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切尔西双杀热刺晋级，凯帕造越位成功抢镜，战曼城有望拿分

(2022-01-13 22:02:30)
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标签：

英超

联赛杯

卢卡库

热刺

凯帕

 分类： 聚焦英超争霸
切尔西双杀热刺晋级，凯帕造越位成功抢镜，战曼城有望拿分

   联赛杯半决赛次回合的比赛，切尔西1比0再度零封热刺，总比分3-0晋级决赛，这两回合的比赛比预期的轻松，凯恩和孙兴慜都没有进球比输球更令球迷难过，孔蒂作为前切尔西主帅也没有针对性的部署，球队只能接受出局的结果。事实证明图赫尔技高一筹，他近期对于球队的轮换也是到位的，随着球员们从伤病中恢复，切尔西有望取得更好的成绩。
  联赛杯次回合的比赛凯恩有一粒进球被吹越位，凯帕出击想化解险情却没有回防到门前，令人没有想到的是他临场发挥唱了一出空城计，直接导致凯恩的进球越位被判无效，赛后也被认为是成功抢镜了。因为下半场开始不久，凯恩和小卢卡斯的连线，后者突破时被门将凯帕犯规倒地，裁判先是判罚点球，随后又改判，因为事发地点在禁区外，加上制造越位陷进，可以看出本场比赛中的凯帕时常游走于禁区之外，的确是很有趣的表现。
  这场比赛的知识量也蛮大的，因为凯帕在凯恩身后，吕迪格成为蓝军的最后一名球员，凯恩的脚比克里斯滕森更接近越位线，因此越位的判罚的确是准确的，凯帕第一时间举手示意越位也是很准确的，因为他已经明确的判断出自己的位置是可以造越位的。人们不知道凯帕是否真的是故意为之，因为他的开球没有交给队友，也是造成门前险情的主要负责人，而他的灵机一动也确保了球门不失，这位门神也的确是一柄双刃剑。
  本赛季门迪是切尔西第一门将，凯帕作为替补门将的表现也是不错的，但是图赫尔也曾给第三门将出场的机会，所以凯帕出场的时间是比较少的。如果可以凭借出色的表现寻觅到下一家并且出任首发门将的话，凯帕的职业生涯会有新的高度，这也是他积极表现的主因。
切尔西双杀热刺晋级，凯帕造越位成功抢镜，战曼城有望拿分

切尔西双杀热刺晋级，凯帕造越位成功抢镜，战曼城有望拿分

  任何球员长时间不打比赛都会影响竞技状态，所以凯帕本场也是为己正名了。回看两队两回合的比赛，首回合切尔西2比0力挫对手，哈弗茨进球，本戴维斯送乌龙球。次回合的进球是在第18分钟打进的，切尔西赢得角球机会，吕迪格在禁区头球破门取得领先，这位大将目前陷入转会传闻中，凭借这粒进球应该可以获得满意的续约合同，切尔西的确该全力挽留这位后防线的关键先生。
  切尔西近期的赛程很密集，上一场足总杯比赛大胜，坎特没进大名单，哈弗茨是替补登场建功的，本场比赛坎特是第77分钟登场，他换下了科瓦契奇，很明显图赫尔是为了周末对阵曼城做准备的。本场比赛切尔西是游刃有余的力擒了对手，球队的士气也得到了提升，这一点对联赛大战曼城也是有利的。
  上一场比赛凯帕和若日尼奥替补备战，本场比赛萨乌尔、哈弗茨、普利西奇在替补席并没有登场，这些球员应该也是留力对阵曼城的。本场比赛切尔西射门13比15，射正都是3次，切尔西把握住了机会，其他数据也是很相近的，取胜的关键还是带刀后卫的表现完胜热刺，开倒车的切尔西的确很难阻挡。曼城没有联赛杯的比赛，球队足总杯4比1斯文登之后有7天的备战时间，所以切尔西和蓝月亮的榜首大战仍需要做足防守，因为球员疲劳是很明显的，而对手除了体能充沛还有主场优势。
  对阵热刺一战，切尔西进行了多个换人，席尔瓦、齐克、坎特、齐耶赫、阿隆索替补登场，换下了克里斯滕森、若日尼奥、科瓦契奇、芒特和维尔纳。这些球员也可能是随后大战曼城的首发人选。本场打满全场的球员是凯帕、萨尔、吕迪格、阿斯皮利奎塔、奥多伊、卢卡库，吕迪格和队长以及卢卡库也可能连场出战。因为此前卢卡库对于在强强对话中没有登场机会发表了不当言论，随后道歉了，将帅也很和睦，但是图赫尔应该也会明白小魔鬼对于强强对话的渴望，因此继续派遣卢卡库首发的可能性也是存在的。只是维尔纳和哈弗茨近期的表现都不错，主帅安排阵容也会有更多的想法。

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