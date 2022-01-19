英超第22轮的比赛因为曼城拿下了切尔西，所以利物浦必须赢，因为这样不会被榜首球队拉大积分差距，英超争冠也有悬念。因为本赛季利物浦曾客场3比3平布伦特福德，所以两队再度碰面前球迷们也害怕会平局收场，所幸的是法比尼奥、张伯伦和南野拓实先后进球零封对手。赛后的积分榜上利物浦少赛一轮的情况下比曼城少11分，补赛赢球的话，积分差距就是8分差距，克洛普的球队的确有望进一步缩小和对手的分差，前提是曼城也有意外失分的比赛。

因为非洲杯的影响，近期的比赛利物浦萨拉赫和马内无法出场，有趣的是本赛季意外平局的比赛是最强阵，而本场比赛再战同一对手替补奇兵出场却赢球了。除了球员们的发挥不错外，本场赢球也和主场作战有关，因为球队目前主场5连胜士气如虹。本赛季所有球队都承受人员紧缺的考验，所以也被人们认为是拼阵容厚度和板凳深度的赛季。

值得一提的是利物浦本赛季失分的比赛并不多，球队先后在主场1比1平切尔西，随后就是客场3比3布伦特福德，再之后球队先后在主场2比2曼城和布莱顿，客场2比3西汉姆、2比2热刺，0比1莱斯特城，这三个客场失分的确很致命。进入2022年后，利物浦客场2比2切尔西，联赛杯主场0比0阿森纳，联赛主场战绩不俗，无法全取三分的比赛多是对阵强队，平局也是可以接受的。

利物浦本轮的进球是在上半场末尾，对手也是比较顽强的。当时是利物浦的角球机会，法比尼奥头球破门。下半场第69分钟，罗伯逊助攻张伯伦破门等于提前锁定胜局，8分钟后菲尔米诺和南野拓实配合，末尾后者打进制胜球，悍将生日可以进球也是喜上加喜。其实本赛季的伤病和疫情以及非洲杯的影响，反而让球队的替补和年轻球员们得到了登场的机会，其中也有发挥极佳的球员，也等于纳入了新援的感觉。

利物浦两次对阵布伦特福德的首发阵容的差别也不是很大，两场比赛都首发的球员是阿利松、阿诺德、马蒂普、范戴克、罗伯逊、亨德森、法比尼奥、琼斯、若塔，不同的是张伯伦、菲尔米诺本轮首发，而上一次是萨拉赫和马内领衔出战。平局的比赛中菲尔米诺第68分钟登场，本场比赛克洛普用了三个换人名额，南野拓实、米尔纳、戈登下半场先后登场，前者也是板凳奇兵了。

利物浦此前被逼平的比赛是先失一球的，当时是卡尼奥斯的传中球，托尼脚后跟传球助攻皮诺克破门，而法比尼奥封堵慢了半拍，后者也是失球的主因。不过随后不久亨德森同样有一脚传中球助攻若塔扳平比分。下半场开始不久法比尼奥直传球助攻萨拉赫破门将功补过。不过随后布伦特福德的詹森的什么门打中横梁，雅内特抢到机会选择头球建功。应该说利物浦从落后到反超比分是有一些轻敌了。

随后的比赛罗伯逊助攻琼斯破门，皮球打中阿耶尔偏转入网也有一些运气的成分，布伦特福德替补奇兵维萨小禁区挑射破门逼平对手，所以也可以两队的两次碰面板凳上的球员都是至关重要的。利物浦接下来要在1月21日凌晨客场对阵阿森纳，这是联赛杯次回合的比赛，输球就将出局，克洛普自然会不遗余力，两队第一回合0比0握手言和，利物浦多打一人都无法赢球的确是受困于对手的防御。

阿森纳方面申请延期了对阵热刺的比赛，也被对手抨击，但是球员们却得到了足够的休息，7天时间备战和利物浦一周双赛相比的确更有胜算，而且还有主场之利。本赛季阿森纳主场取得10胜1平2负的战绩，输球的比赛是对阵切尔西和曼城，平局是对阵水晶宫，可以看出阿森纳主场优势也是比较明显的，所以联赛杯的比赛客队需要全力以赴才可能顺利晋级。若塔上一场比赛击中立柱运气不济，本场比赛利物浦还需要他祭出高光的表现，球队才会有晋级的希望。南野拓实也可能得到首发出场的机会。



