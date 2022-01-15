联赛杯半决赛利物浦主场0比0阿森纳，这也为随后次回合的决战留下了悬念，阿森纳晋级的可能性提升了，因为次回合枪手将回到主场迎战克洛普的球队，只要1球小胜就能送对手出局，这的确是可能完成的任务。阿森纳本赛季的主场战绩是不错的，目前已经取得12胜2平1负的战绩，唯一的一场败仗是在联赛第二轮，阿森纳在主场0比2不敌切尔西，此后主场不败的确是可以信赖的。

因为本赛季阿森纳联赛争冠无望，所以杯赛争冠也是会全力以赴的。本场比赛利物浦哑火了，全场27次射门只有1次射正，而且在第24分钟的时候利物浦就多打一人，这样的情况下一球未进也的确难以令人信服。阿森纳全场比赛比较被动，尤其是扎卡被红牌罚下后更为困顿，全场只有3次射门1次射正，控球率22%比85%。球队被对手围攻，没有进球也是必然的，只是阿森纳最后顽强地逼平了利物浦的确很可贵。以往的阿森纳总是攻强守弱，本场比赛防守端的稳固也是被认可的。

本场比赛利物浦首发的核心球员是亨德森、法比尼奥、米尔纳、若塔、菲尔米诺，张伯伦和琼斯替补登场也没有取得进球，克洛普还是轻视了阿森纳，而且球队对于萨拉赫和马内的依赖也是很明显。如今萨拉赫续约受阻，一旦无法留下这员大将，球队的战绩也就无法保证了。本场比赛利物浦久攻不下的时候替补席只有莱诺、马里、帕蒂诺、萨拉赫-埃丁、哈钦森、比雷斯，所以无法扭转平局的结果也是比仍然的。若塔其实是有能力的，只是本场被阿森纳的防守所限制，因而没有制造绝对的威胁。

阿森纳方面有一柄双刃剑，29岁的扎卡是比较容易吃牌的球员，他职业生涯477场中吃黄牌116次，其中7次吃到红牌，只有1次次两黄变一红，其余6次是直接红牌离场。本场比赛是直红下场，比赛第23分钟罗伯逊长传球发动快速反击，扎卡解围的时候放倒了若塔，裁判直接出示了红牌。比赛开始的时候两队是你来我往都有威胁，阿森纳少一人之后威胁度锐减，更多的是疲于防守。值得一提的是这次联赛杯的比赛阿森纳也是残阵出场，托马斯、埃尔内、佩佩、奥巴梅扬都在非洲杯征战，史密斯-罗和厄德高也因为一些情况休战，所以扎卡意外的红牌导致球队更为困顿。

两队次回合的比赛要在1月21日开打，双方也需要更好地备战。本场比赛后利物浦近5场比赛只赢了2场，战绩是2胜2平1负，失分的比赛是2比2热刺，0比1莱斯特城,、2比2切尔西、本场0比0阿森纳。利物浦联赛杯也是拼到点球大战才淘汰了狐狸城，进入新年后球队的战绩是1胜2平，球队只是在足总杯的比赛中4比1弱旅什鲁斯伯里，克洛普如果不改变的话，随后的比赛还可能连场失分。

本赛季利物浦曾4-0横扫阿森纳，而如今却0比0闷平，可以说球队攻防都有问题，因为对阵切尔西的比赛是领先后被逼平，本场比赛进攻屡屡威胁球门却没有进球，射正率更是出奇的低，所以球队的问题的确是比想象中还多。本轮联赛是曼城和切尔西直接交战，如果利物浦还无法力挫弱旅布伦特福德的话，联赛争冠的悬念会缩小，因为目前利物浦和曼城的分差已经被拉开11分，即便是少赛一轮，如果联赛再度输球的话就可能没有机会缩小分差了。从目前几支球队的表现来看，曼城攻防最到位，利物浦关键时刻不稳也是致命的。

菲尔米诺也是三叉戟之一，但是近两个赛季的表现的确难以恭维，本场比赛来自罗伯逊的挑传，菲尔米诺禁区内头球攻门居然没碰到皮球，这也太失水准了。随后南野拓实的传中球制造了险情，但是他并没有持续的威胁对手的球门。若塔虽然制造了扎卡的红牌，但是在随后的比赛中也没有制造绝对的威胁。

阿森纳方面拉卡泽特先后错失了三次机会，的确不应该。下半场菲尔米诺和南野拓实的连线，后者射门被封堵，随后罗伯逊继续给南野拓实制造射门机会，可惜后者的射门再度偏出，这位球员的确是难堪大任。利物浦本场比赛没失球和阿利森的复出息息相关，否则可能失球出局了，因为阿森纳下半场还是有几次威胁的，萨卡也是竭力了，随后因伤被塔瓦雷斯换下。比赛末尾若塔错失机会，南野拓实空门不进，利物浦双星的确是低迷。

本赛季英超的球队都遇到了很多困难，伤病的疫情的影响，如今非洲杯也让很多核心无法出场，所以接下来周末的联赛中豪门球队都需要规避失分的可能。利物浦接下来将在周日对阵弱旅，阿森纳将在客场对阵热刺，这场比赛难度也大，阿森纳需要祭出最强的阵容。