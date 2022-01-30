近期是世预赛的比赛日，国足与越南队的比赛是在2月1日开战，因为这一天也是大年初一，所以也成为大众关注的焦点，因为对手较弱，国足拿分的几率提升，如果可以全取三分的话，的确是喜上添喜，如果意外失分的话，质疑声也会更多，因为节日的氛围不想被失利影响，而且对手很弱，球迷无法接受失分的结果。这场比赛将在晚上20点开启，也是人们晚饭的时间，所以球队也会全力以赴，李霄鹏执教国足的第二场比赛，应变能力也会提升，毕竟第一场输给日本后，这位新帅是得到了谅解的，而如果连败的话也会被质疑。

目前也有一部分球迷认为无论球队输赢都会坦然接受，因为对阵日本队一战已经看出了球队的问题，这样的发挥的确可能输给任何一支球队，虽然这些言论有一些悲观，这也是因为上一场比赛球队太过于被动，核心球员的表现很糟糕，所以目前的这套阵容不被寄予厚望。

回看国足0比2不敌日本队的比赛，除了多数时间被动外，球队输球后的出线形势更严峻了，这一点也可能会影响士气，所以越南队是有平局的可能。新帅李霄鹏的首秀也是用心良苦，遗憾的是球队仍是输球且被零封，这也是令人遗憾的结果。很多人都给新帅找输球的其他客观原因，比如阵容中没有更多的归化球员选择，加上洛国富停赛，球队缺少这位最为关键的球员，面对更强的球队，输球不应该由新帅一个人来承担。不过必须承认的是李霄鹏所做的变化的确是徒劳的，因为球队面对日本队一战的进攻并没有很大的改观，战术和人员上的变化并没有奏效，这一点必须认识到才行，而国足的复兴依旧是任重道远，对阵越南一战的确不能输。

对战日本队的比赛前，主帅表示不会保守，一切为了能保留出线的机会而战。关键战全力拼三分虽然是正确的，但是如果守不住的话，赢球和平局都没有可能的，这一点更是大战前该想到的。以往的国际赛事中以弱胜强的球队，最先做到的就是消耗对手，尽可能的不失球，才会利用反击机会和定位球机会一击致命，事实证明篱笆扎不紧的话，除了输球还有可能被零封。

国足换帅后所需要经历的难题也是客观存在的，只是这并不代表比赛中没有亮点也能接受。此外比赛前人们认为队内的五位球员如果再吃到黄牌也将停赛是球队的难点，这五名球员中有四位是核心球员，张琳芃、王燊超、吴曦和张玉宁如果缺席比赛的话，球队很可能连败，那样的话新帅也会备受质疑。球迷们可以接受不敌日本队，但是随后如果输给弱旅越南队就会无法接受，所以大年初一这一战球队应该会有更大的压力。

不过个人认为以目前国足的情况，的确需要将每一场比赛当成决赛打，而不是纠结于下一场比赛会如何。上一任主帅并没有完全依靠归化球员的发挥，新任主帅首战有多位归化球员缺席，这也令球队的实力打折了，所以接下来的比赛首发的安排依旧是重点。李霄鹏的助教群是有实力的，不过上一场比赛的针对性并不到位。全场比赛日本队17次射门6次射正打进2球，国足只有2次射门0射正，角球1比11也是巨大的差距，简直就是被动挨打。上半场角球0比7，体能充沛的时期同样没有威胁，这一点更能折射球队的被动场面，这也是此前国足很少见的糟糕数据。

国足的上任主帅有两场比赛零射正，随后对阵越南和沙特合力攻进5球，此外在阿曼和澳大利亚身上拿分，的确是有一些亮点的，所以国足对阵越南队的比赛是可以检验目前的教练团队的能力的，此外这次被征召的国脚们的实力和发挥也会更明显的展现出来，变化究竟有没有提升球队的实力。值得一提的是4231阵容其实适合目前的国足，张玉宁本场比赛被委以重任，开场和对手拼得很凶，但是争顶皮球也没有优势，随后不久王燊超就以为手球送对手点球大礼，过早的落后也让球队陷入了被动。