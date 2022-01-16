曼城主场1比0拿下切尔西的比赛是英超的榜首大战，遗憾的是蓝军最终仍是一球小负。蓝军输球后，曼城的积分领先优势扩大了，这样也会令英超争冠的悬念减少。本场比赛核心球员很关键，卢卡库得到机会并没有起脚射门，而是传给队友，虽然无私属性是不错的，但是作为主力锋霸又是在禁区可以射门的区域，的确该果断地射门，而不是传球给处于越位位置的队友。或许这个镜头就已经预示了切尔西很难赢球，因为锋线球员不够霸气。此外阿隆索在边路受限，进攻端的威胁不够，前场球员获得射门的次数有限，自然无法取得进球。

本场比赛中切尔西是被动的，觅得的反击机会也没有形成足够的威胁，所以才会在下半场失球。本场比赛的唯一进球是切尔西旧将打进的，当时德布劳内带球后完成突破，随后直接一脚世界波破门。凯帕估计是受到了一些实现的阻挡，所以并没有提前移动位置，即便他扑球速度够快，但是却是鞭长莫及。这样的射门其实对于切尔西第一门神门迪来说就不是问题了，遗憾的是他目前征战非洲杯，无法为球队出场，这也是本场切尔西输球的一个原因。

对于切尔西来说两个边路很重要，卢卡库同样需要边路给予更多的支持，本场比赛边路的首发球员詹姆斯和奇尔韦尔都无法出场，所以两个边路的无力感也是没进球和上半场没射门的主要原因。阿隆索一直都是攻强守弱，本场比赛曼城的进攻更频繁，所以阿隆索得球后总是无法传出威胁球，锋线球员也因此越来越没有信心了。

德布劳内也曾在切尔西不得志，离开球队后，每一次面对曾经不被重用的老东家，比利时人总是会爆发小宇宙。从加盟曼城至今，德布劳内曾多次攻破切尔西的球门，仿佛只有这样才能抹去当年的灰色心情。本场比赛图赫尔给予齐耶赫、卢卡库和普利西奇足够的信任，半场0比0战平，进攻端0射门，这样的情况下，主帅下半场就该更早地进行换人调整，遗憾的是图赫尔迟迟不做换人调整，这一点也是被各方诟病的。

半场没射门的确是很危险的，但是此前切尔西对阵曼城也曾只有一次射正就破门的先例，所以下半场换人早的话，还是可能有进球的，反之就会失球。因为进攻端没有威胁的话，强强对话失球就是迟早的事情。切尔西换人是在第69分钟的时候，1分钟后蓝军就失球了，当时曼城球员回传球给到坎塞洛，后者轻松传球给到德布劳内，比利时人快速突破，坎特继续防守也没能断球，随后德布劳内直接远射建功。值得反思的是本场比赛切尔西没有远射，其实在这样的困境中，尝试一些远射也是必要的。

因为失球后还有20多分钟的时间，切尔西运筹得当的话，还是可以扳平比分的，遗憾的是维尔纳也先后错失了两次机会。现场的镜头都给到了板凳席的若日尼奥，但是他却没有得到登场的机会。其实下半场可以扭转局面的球员是哈弗茨，芒特和若日尼奥，图赫尔却派遣了奥多伊和维尔纳，两人换下了齐耶赫和普利西奇，其实前者应该下半场一开场就被换下的，因为他的表现的确是低迷的，和曼城的格拉利什一样是帮倒忙的。

芒特是到了第81分钟才登场的，给他近十分钟的时间想要力挽狂澜的确有难度。图赫尔处子赛季就给切尔西欧冠奖杯的确是功勋主帅，但是本赛季很多比赛中的应变和换人都令人无法理解，这也说明主帅陷入瓶颈了。本场比赛前切尔西11场比赛不败，赛后这个数据被作古。球队进入2022年的战绩是3胜1平1负，随后的比赛将是客场对阵布莱顿，球队目前只需要不在弱旅身上失分就行，因为球队起码要拿到下赛季的欧冠资格。本赛季球队是面临了很多困难的，伤病的影响，疫情的影响，加上非洲杯的影响，最终拿到前四也是可以接受的。俱乐部高层能给予图赫尔的就是冬窗进行人员上的补充，从目前的情况来看，俱乐部想纳入合适的人选也是很难的。

曼城赛后联赛取得12轮连胜的战绩，夺冠的几率增加一层，如果随后利物浦对阵布伦特福德的比赛也输球的话，曼城才更无忧，因为克洛普的球队目前还少赛一轮，还是会继续威胁曼城的榜首位置。切尔西输球后将可能让出联赛第二的位置，而且和身后的西汉姆、阿森纳的分差也会被缩小，这样的话前四的位置都危险，所以图赫尔的确该好好想想如何轮换和进行换人调整了。

必须提及的是切尔西先后打了足总杯和联赛杯的比赛，曼城只有双线作战，准备的时间更充分，球员体能也更好，加上主场之利，小胜对手也没有什么好炫耀的。切尔西上一次联赛夺冠的时候是豪取了13连胜，本赛季联赛平局增多，所以才会从榜首位置滑落下来。上一场比赛凯帕的表现很吸引眼球，本场比赛也有6次精彩扑救，表现也是被认可的，世界波破门也的确是势大力沉，不是门将该负主要责任的。

切尔西近期也是三线作战，联赛杯和足总杯都晋级了，不过此前两轮联赛都是平局，本轮比赛输球后球队三轮不胜，的确已经触底了。目前切尔西比曼城少13分，错过直接缩小分差的机会后，只能指望曼城自己犯错了。

本场比赛的上半场开始不久格拉利什就完成一次威胁，凯帕习惯性出击解围，队长阿兹皮利奎塔及时出现化解险情，曼城角球开到禁区被凯帕稳稳拿到，切尔西替补门将近期的表现还是不错的，只是和门迪还是有距离。随后曼城持续进攻，切尔西虽然是三后卫阵容，但是球队协防都到位，斯特林形成威胁的时候是阿隆索盯防到位，可惜吃到了黄牌，并且给了对手前场右路的一个定位球机会，这球开到禁区被萨尔头球解围，这位小将的空中优势还是很明显的，这段时间阵容不完整，的确给了一些年轻球员更多的机会。

切尔西随后制造了一次进攻机会，卢卡库得球后认为齐耶赫的位置更好，所以选择了传球给队友，遗憾的是后者处于越位的位置，卢卡库没有射门太可惜了，赛后球员本人应该也会后悔。其实这次进攻后防线不断传球的时候，福登和德布劳内都忍不住回身施压对手，两个试图利用个人能力完成抢断，但是切尔西后防线几个人的传球配合还是天衣无缝的，这也是球队的改变。

切尔西后防线的传球配合到位也是图赫尔执教后的优势面，带刀后卫破门的次数也在增加。切尔西随后制造了一次进攻机会，可惜齐耶赫传球给卢卡库给大了。此后两队陷入了焦灼中，彼此都有进攻的机会，两队门将的表现都很稳健。上半场切尔西的萨尔有两次关键解围，曼城进攻到了前场很难撕开防线完成射门，末尾斯特林和队友默契度不足因此错失了门前射门的机会。

本场比赛两队也是竭力了，因为两队都不是全主力阵容，曼城为了备战本场的双蓝会也是进行了很大的轮换，上一场足总杯的比赛埃德森、斯特林、福登、津琴科、费尔南迪尼奥、斯通斯、格拉利什都没有出场，所以本场比赛的体能也更充沛。目前的切尔西人员不整，克里斯滕森感染新冠缺席必须，查洛巴和詹姆斯都是腿筋有伤无法出场，奇尔维尔是膝盖伤病休战。如果这些人员回归的话，加上门迪，切尔西的联赛战绩才有望提升。