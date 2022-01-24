英超第23轮曼联1比0力克西汉姆后积分排名升至第四，这对于主帅和球队来说是多重的利好，此前C罗称球队应该有信心冲击前三还被很多人质疑，如今球队已经跻身前四，随后的确也有提升排名的机会，前提是不爆冷失分。巧合的是近两场比赛C罗都首发出场，球队取得两连胜，拉什福德连续两场替补登场都有进球，关键性的确提升了，接下来那就看主帅是否会在下一场比赛中给予他首发的机会。

其实替补奇兵这个角色也许更适合拉什福德，以往多次替补登场的球员回到首发的位置反而会降低效率，原因是上半场两队都体能充沛，对手严防核心球员，进球的几率就减低了。上半场登场进球效率提升是因为队友们已经在多半场比赛中消耗了对手，替补登场的球员体能更好，如果把握机会的能力更强一些，进球就比先发的球员更多更快。爵爷执教曼联期间，队内也有多名替补奇兵救主，而且还是在伤停补时期间进球，于是也被认定是爵爷时间，曼联也被认为很神奇，本轮比赛也算是重现了这个时间的锐利。

本场比赛的进球是读秒绝杀也是很提升士气的，同时也是有一些隐忧的，因为球队不能每场都靠这样的运气，如何激活进攻端的火力依旧是很重要的。西汉姆也是极其顽强的球队，也有效的限制了曼联进攻端的威胁，对手也是希望拿到一分，或利用反击拿到三分，战术的针对性方面也是到位的，所欠缺的是末尾的防守出现了疏漏。

以往格林伍德首发出场，曼联的胜率比较低，不过最近一段时间格林伍德的发挥是到位的，本场比赛他也错失了一些机会，开场不久来说费尔南德斯的传球格林伍德的完成射门被对手化解。随后费尔南德斯为球队赢得定位球机会，c罗开出击中人墙，格林伍德补射再度被化解。费尔南德斯还利用传中球给C罗起脚射门的机会，上半场前者也是极其关键的，可惜两位队友都浪费了为数不多的机会。

本场比赛祖玛严防C罗，并有犯规的动作，遗憾的是裁判没有判罚，这也引起了C罗的不满。下半场C罗参与了多次进攻，他很乐意给队友制造机会，不过曼联的进攻机会并不多，所以定位球是得分的机会，可惜多次角球机会也都没能洞穿对手的球门。拉什福德登场后先是制造对手犯规，但是也没有很快地利用射门威胁对手的球门，费尔南德斯在伤停补时后给C罗制造射门的机会，可惜被门将没收。

曼联的进球是第93分钟打进的，C罗也参与了这次进攻，卡瓦尼左路传中助攻拉什福德绝杀对手。后者第61分钟登场，主帅对于他的期待的确更多一些，因为卡瓦尼赫尔马夏尔都是第81分钟才登场，更多的是像走个过场。其实曼联的晴雨表就是C罗和B费，后者被限制球队进攻端就很难有斩获，今年冬季转会期也和特殊，曼联也并没有纳入强援，其实球队的确该补充中场的厚度，这样才有可能在随后的赛事中保持全胜。

曼联目前更多的是从边路来进行威胁，传中的次数太多也被对手摸透了，所以防御起来也是得心应手，曼联进攻端想有进球就更难了。也有人认为曼联新帅的战术安排也是有问题的，球员之间的配合和跑位也都不到位，所以原地等球的情况也比较多，这些都是很致命的。曼联如果想更漂亮的赢球，还需要增加跑动和战术上的变化才行。

因为曼联唯一的进球有越位嫌疑，卡瓦尼处于越位的位置，所以此役赢球也的确是运气使然，接下来曼联将在2月5日打英足总杯对阵米德尔斯堡的比赛，因为连队实力悬殊，曼联有望顺利晋级。此外因为随后有国家队的赛事，曼联是可以得到一定时间的修整的，这对于球队来说也是好事。主帅也可以更多的思考和在战术安排上有所精进，毕竟临时主帅所需要面对的问题会更多，并不是所有的临时主帅都能入图赫尔一般率领切尔西夺得欧冠。

曼联的阵容其实不错，只是目前队内的马夏尔和桑乔等人都没有发挥出自身的实力，所以一切还需要下赛季新帅入住才能解决，可以预见的是曼联还会有一些人员上的变化。



