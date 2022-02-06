足总杯的几场比赛有一个相同点，英超三大豪门都有一粒失球，其中切尔西和曼城都是先失球的一方，这也令人不解，同时揭示出近期豪门球队的状态并不是最佳，所以随后的比赛也可能会有意外失分的球队。三队都有失球，不同的是曼联随后丢球，最终点球大战出局。切尔西加时赛反超比分最终晋级。曼城失球后在7分钟连入两球，蓝月亮的进攻端火力还是更稳定，因为球队最终4比1大比分晋级。

本赛季足总杯的冠军争夺极其可能会在双蓝会中决出，切尔西还是需要有更多的调整才能取得佳绩，蓝军必须提升锋线的进攻效率，否则本赛季很难触及冠军奖杯。足总杯的弱旅本轮比赛也都很顽强，曼联拼到点球大战8比9不敌米德尔斯堡出局，切尔西主场2比1险胜普利茅斯晋级，曼城4比1富勒姆晋级，三大豪门都需要稳固防线，拒绝失球陷入被动中。

切尔西对阵普利茅斯一战是很困顿的，球队上半场定位球防守不到位导致失球，科瓦西奇和奥多伊先后击中立柱，所幸的是半场末尾由队长阿兹皮利奎塔扳平比分，但是进入下半场徒有进攻端的威胁，最终常规时间颗粒无收，这也揭示了球队本赛季困扰已久的问题。下半场替补登场的是阿隆索、维尔纳和哈弗茨，后者不断威胁对手的球门，遗憾的是没有进球，所幸的是加时赛阿隆索破门才反超了比分。值得一提的是这粒进球是哈弗茨和维尔纳踢墙配合后送出传中球，阿隆索推射建功，三位替补登场的球员完成这粒进球的确说明换人也饿是奏效了。

萨尔是获得首发出场的球员，比赛末尾送对手点球机会暴露不足，所幸的是凯帕扑出了对手的点球，球队才如愿晋级下一轮的赛事，这也说明球队主场是险胜对手，球员们也需要尽可能的减少失误。门迪出战非洲杯，凯帕得到不少登场的机会，他的表现也越来越稳健了，这同样对球队有利。

本场比赛切尔西主帅图赫尔因为感染新冠无法在场边指挥比赛，蓝军多数主力出场居然还打了加时赛，这也是一种警示。球队进入了新年之后的战绩就不稳，联赛也曾被弱旅逼平，队内最大的问题是锋线几员大将的进攻效率很低，本场比赛卢卡库错失了一些机会，所以赛后也被认为很难重拾霸气。

这场比赛从数据上看切尔西是有绝对的优势的，全场比赛球队射门42次射正14次，打进2球。普利茅斯7次射门3次射正就打进1球，下半场的防守是到位的，偶尔还可以威胁切尔西的球门，和维尔纳相比，哈弗茨的威胁更多，只是裁判的一些判罚对于切尔西也不利，哈弗茨禁区内被放倒没有赢得点球，否则他是可能成为功臣的。

切尔西本场的后防线首发也是主力球员，中前场是科瓦西奇、若日尼奥、齐耶赫、芒特、奥多伊和卢卡库，这其中齐耶赫和卢卡库并没有祭出关键的表现，比赛的过程也令球迷很失望。上半场比赛齐耶赫是有一些威胁的，只是并没能取得进攻，开场不久齐耶赫给芒特做球，后者传中球被解围，队长随后再度传中球到禁区，可惜门将抢在奥多伊前面将球抱住，后者还是慢了半拍。若日尼奥此后完成一脚远射，可惜打偏了。本场的裁判也有一些奇怪，先后判罚切尔西两次犯规，而对手的犯规却不吹罚，利好的是蓝军上下都没有抱怨和情绪失控，而是全心的比赛，所以才有末尾的进球，阿隆索一直被认为该放弃，因为防守端他的漏洞是明显的，但是临危救助的次数也很多，所以还是应该留队，作为替补奇兵还是合适的。



