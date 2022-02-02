国足1比3不敌越南后，热搜出现了一个话题是请支持暂时遇到困难的中国足球，下面球迷们的评论也是多种多样的，不过多数是在揭示问题，而不仅仅是一句永远支持，因为他们都无法接受这场失利，甚至有人表示很绝望。事实上无法轻言原谅的人才是真正爱中国足球的人，因为这场败仗后，球队上下的确该好好反思，而不是轻易被忽略掉，仅仅当成一次意外输球，而不会正视球队目前存在的问题。

赛程出来的时候，各方都认为国足有出线的机会，并且提及越南是鱼腩，哪怕0比2不敌日本队之后，仍有多数人认为国足必然可以轻取越南，所以球队输球后才无法接受。事实上赛前轻敌也是生死战的大忌，因为球员们会更急于进攻导致防守漏洞变大，一旦过早失球就会有冷门产生，这在国际大赛上也是屡见不鲜的，英格兰也曾爆冷不敌冰岛出局。

中国传统节日大年初一是阖家团圆的日子，所以国足如果取得一场胜仗也是喜上添喜，同时还保有出线的可能，而输球的同时就已经无缘世界杯决赛圈了，所以是给人们添堵了。必须承认的是国足不敌日本一战也是很被动的，士气也是受到了影响，进攻方面个别球员更想成为功臣，球队的回防和协防也不到位，所以才会不断失球。近些年亚洲球队都有一定的精进，所以并不存在很大差距的强队和弱旅，所以任何比赛都应该注重防御的同时在进攻端施压对手，这样半场就不会0比2落后了。

国足对阵日本的比赛只有2次射门0射正，对手17次射门6次射正，国足进攻端的威胁少得可怜。对阵越南一战，国足射门9次，其中5次射正，越南6次射门4次射正，数据占优的情况下，国足只在末尾打进挽回颜面的进球，这才是球迷们无法接受的所在。越南前两次射正都斩获了进球，这的确不仅仅运气好可以解释的，还是国足防守端的漏洞太大防守漏人才让对手连续进球。

第一粒失球是越南队长杜雄勇送出传中球的时候身边没人防守，胡晋才身边同样没人防守，所以他轻松跑位头球破门，门将一直在防守左侧的进攻，转身已经无法阻挡皮球入网。人们无法接受的是对手两人配合就撕开了国足的防线，当时禁区内有7人回防，却只能目送皮球入网，糟糕的防守的确是低级的。如果说第一粒失球是因为疏忽大意，那么7分钟后再丢一球就是自找的，因为这次威胁还是越南队长杜雄勇制造的，他和队友配合后一脚低平球扫到门前，阮进灵跟上的推射扩大领先优势。国足防线能让对手的队长两次得手的确说明防线的问题更为严重，这位球员的威胁也没有得到足够的重视。

国足第16分钟就已经两球落后越南，这的确令人无法接受的，因为对阵日本队的两粒失球一次是球员送点球，另外一次是下半场第61分钟才失球，对阵越南连续失球的时间太早也很近，球员们也有一些懵了。国足第一脚射门是在第23分钟，戴伟浚通过个人能力完成过人后起脚射门被门将没收。随后的两次威胁是武磊的头球攻门，还有戴伟浚利用任意球机会射门打了高射炮。

半场落后的比赛，中场休息的时候主帅的运筹和应变是最为关键的，不过下半场开始后被换下的是两位归化球员阿兰和洛国富，替补登场的是张玉宁赫尔韦世豪，这样的安排也表明了主帅不满意两位归化球员的表现，而事实上球队的问题不是这两人造成的，这个换人是掩耳盗铃，同时折射球队更严重的内部问题。替补登场的张玉宁在越位的位置上破门被吹掉了，随时反抢断球后给张玉宁做球完成射门的戴伟浚就被于大宝换下了，其实戴伟浚是这场比赛中屡屡制造机会的球员，在差点助攻队友破门之后被换下了，这也是令人费解的决定，更能揭示出目前国足主帅的问题。

国足丢第三球就是在换人调整后，对手突然远射破门，防守球员都没预判到对手起脚，颜骏凌也是鞭长莫及，预判的能力也是不足的。末尾国足的进球也是个人能力的体现，韦世豪传中球到中路，徐新直接起脚抽射建功，这粒进球也成为球队的遮羞布，可惜到来的有一些晚。韦世豪替补登场送助攻也成为新帅的功劳，而事实上个人觉得本场的换人都离谱，并没有达到预期的效果。国足主帅赛后致歉，不过已经于事无补，因为球队已经无缘世界杯了，主帅和教练组成员更多的还是反思和总结。

部分人们总是拿新帅李霄鹏接任球队不久来说明连败是可以接受的，而事实上这样的借口也是不对的，也会让相关的人们丢失责任感。



