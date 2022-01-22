本周六英超第23轮继续开打，豪门球队中曼联率先开打，球队在主场迎战目前排名第四的西汉姆，本赛季铁锤帮表现稳健，所以能长时间的位居第四位，球队能力压热刺、阿森纳和曼联于身后也是因为战绩不俗，红魔本场比赛也需要防备平局。本赛季西汉姆先是4比1力挫近几个赛季表现出色的莱斯特城，随后联赛1比2不敌曼联后，紧接着在联赛杯的比赛中客场1比0淘汰红魔，这也说明西汉姆不容小觑。球队随后先后在1比0热刺、1比2曼城、3比2切尔西、0比2阿森纳，联赛杯5比3淘汰了曼城，随后1比2不敌热刺出局。

可以看出西汉姆并不好对付，曼联本场比赛胜率比较高，但是仍需要防备对手严防限制进攻端的发挥，球队防守的隐患始终存在，同样是需要重视的，近期的比赛如果不是德赫亚数次神扑，球队很可能失球和失分。就拿上一场英超补赛来说，虽然曼联3比1力挫布伦特福德，但是其中的门前险情还是很多的，德赫亚也是极其关键的。

上轮联赛C罗首发出场，也带给球队更多的能量，虽然下半场被换下的时候有一些不悦，那也是因为他的射门击中了立柱，球王更希望进球后再被换人，所以赛后的一些质疑C罗的声音的确是不应该的，与曼联本赛季的前景也不利。其实必须承认的是C罗在比赛中的作用，曼联想在终结不胜纪录后，再开启连胜模式，就要更多的信任C罗，并且给予足够的支持。

曼联赢球后积分榜排名第7，因为球队比榜首的曼城少赛1轮，如果补赛赢球的话，积分排名将可能升至第四，比目前第四的西汉姆多1分。目前的英超积分榜上曼城22轮积56分，利物浦21轮积45分，切尔西23轮积44分，西汉姆22轮积37分。因为目前争夺前四的球队不少，分别是排名第5至第7的热刺、阿森纳和曼联，所以随后的每一轮联赛三强都不能失分，否则可能被拉大分差，最终无法拿到下赛季的欧冠资格。

热刺目前少赛3轮积36分，球队如果全胜的话积45分。阿森纳目前少赛两轮积35分，赢球的话将积41分。曼联补赛赢球将积38分，因为目前排名第四的西汉姆只积37分，所以三强补赛赢球就能超越这个对手，排名也是热刺最高可以看出曼联和其他球队还是有差距的，所以随后的比赛必须赢，只有球队连胜，再等争四对手犯错，红魔才能如愿回到前四的位置。

曼联此前两轮联赛不胜是主场0比1不敌狼队，客场2比2维拉，C罗缺席了足总杯和联赛两次对阵维拉的比赛，球队杯赛1比0晋级，联赛平局收场后压力增加，因为前四的位置都渺茫了。布伦特福德队本赛季也曾在强队身上拿分，所以曼联能顺利拿下这个对手也说明球队回暖了。不过布伦特福德近期也是双线作战，而且连续对阵利物浦和曼联，克洛普的球队3球零封对手，也消耗了布伦特福德球员的体能和士气，曼联赢球也更为轻松。

曼联赢球并不是没有问题，球队上半场有点慢热，对手甚至有单刀球机会威胁球门，如果不是德赫亚扑出了姆贝莫和马蒂亚斯-扬森的两次单刀球射门，球队可能先失球了。下半场开始不久B费和C罗的连线，后者射门击中立柱，威胁度是很高的，如果队友能将球给到这两人的脚下，也许上半场就能破门了。曼联的第一球是弗雷德斜传球给到伊兰加，后者将球挑起来然后头球破门，的确也是极其精妙的进球，激活球队的进攻火力，球队多点开花才能不失分。

曼联的第二球的确更为关键，因为一球领先并不保险，升班马屡屡捕捉到反击的机会，的确是很有威胁的。这粒进球是C罗胸给B费做球，后者在禁区内选择横传助攻格林伍德破门。这三人的连线也是很熟悉的，如果能达成相互辅助的话，进球数会更多。主帅在进球后9分钟将C罗换下，球王不悦也是可以理解的，因为随后的确可能有进球的。拉什福德登场6分钟就进球了，不过这其中麦克托米奈的断球很关键，他第一时间传球给B费，后者助攻拉什福德锁定胜局。