切尔西2比0力挫热刺的确是及时雨，因为图赫尔执教球队的次赛季遇到了困境，蓝军从榜首球队落到了第三位，目前和榜首的曼城有10分差距，而且球队还多赛一轮，所以赢热刺是必须的，否则蓝军前四的排名都会危险。本轮赢球也终结了此前两轮不胜的尴尬，英超争霸历来都在意强强对话中的战绩，切尔西本赛季四次拿下热刺也的确是对手的克星，前切尔西主帅孔蒂执教热刺后，球队仍输给蓝军的确是心服口服。

在爵爷、温格、贝尼特斯和穆里尼奥执教英超四大豪门时期，就有所谓的克星论，四强相互克制，所以那时候的强强对话极其的精彩。如今双红会和双蓝会以及红蓝大战也是焦点，伦敦德比战也是很激烈的，只是目前的阿森纳和热刺已经不再锋利，切尔西仍是有韧性和不可预测的球队。

这场比赛也是意大利籍主帅之间的较量，孔蒂初入英超就在处子赛季率领切尔西夺冠，图赫尔上赛季临时拿起切尔西的教鞭就帮助球队第二次拿到欧冠奖杯。两位主帅都是切尔西的功勋主帅，都在处子赛季获得成功，所以此役也是各方面的比拼。必须承认的是孔蒂执教热刺的处子赛季的确是问题多多，所以切尔西的确是那个特殊的存在，和他们的功勋主帅穆里尼奥一样很特别，也绝对铁血。

热刺一直无法拿到冠军奖杯，哪怕队内有凯恩和孙兴慜等实力派坐镇，球队每个赛季都会有不稳的时期，所以几度和冠军奖杯擦肩而过。球队缺乏的是韧性，而且俱乐部主席也是固执和偏颇的代表，所以无法让热刺成为冠军之师。凯恩本赛季开启前就想加盟曼城，热刺强留后的确有了恶果，这也是俱乐部高层造成的，所以本赛季排名第7位也是多方面问题造成的。本赛季孔蒂想率领球队夺冠的几率极小，如果列维肯给意大利人三个赛季的时间，或许还可能完成。

孔蒂执教热刺的首场比赛是欧会杯的赛事，球队3比2险胜弱旅维迪斯，随后的9场比赛只有一场欧会杯的比赛替补出场意外输给穆拉，其余联赛和联赛杯的比赛保持不败。这其中的平局是客场0比0埃弗顿、主场2比2逼平利物浦、客场1比1南安普敦，客场两次被中游球队逼平，也揭示出球队的症结，孔蒂还是不擅长遭遇铁桶阵和顽强的球队。值得一提的是热刺拿下的球队分别是利兹联、布伦特福德、诺维奇、西汉姆和水晶宫，并没有争冠集团的球队，所以孔蒂临时拿起热刺的教鞭是错误的，如果是下赛季执教球队或许会不同，因为新帅继任是可以得到引援方面的支持的。

热刺进入2022年之后取得3胜3负的战绩，可以说孔蒂和球队的蜜月期结束了，也可以说他遭遇了克星，因为三场败仗都是输给切尔西，联赛杯被蓝军2比0和1比0双杀，本轮联赛0比2再度被零封的确有一些可悲。名帅的应变能力是必须到位的，但是面对同为意大利人的图赫尔，孔蒂应变能力很低，这也说明热刺主帅开始尝试改变失败。

热刺三场胜仗分别是客场1比0沃特福德、足总杯主场3比1莫克姆、联赛客场3比2莱斯特城，依旧没有强队，这也说明球队还会遭遇考验。热刺随后的赛程是足总杯客战布莱顿，之后联赛对阵狼队、曼城、利兹联，埃弗顿、曼联和西汉姆，这也是相对魔鬼的赛程。热刺的问题是进球数少，一旦进球多了，防线失球数也会递增，这也说明攻防两端都有问题。

切尔西拿下热刺的这场比赛，齐耶赫和蒂亚戈-席尔瓦先后进球，锋霸们还是没能进球，这也是令人担心的。本场比赛中前场的首发球员是若日尼奥、科瓦西奇、齐耶赫、芒特、奥多伊、卢卡库，坎特、萨乌尔和阿隆索先后替补登场，而维尔纳、哈弗茨、普利西奇居然没得到登场的机会。因为随后切尔西将在2月5日20:30足总杯对阵普利茅斯的比赛，球队还是主场作战，的确不需要留力，所以主帅不启用这三名球员也是有深意的，尤其对哈弗茨的不重用令人不解。

齐耶赫在比赛中的关键性很明显，因为他面对三人防守都能一脚世界波破门，如果可以延续这样的强势表现，切尔西连胜不是问题。图赫尔将和哈弗茨放板凳无法理解，孔蒂也将小卢卡斯和斯基普放在替补席也同样令人难以理解，难道孔蒂会轻视切尔西这个对手，所以才不派遣目前的最强阵主场。不过个人认为孔蒂是想出奇制胜，避免被对手吃透，没想到却是弄巧成拙。切尔西有三位前任主帅执教过热刺，博阿斯是失败的，穆帅取得的成绩最好，如今的孔蒂的确比较难，球迷们只能给予更多的时间。

凯恩本场比赛也曾破门，遗憾的是处于越位的位置，切尔西防守对于他的限制是到位的。凯恩全场比赛只有这一次射门，传2次威胁球，因为孙兴慜没有登场，所以为数不多的机会都被队友错失了，所以凯恩也是望洋兴叹。不过卢卡库也是比较低迷的，全场比赛3次射门也只有1次射正，传1次威胁球，传球成功率只有63%，锋霸都需要反思。

本场比赛后，热刺少赛两轮排名联赛第七，所以接下来的比赛不容有失。卢卡库本场获得了一些机会，其中芒特的传球卢卡库没能破门很是可惜，随后球队多次利用头球攻门无果。卢卡库再度得球后的射门居然没提到皮球的确是匪夷所思，此后还浪费了队友的一次横传球，他的跑位慢了半拍，因此没能完成射门。

齐耶赫下半场的进球是来自奥多伊的传球，后者的确是可以期待的，寄望随后可以得到更多的登场机会，齐耶赫多次威胁球门，洛里都神奇化解了险情，门神也是救主了，否则热刺可能惨败的，因为比赛末尾卢卡库的射门很有力度，也被门将扑出了。切尔西的第二球是定位球机会，芒特开出助攻席尔瓦破门，老将也是老当益壮的，球队和他续约也是极其正确的决定。