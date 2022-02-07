2022女足亚洲杯中国女足夺冠，这是时隔16年的再度问鼎，也是球队第九次夺冠，很多年轻球员成为功臣的确更令人感慨。这场决赛女足姑娘们用实力上演了一场逆转战，同时也成为国之骄傲。中国足球有很多支持者，女足曾经多次站在领奖台上，不过新老更替后也曾多次错失冠军奖杯，但是在赛场上女足精神从来都是竭力拼搏，展现了球队的血性气质，所以女足也让中国足球有了更多的期待和未来。

女足的夺冠过程也会影响到很多孩子们，未来他们也可能是驰骋绿茵场的一员，所以女足力挫韩国女足夺冠的意义是重大的，同时也让这个春节有更多的幸福感。男足的不争气也是事实，女足近几年的策略和运筹也值得借鉴，尤其是对于年轻球员的培养和器重也是夺冠外更令人信服的地方，足球队必须有新锐展现实力才可能有未来。

本场比赛前女足就完成了一次逆转，不过那是1球落后的情况下连续追平比分，末尾点球大战才跻身决赛，所以本场决赛面对更强的对手，赛前还是有一些担心的。这场决赛球队在上半场落后两球的情况下最终完成逆转，的确是各方面努力的结果，也是主帅战术对路的胜利。足球的魅力就是不到最后一刻无法定胜负，这期间两支球队的博弈和核心球员的发挥也是焦点。

女足夺冠后也成为万众瞩目的焦点，相关部门也有奖金给予奖励，此外还有一些其他奖金到位，这些变化也都是积极的，球员们也会得到鼓舞，继而在下一次赛事中祭出更为出色的表现。对于年轻球员来说，无论是输球还是赢球，夺冠都会得到成长，累积经验也是必须的。

本场比赛上半场韩国队利用一次反击和一粒点球取得两球领先的优势，这样的情况下很多球队会感受到压力，下半场的发挥也可能受到影响，但是中国女足并没有被这些不利面影响，这一点也是取胜的关键，逆风球最磨炼球队。上半场姚凌薇手球送点后也能快速调整好自己，主帅给予支持并且让她打满全场，这也揭示了女足团队的团结和凝聚力。因此此前的逆转战，球迷们也相信球队可以最终赢球，不过人们更多地认为球队会在点球大战中取胜，所以球队末尾绝杀对手的确令球迷们沸腾了。

事实证明女足主帅的应变能力很强，下半场他就用张睿和肖裕仪换下吴澄舒和娄佳惠，前者登场后利用一脚远射敲山震虎，对手的防线也因此更加小心。换人后女足进攻端有更多威胁，抢断球方面也有增强，所以一些反击机会也能威胁对手。第60分钟主帅做出一个并不容易的决定，他用张琳艳换下了王霜，6分钟后张琳艳的射门就制造了对手手球，并且为球队赢得点球机会，如此及时的换人也是球队能逆转取胜的关键，也可以说主帅提前安排了这个奇兵，换人的时间也刚刚好。

机会是给有准备的人，同时也会给予有能力把握机会的人。中国女足第二粒进球是第72分钟打进的，当时是唐佳丽突破后下底传中助攻张琳艳头球建功，后者制造了两粒进球的确是最为关键的球员。女足门将朱钰也是很到位的，因为对手的点球她也判断对了方向，差点就化解了危机。球队扳平比分后还是她祭出神扑力保球队不再度被对手攻破，所以球队才有了末尾逆转的好戏。

伤停补时的最后阶段，唐佳丽一脚直塞球给王珊珊，后者转身妙传助攻肖裕仪扩大领先优势，对手已经没有了还手的时间，可以说这粒绝杀球的确是石破天惊的进球。肖裕仪和张琳艳都是下半场被换上的球员，主帅这样的神换人的确也是取胜的关键，中国女足近两场比赛可以笑到最后和主帅的应变能力也是相关的。

王霜是女足的旗帜性人物，但是她也会有伤病和因为其他原因缺席比赛，上一场比赛的功臣是王珊珊，本场决赛则是王珊珊、张琳艳、肖裕仪、唐佳丽等球员的协力的功劳，球队有多位核心可以左右赛果，随后的重要赛事也会有更多的胜绩。张馨在比赛中也有一些不足，她有一次边路传中球很离谱，定位球还是由她来踢，这一点也是赛后人们质疑的点，不过决赛场上有失误也是必然的，重要的是及时自我调整就可以对球队有所帮助。

本场比赛女足射门12次，射正6次打进3球也是高效率。韩国女足9次射门4次射正打进2球，上半场的威胁的确更多一些，下半场中国女足进球后更具威胁，对手疲于应对，所以威胁度降低了，末尾输球也是必然的。回看中国女足的夺冠之路，球队在小组赛中表现就很出色，先后4比0中国台北女足、7比0伊朗女足，在1/4决赛3比1逆转越南女足，半决赛两队落后，加时赛追平比分后进入点球大战淘汰了日本队，可以说那场比赛后就有多数人认为中国女足是最可能夺冠的球队，而今果然如愿了。