英超联赛第24轮切尔西客场1比1平布莱顿逼平，蓝军先声夺人，最后却平局收场的确令人失望。切尔西联赛连续两场不胜之后，联赛前四的位置也危险了，因为身后的西汉姆如果赢球的话，两队的积分差距就是4分，第五位的阿森纳3轮补赛都赢球的话，积分就将和切尔西相同，所以本轮的平局的确很伤士气。切尔西本赛季曾长时间领跑英超，但是球队从榜首到前四都有可能不保的滑落也的确太快了，图赫尔的确是陷入了瓶颈，自救及时的话才可能帮助球队重新回到连胜的节奏中。

即便球队本赛季有人员短缺的影响，但是两次交战都无法拿下布莱顿的确没有具备说服力的理由。上轮联赛0比1不敌曼城，德布劳内是用一脚世界波破门的，也有人认为球队只是一时防守无力才输球了。本场比赛的上半场齐耶赫同样世界波建功，但是下半场却被布莱顿多次威胁球门，并且斩获一粒进球，蓝军曾经坚固的防线也不在了，随后对阵热刺的比赛也会很危险。

本轮比赛后切尔西23轮积44分，取得12胜8平3负的战绩，虽然仍位居第三，但是球队的排名已经告急了。布莱顿排名联赛第九位，此前的比赛中曾0比0阿森纳、2比2利物浦，两次对阵切尔西都是1比1握手言和，的确也是很顽强的。上轮联赛中，切尔西0-1不敌曼城，体能也有一些消耗，所以本场比赛平局也有人认为是疲劳作战所致，因为曼城和布莱顿都是双线作战的赛程，而切尔西则是三线作战。

对阵曼城是比赛坎特、科瓦契奇、阿隆索、齐耶赫、普利西奇、卢卡库首发出场，奥多伊、维尔纳、芒特替补登场没有救主。本场比赛坎特、若日尼奥、阿隆索、芒特、卢卡库、齐耶赫首发出场，也算是目前切尔西的最强阵容了，替补出场的是维尔纳、哈弗茨和科瓦西奇，后三位球员出场也没有什么疑问，有问题的是换人的时间。对阵曼城一战，图赫尔第69分钟和第81分钟才做出换人调整，可以被认为是谨慎。对阵布莱顿比赛第80分钟后才做了三个人员上的调整就无法理解了，布莱顿是第60分钟就扳平比分的，20分钟才换人的确匪夷所思。

布莱顿的进球是左路的角球机会，韦伯斯特帮助球队进球，切尔西禁区内的防守也不到位的，不过图赫尔换人及时的话，球队还是有可能拿下对手的。哈弗茨已经多场比赛得不到首发机会了，对于这位有能力解决对手的球员来说的确是不公平的，而图赫尔迟迟无法激活卢卡库和维尔纳也是很致命的。卢卡库因为不当言论致歉后也哑火了，图赫尔赛后曾力挺卢卡库是有能力的球员，同时也说明他没有任何特权，可以看出将帅之间还是有一些问题的。

卢卡库应该是一击致命的锋霸，但是近两场比赛不是得球不射门，就是更多的是在队友做球，本场比赛中他帮助阿兹皮利奎塔完成一次射门，可惜被门将扑出。若日尼奥得到首发机会也有一脚远射威胁对手的球门，奥多伊更是错失单刀球机会，球员们的表现都比较中庸。切尔西一球领先的优势没有了之后，阿隆索也曾利用远射敲山震虎，卢卡库射门也被门将扑出，最后科瓦西奇也想利用远射反超比分，可惜都无功而返，这也说明球员之间的配合无法撕开对手的防线，所以才会利用远射威胁对手。

近期卢卡库的压力很大，因为多数人认为切尔西的这笔巨额的引援是错了，因为他的回归并没有给予球队更多，近期更是多场哑火了。球队两个边路的无力也影响了卢卡库的发挥，因为配合少，边路进攻和回防的速率也不够，对手全线回防就没有了进攻的机会。以往英超的最佳主帅获奖后多数都会爆冷失分，所以也有人认为图赫尔也是中了最佳主帅的魔咒。

卢卡库曾表示想念国米，原因是他曾在蓝黑军团证明了自己，而今却再度陷入了质疑中，不过他在意甲高效率高也是因为联赛弱旅比较多，虐菜的能力强。而英超中下游球也都很强，每个赛季都有爆冷豪门的例子，卢卡库想屡屡虐菜成功的确不易。无论是图赫尔还是卢卡库都需要自我调整，同时静等门迪等球员的回归，切尔西才可能重拾此前领跑英超的霸气。

切尔西对阵曼城的比赛只有4次射门1次射正，对手11次射门6次射正只打进一球也是运气不济。本场比赛切尔西15次射门3次射正，布莱顿9次射正2次射正就打进一球，切尔西的确是对阵强队和弱旅都很无力，接下来除了加固后防线，就是增强边路的攻防能力，伤停的边路大将尽早复出才行。



