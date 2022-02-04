近期是国际比赛日，2月5日足总杯将全面开打，凌晨4点是曼联坐镇主场迎战米德尔斯堡的比赛，晚上20:30切尔西也将在主场迎战普利茅斯，红蓝两军都寄望晋级下一轮赛事，因为对手较弱，两队都可能派遣替补加部分主力应战。蓝军的对手是英甲球队，普利茅斯进入2022年的5场比赛取得2胜1平2负的战绩，中间遭遇三轮英甲联赛不胜的尴尬，所幸的是上轮联赛球队客场3比1力挫了唐卡斯特，也算是提升了士气。不过球队和切尔西的实力差距很大，所以杯赛客战必须全主力出场。

切尔西各方面实力占优，但是队内目前有一些国脚不在队，图赫尔还需要好好运筹，因为本赛季杯赛争冠是唯一夺冠的机会，联赛和榜首球队差距太大，本赛季也只能尽可能的保住前四的位置，所以此役必须确保赢球晋级。目前蓝军队内部分的国脚回归也需要一定的休息时间，所以也不可能出现在首发阵容中，年轻球员则会得到一定的机会。

切尔西足总杯第三轮曾5比1大胜力挫切斯特菲尔德，本轮赛事也是被各方看好的，不过英伦的杯赛也总是有冷门产生，切尔西目前在队的球员也需要全力以赴。切尔西进入2022年之后取得4胜2平1负的战绩，上轮联赛主场2比0热刺表现不俗。球队失分的比赛是客场1比1布莱顿、0比1曼城和主场2比2利物浦，只有一场比赛是客场爆冷，所以本轮主场作战的胜率是很高的。

目前的切尔西还保有三个杯赛争冠的机会，因为此前在联赛杯半决赛比赛中，切尔西也如愿淘汰热刺晋级决赛，加上欧冠也有机会，所以杯赛也是切尔西会力拼的比赛。目前切尔西积47分排名英超第3，落后榜首的曼城10分，球队的确需要确保多线作战的情况下连胜下去。目前有一些预测是英超赛季末排名，以曼城的领先优势，最终夺冠的几率的确是最大，所以被预言将蝉联英超冠军。其后的排名依次是利物浦、切尔西、热刺，四强将获得欧冠资格，随后是曼联、阿森纳会获得欧战的资格。

冬季转会大笔引援的纽卡斯尔可避免降级，伯恩利、沃特福德、诺维奇可能降级。可以看出各方还是看好切尔西的，其实蓝军本赛季是遇到了一些问题的，冬季转会也没有纳入强援，加上队内伤病的影响，锋线球员效率不高，所以一些比赛意外失分的，接下来的每一场比赛都不容有失，锋线以外的得分手也需要更努力才行。

目前的英超积分榜上切尔西是排名前6位的球队中进球数最少的球队，球队38轮联赛打进58球，丢了36球，第二少的球队是打进62球的西汉姆，进球最多的是曼城的83球，差距还是很明显的。失球数方面切尔西是第二少，失球数最少的是曼城的32球，蓝月亮的确是攻防都到位的。本赛季英超豪门球队冬季转会的力度都不大，所以今夏的转会市场上会有更多的投入，目前切尔西今夏的目标人选是孔德、赖斯和登贝莱等球员，目前球队阵容配置的确需要三名以上的强援加盟。

今夏切尔西就差点引进塞维利亚的中卫孔德，因为俱乐部突然改变了想法，孔德才不得已留队，球员本人也是希望加盟切尔西的，所以今夏的可能性增高了。西汉姆中场赖斯也是蓝军志在必得的球员，这员大将更希望跻身豪门球队，至于巴萨边锋登贝莱则是图赫尔钦点的，他认为球员符合自己的战术体系，切尔西高层也会给予绝对的支持，不过卢卡库也是图赫尔希望纳入的强援，但是从目前的表现来看的确是不值得，就看随后的赛事中能否真正的爆发。

孔德和赖斯都是2024年到期，所以球队也会在今夏送走两位大将，所以切尔西也会竭力的。孔德也是带刀后卫，本赛季出场25场比赛打进1球，送出1次助攻，也是切尔西所需要的球员。赖斯到队的话不需要适应和磨合的时间，因为效力英超球队的球员往往可以很快发挥作用，而且这位球员本赛季的表现不俗，他在28场比赛中打进3球，送出4记助攻，在竞争激烈的英超能否这样的表现的确不俗。

登贝莱今夏合同到期，很多球队都想纳入这位大将，不过也有人认为他并适合英超，切尔西能否纳入他还是需要时间。本赛季登贝莱为巴萨11场出场打进1球，送出2次助攻。以往切尔西从巴萨纳入的新援都有不错的表现，加上图赫尔对于登贝莱的执着，这笔交易达成的几率会提升。

图赫尔想要登贝莱也是有其他原因的，因为他执教多特蒙德的时候登贝莱就是帐下大将，他知道如何使用这位球员，登贝莱在巴萨没有绝佳的表现，也希望下一站可以证明自己，这一点上图赫尔和登贝莱是相同的，所以很可能一拍即合。孔蒂执教切尔西之后纳入了坎特，这位大将也是因为主帅而来，也成为球队绝对的核心，所以这样的引援的确会有更为出色的发挥。