曼联客场2比2平阿斯顿维拉，C罗没进大名单，B费先入两球，眼看着要轻取对手，但是关键时刻库蒂尼奥传射建功，最终从曼联身上拿走一分。这场比赛红魔的防守出了问题，进攻端的锐利在下半场的比赛中也丢了，这也是球队存在的问题。近期关于C罗要和队友一起冲击联赛前三的质疑声不少，有人驳斥他的言论，有人认为他该离开球队，但是没有C罗的曼联照样不敌弱旅，这足以说明球队的问题并不是这位领军人物的无力，而是多方面的问题无法解决，队内不团结也是外界某些名宿过多言论造成的。

曼联新帅执教球队后也有一段时间取得不败战绩，但是过程并不是很顺畅的，而一旦主帅和球队的蜜月期过了，双方面都需要面对问题，尤其是战绩不佳的情况下，新帅能否震慑更衣室变得尤为重要。此外核心球员的号召令和影响力也是必须得到主帅力挺的，因为这样更衣室才不会乱。曼联丢分的比赛都是下半场防线不稳造成的，也有一些比赛是进攻端哑火，核心球员得到的支持不足，这的确需要队内好好整顿才能化解。

B费的能力是得到认可的，但是如果防守无法稳定的话，进球再多也无法确保拿到三分。C罗重返曼联后也有一些比赛是绝对的关键先生，同样如果防守始终存在巨大的漏洞，输球和平局都不该是C罗等进攻球员该承担的。目前在英超积分榜上，曼联排名第7,20轮联赛积32分，战绩是9胜5平6负，打进32球，丢了29球，这也说明防守端失球数太多了。曼联和排名前六的球队相比，进球数第二少，比进球最多的利物浦少23球，这的确是巨大的差距。失球数比西汉姆少一球，比失球最少的曼城多丢16球，这同样是落差很大的数据对比，所以曼联的确是需要好好反思了。

维拉赛前排名第14位，赛后位列第13位，目前7胜2平11负积23分，本场比赛也打出了自己的气势，新援库蒂尼奥完成回归英超的第一场比赛就来个传射建功，接下来球队的对手都会有一些胆寒，毕竟库蒂尼奥有可能也延续自己的高效率。因为球员的实力是到位的，加上个人更想在英超赛场上证明自己，所以效率也会叠加起来。

曼联本场比赛的安排是卡瓦尼、伊兰加、B费领衔出战，桑乔、马奎尔被放在替补席，桑乔第72分钟得到登场的机会，但是无力扭转平局的结果。有趣的是库蒂尼奥是在第68分钟登场的，曼联主帅派遣桑乔替补出场也是为了替换体能有一些消耗的球员，并且认为他可以稳定两球领先的优势面，遗憾的是维拉在第77分钟和第82分钟连续进球，而桑乔和B费在这期间并没有制造绝对的威胁。

人们奇怪曼联新帅第89分钟才进行了第二次换人，他用范德贝克和林加德换下了格林伍德和费尔南德斯，但是这个时间换人已经于事无补，因为时间太少了，替补奇兵林加德也无法救主了。B费上半场的确关键，他先是射门造成对手门将马丁内斯的失误，从而早早确定一球领先的优势，随后他和队友们也屡屡威胁对手的球门，遗憾的是其他队友并没有把握住绝好的进攻机会。

下半场B费先是飞铲桑松吃到了黄牌，这也是因为维拉的进攻威胁增多，曼联的球门也被不断威胁，德赫亚也做出了一些精彩的扑救。随后B费被严防也有一些困顿，所幸的是弗雷德前场抢断成功后传球助攻B费扩大了领先优势，两人的默契度的确是十足的。如果没有库蒂尼奥，这场比赛没有什么悬念，但是他的登场让维拉进攻更为锐利，他的传中球很是精妙，所以拉姆塞的射门也很轻松，随后两人又一次配合产生进球，只是这一次是拉姆塞禁区内横传门前帮助新援打进效力维拉的处子球。

全场比赛两队的数据也是旗鼓相当，维拉射门13比13，射正9比6，角球3比6，控球率55%比45%，任意球14比7。曼联防线的压力的确也是很明显的，所以赛后部分球迷认为曼联是侥幸拿到1分，因为库蒂尼奥末尾的射门被队友阻挡，如果不是这样不走运，维拉是有拿三分的可能的，而曼联下半场的被动的确是令人难以理解的。

格林伍德是有实力的，同时他也是一匹独狼，而一支球队想赢球必须是团队的配合，在进攻的选择上更明智才行，而不是贪功错失机会。本场比赛卡瓦尼在场上也是竭力了，攻防两端都很拼，而且很希望得到队友的支持，但是却是事与愿违。可以说任何锋线球员在无法得到支持的情况下都不可能有进球的，所以那些说C罗低效的人的确是自说自话了。

曼联随后的赛程是客场对阵布伦特福德，这支球队虽然排名第14位，但是本赛季曾爆冷豪门球队，因此曼联也需要全力以赴。这匹黑马曾在主场3比3逼平利物浦，即便是不敌曼城和切尔西，也都是1球小负，进入2022年后曾经在主场2比0拿下维拉，所以球队主场得分能力不容小觑，曼联联赛不能再度失分了，防线加固才是重中之重。



