这的确说明球队的发挥是不到位的。

必须承认的是卡瓦尼和拉什福德错失了一些机会，因为马奎尔处在越位的位置，所以瓦拉内的进球也被吹掉了。曼联唯一的进球是卢克肖制造的机会，本赛季这位大将已经多次助攻队友破门的，其中也有C罗。本轮比赛他的倒三角回传球帮助博格巴建功，这位同样每个赛季都饱受质疑的大将进球后减少了外界的质疑，不过今夏离队的几率依旧很大，因为他已经无法得到球迷们的绝对支持，而无法夺冠的曼联也没有了吸引力。

值得一提的是拉什福德也参与了这粒进球，遗憾的是他踢了85分钟的比赛居然没有进球，他的个人数据是3次射门2次射正，传1次威胁球，5次过人，17次传球的成功率82.35%。C罗踢了22分钟的比赛也有3次射正，遗憾的是没有射正，6次传球的成功率为83.33%，队友没给予C罗更多支持，所以无法建功也有一定的必然的。

其实上半场曼联还有扩大领先优势的机会，可惜的是都错失了。上半场卢克肖和拉什福德的配合制造了对手的乌龙球，但是裁判却因为博格巴犯规在先吹罚进球无效。此后拉什福德被严防，B费也没有把握住为数不多的得分机会，所以半场结束也只有一球领先的优势。足球场上错失机会就会被惩罚，这一点也是被多次印证的。伯恩利的进球是下半场开始不久的一次反击机会，队友从右路长传球撕开了防线，韦霍斯特得球后分球给罗德里格斯，后者突破禁区后推射建功。下半场刚开始曼联防守是存在问题的，前场有六人回防却没有阻挡对手传球，更无法阻挡球员突破，马奎尔坐镇后防线也不复曾经的稳健了。

C罗登场后对手也加强了防守，并且先后利用犯规来限制曼联的进攻，这也让球员之间的配合无法形成绝对的得分机会。C罗先后两次头球攻门未果，这对于习惯于用脚进球的球员很不适，也可以看出球队追分期间遇到的问题是比较大的。很长一段时间C罗和B费也没有更多的连线，后者打满全场，下半场后半段有一些沉寂。

值得一提的是C罗第68分钟替补登场后，第一次拿球是在第74分钟，当时瓦拉内射门不成功又抢到了球权，随后回传给C罗，后者将球分给拉什福德，可惜这次进攻只是为球队赢得一次角球机会。C罗是无私的，不过遗憾的是队友们并没有给他更多进攻的机会，战术角球机会也没有给到C罗脚下，随后主帅换上了林加德，B费先后两次拿球都选择给拉什福德，球队的战术意图还是很明显的，并没有因为C罗的登场而有一些改变。

C罗第二次拿球是战术角球机会，给他分球的是卢克肖，可惜C罗头槌攻门顶高了。比赛末尾卢克肖拿球后传给B费，后者第一次给C罗做球，球王选择传给达洛特，可惜随后的传中球直接传出界，C罗不是独狼，可是他信任的队友们都浪费了机会。第84分钟主帅用埃兰加换下了拉什福德，这个换人很难理解，因为球队是希望反超比分，而不是接受1比1的平局，指望这位球员扭转平局的结果的确是异想天开的感觉。

比赛即将进入伤停补时的阶段，林加德断球后选择传球给C罗，后者回传给卢克肖，这进攻最终由B费挑传禁区后被解围，桑乔只有断球后完成一脚射门再度被破坏。曼联持续的进攻，埃兰加挑传禁区帮助C罗完成头球攻门，遗憾的是再度顶高了。补时阶段卢克肖一脚直塞球给C罗，后者射门被挡出也是留下了遗憾的，因为这次机会的确是很好的破门机会。不过末尾冲刺阶段林加德和马奎尔也没有将进攻机会转换为进球，所以球队进攻端的问题时多方面的，而C罗的确不该背负太多的指责。

从本场比赛中可以看出曼联的一些问题，如何解决还需要主帅运筹，前提是球队必须给予能左右比赛结果的C罗更多机会，否则的话还可能失分。曼联随后将在2月12日20:30坐镇主场迎战南安普敦，客队排名英超第12位，也是很顽强的球队，上轮联赛主场1比1逼平曼城，本赛季第一次对阵曼联也是1比1平局收场，此后还0比0平曼城，1比1热刺，所以此役曼联想赢球更难。



