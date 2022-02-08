2月9日凌晨04:00英超第24轮曼联客场对阵伯恩利，因为上一场比赛红魔足总杯爆冷出局，所以本轮联赛是绝对输不起的，球队也希望早早进球，从而提前锁定胜局。C罗杯赛罚丢点球后也面对各方的质疑，球王也同样需要用进球来为己正名了，因为近期的言论对于C罗是不利的。曼联近三轮联赛不败，战绩是2胜1平，所以面对伯恩利是有望赢球的。

伯恩利也是每个赛季都能爆冷豪门球队的劲旅，任何球队都不敢轻视这个对手。不过本赛季伯恩利很是低迷，球队对阵6大豪门没有胜局，球队先后0比2曼城、0比1阿森纳、0比2利物浦、1比1逼平切尔西、1比3不敌曼联、联赛杯0比1热刺出局。进入2022年后，伯恩利的四场比赛取得2平2负的战绩，打进2球，丢了5球，其中的一场比赛是以0比0的比分逼平了阿森纳，所以曼联本轮赢球的几率大，起码可以保持不败。

C罗曾经在三大联赛征战，每个赛季的进球效率都是惊人的，但是本赛季加盟曼联后遇到了一些问题，虽然部分比赛的关键性很到位，但是近期却也陷入了进球荒里，本轮比赛对阵弱旅C罗是希望有进球的。杯赛出局后，曼联稳居第四的位置更为重要，所以球队也到了输不起的地步了。

C罗今年已经37岁，其他球员到了这个年龄竞技状态下滑的更快，所以C罗的表现还是可圈可点的。目前多数人还是相信C罗可以在下半程帮助曼联取得更多的胜局，最终拿到下赛季的欧冠资格。多于多数顶级球星来说，并不以自己进球为第一目标，C罗更希望的是帮助球队赢球。因为本轮联赛不容有失，C罗也会更积极的寻找破门的机会，同时也给队友制造建功的机会。目前C罗有四场比赛没有进球，这在他的职业生涯中也是很少见的，而且C罗上一次进球就是在对阵伯恩利的比赛中，所以C罗明晨的确有望打破进球荒。

C罗的职业生涯中曾经5场比赛没有进球，本轮进球也不会重蹈覆辙。目前英超射手榜上，萨拉赫打进16球位居第一，若塔打进10球，瓦尔迪打进9球，打进8球的是C罗和其他6位球员，球王也是曼联进球最多的球员，所以进攻端仍需要C罗发挥作用。有趣的是射手榜前十位的球员中并没有曼城和切尔西的球员，但是两支蓝军分别排名榜首和第三位，曼城是多点开花，切尔西则是带刀后卫们抢镜的时候比较多。

C罗目前联赛打进8球，欧冠打进6球，欧战的进攻效率更高，球队也寄望能在欧冠的赛事中走得更远。曼联随后的赛程是主场迎战南安普敦和布莱顿，此后客场对阵利兹联，接着就是欧冠客场对阵马竞的比赛，所以对阵弱旅也需要合理的调整阵容，欧冠生死战才是需要全力争胜的比赛。其实考验曼联的还在后面，因为欧冠开启后，曼联还要先后对阵沃特福德、曼城、热刺，欧冠次回合对阵马竞，之后是客场对阵利物浦，主场对阵莱斯特城，客场对阵埃弗顿，这的确是魔鬼赛程，所以近三轮连续必须保持全胜才行，否则联赛有可能掉队。

目前伯恩利是英超排名垫底的球队，本赛季的确很低迷，不过球队是在少赛两轮的情况下排名靠后，目前球队比同在降级区的纽卡和沃特福德少2分，随后补赛全胜的话就可以摆脱降级区，所以联赛的每一轮赛事球队都会全力的争胜，因为这关乎球队本赛季的排名和命运。曼联足总杯爆冷出局的比赛中，数据是占据优势的，可惜进攻效率不高，所以才会被拖入点球大战。那场比赛中C罗10次射门仅3次射正，球队没有更多的取得进球，所以才导致末尾遗憾出局，所以本场比赛必须加强进攻端的进球效率。

因为上一场比赛拼到加时赛，C罗消耗了体能，所以本轮比赛能否首发也是一个问号，主帅也可能会让他打多半场的比赛，或是下半场登场，因为曼联随后的赛程是一周双赛，适度轮换核心球员也是必要的。近两个赛季曼联对阵伯恩利保持全胜，也是对手的克星，本场比赛红魔的心理优势也是很明显的。曼联本赛季22轮联赛取得11胜5平6负的战绩，目前排名第四，近6轮赛事取得3胜2平1负的战绩，C罗打进8球外还送出4次助攻，也是球队参与进球最多的球员。

伯恩利联赛19轮比赛取得1胜10平8负的战绩，也被认为是英超的平局大师。队内核心球员是麦克尼尔、罗德里格斯、伍德、布朗丘等人，近期伯恩利的进攻效率也不高，球队主场战绩也不好，目前取得1胜4平2负的战绩，个人认为球队本轮会寄望平局收场，曼联进攻端的球员则会面对严防。本赛季至今曼联的客场战绩是5胜4平2负，客场平局也有点多，所以主帅必须派遣主力出场避免平局收场，因为对于球队来说平局就是输了。

目前英超积分榜上，曼联22轮联赛积38分排名第四，伸手的西汉姆23轮积37分，阿森纳21轮积36分，热刺20轮积36分，争四大战的形势是比较严峻的，所以曼联必须赢球。球队本轮比赛赢球，而且补赛也赢球的话将积44分，比切尔西还少三分，所以球队目前的压力的确很大。