近期是国际比赛日，2月5日足总杯将全面开打，凌晨4点是曼联坐镇主场迎战米德尔斯堡的比赛，晚上20:30切尔西也将在主场迎战普利茅斯，红蓝两军都寄望晋级下一轮赛事，因为对手较弱，两队都可能派遣替补加部分主力应战。蓝军的对手是英甲球队，普利茅斯进入2022年的5场比赛取得2胜1平2负的战绩，中间遭遇三轮英甲联赛不胜的尴尬，所幸的是上轮联赛球队客场3比1力挫了唐卡斯特，也算是提升了士气。不过球队和切尔西的实力差距很大，所以杯赛客战必须全主力出场。
切尔西各方面实力占优，但是队内目前有一些国脚不在队，图赫尔还需要好好运筹，因为本赛季杯赛争冠是唯一夺冠的机会，联赛和榜首球队差距太大，本赛季也只能尽可能的保住前四的位置，所以此役必须确保赢球晋级。目前蓝军队内部分的国脚回归也需要一定的休息时间，所以也不可能出现在首发阵容中，年轻球员则会得到一定的机会。
切尔西足总杯第三轮曾5比1大胜力挫切斯特菲尔德，本轮赛事也是被各方看好的，不过英伦的杯赛也总是有冷门产生，切尔西目前在队的球员也需要全力以赴。切尔西进入2022年之后取得4胜2平1负的战绩，上轮联赛主场2比0热刺表现不俗。球队失分的比赛是客场1比1布莱顿、0比1曼城和主场2比2利物浦，只有一场比赛是客场爆冷，所以本轮主场作战的胜率是很高的。
目前的切尔西还保有三个杯赛争冠的机会，因为此前在联赛杯半决赛比赛中，切尔西也如愿淘汰热刺晋级决赛，加上欧冠也有机会，所以杯赛也是切尔西会力拼的比赛。目前切尔西积47分排名英超第3，落后榜首的曼城10分，球队的确需要确保多线作战的情况下连胜下去。目前有一些预测是英超赛季末排名，以曼城的领先优势，最终夺冠的几率的确是最大，所以被预言将蝉联英超冠军。其后的排名依次是利物浦、切尔西、热刺，四强将获得欧冠资格，随后是曼联、阿森纳会获得欧战的资格。
冬季转会大笔引援的纽卡斯尔可避免降级，伯恩利、沃特福德、诺维奇可能降级。可以看出各方还是看好切尔西的，其实蓝军本赛季是遇到了一些问题的，冬季转会也没有纳入强援，加上队内伤病的影响，锋线球员效率不高，所以一些比赛意外失分的，接下来的每一场比赛都不容有失，锋线以外的得分手也需要更努力才行。
目前的英超积分榜上切尔西是排名前6位的球队中进球数最少的球队，球队38轮联赛打进58球，丢了36球，第二少的球队是打进62球的西汉姆，进球最多的是曼城的83球，差距还是很明显的。失球数方面切尔西是第二少，失球数最少的是曼城的32球，蓝月亮的确是攻防都到位的。本赛季英超豪门球队冬季转会的力度都不大，所以今夏的转会市场上会有更多的投入，目前切尔西今夏的目标人选是孔德、赖斯和登贝莱等球员，目前球队阵容配置的确需要三名以上的强援加盟。
今夏切尔西就差点引进塞维利亚的中卫孔德，因为俱乐部突然改变了想法，孔德才不得已留队，球员本人也是希望加盟切尔西的，所以今夏的可能性增高了。西汉姆中场赖斯也是蓝军志在必得的球员，这员大将更希望跻身豪门球队，至于巴萨边锋登贝莱则是图赫尔钦点的，他认为球员符合自己的战术体系，切尔西高层也会给予绝对的支持，不过卢卡库也是图赫尔希望纳入的强援，但是从目前的表现来看的确是不值得，就看随后的赛事中能否真正的爆发。
孔德和赖斯都是2024年到期，所以球队也会在今夏送走两位大将，所以切尔西也会竭力的。孔德也是带刀后卫，本赛季出场25场比赛打进1球，送出1次助攻，也是切尔西所需要的球员。赖斯到队的话不需要适应和磨合的时间，因为效力英超球队的球员往往可以很快发挥作用，而且这位球员本赛季的表现不俗，他在28场比赛中打进3球，送出4记助攻，在竞争激烈的英超能否这样的表现的确不俗。
登贝莱今夏合同到期，很多球队都想纳入这位大将，不过也有人认为他并适合英超，切尔西能否纳入他还是需要时间。本赛季登贝莱为巴萨11场出场打进1球，送出2次助攻。以往切尔西从巴萨纳入的新援都有不错的表现，加上图赫尔对于登贝莱的执着，这笔交易达成的几率会提升。
图赫尔想要登贝莱也是有其他原因的，因为他执教多特蒙德的时候登贝莱就是帐下大将，他知道如何使用这位球员，登贝莱在巴萨没有绝佳的表现，也希望下一站可以证明自己，这一点上图赫尔和登贝莱是相同的，所以很可能一拍即合。孔蒂执教切尔西之后纳入了坎特，这位大将也是因为主帅而来，也成为球队绝对的核心，所以这样的引援的确会有更为出色的发挥。
部分人认为登贝莱不适合英超球队是因为球员的伤病是困阻他发挥的一个难题，而英超身体冲撞和受伤的几率会更高，一旦再度陷入伤病困扰，这笔引援就无法发挥作用，所以人们的担心也是有理由的。登贝莱的个人能力是到位的，速度也适合英超，且有一脚远射的功力也是切尔西所需要的，目前蓝军队内有远射威胁的球员是齐耶赫和芒特，所以纳入这位强援也能增强进攻火力，尤其是僵持阶段的得分能力会提升。
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