足总杯曼联1比0小胜维拉，C罗没有进大名单，主帅称核心球员是因伤休战，这样的说法并不能被各方认同，所以目前人们都认为球王可能第二次挥别曼联，其中的原因是更衣室失和。个人认为短时间让核心离队是不明智的，这也不是曼联高层的一贯作风。目前下赛季主帅还没有确定，送走C罗的确是不合适的，除非新的继任者明确表示不需要C罗这样的巨星，俱乐部才可能允许C罗离队。目前的消息称波切蒂诺将重返英超拿起曼联的教鞭，波帅不太可能排斥C罗的存在，反而会更合理的使用目前的这套阵容。

目前曼联的阵容新锐也不少，C罗也是可以发挥威力的，如果可以激活桑乔的话，球队的前景是很好的。目前的主帅无法把控球队是因为他并不了解英超，而波帅用以往的经验绝对可以给予球队更多。C罗如果真想离队也不容易，因为从目前五大联赛豪门球队的需求上看，能纳入C罗的球队的确不多，传说中的巴萨或巴黎的确是说说而已，可能性并不大。

梅罗是当今足坛的绝代双骄，如果两人为一支球队效力的确会吸引更多人们的注目，个人感觉可能性的确不大。巴萨目前也是困境重重，刚送走梅西，又要接纳西班牙德比对手曾经的核心球员，这一点也很难令人相信，C罗应该不会做这样的选择。不过因为近几年很多交易都令人意外，所以C罗的这两个下一站也保有一定的可能性。

C罗个人如果因为更衣室的问题选择离队的话，也会慎重考虑，因为以C罗的个性是不会以无法融入球队的原因离队的，所以目前的传闻也只是大家的疑惑和猜测，一切还会在明夏或本赛季结束后运筹和定论。曼联临时主帅接任球队后就遭遇密集赛程和一些核心伤病情况，英超的学费的确是所有主帅无法避免的，曼联新帅也不例外。新帅继任后取得4胜2平1负的战绩，球队失分的比赛是欧冠1比1平年轻人、联赛客场1比1纽卡，都是弱旅却意外失分，也是运筹无力的结果。这期间球队先后拿下诺维奇、水晶宫、伯恩利也都是弱旅，并不能证明什么。进入2022年后曼联在主场1比0不敌狼队是被打回了原形，足总杯小胜维拉也只是一个小安慰，所以新帅也表示后悔当这个临时主帅了。

曼联目前阵容不错，战绩却不理想，作为核心的C罗如果没有内部的问题是不可能离队的，但是有消息称C罗经纪人来到英伦与球员碰面，这也的确可能是有一些事情和问题需要一起解决，否则是不需要再这个特殊时期会面的。目前曼联阵中葡语系球员是C罗、B费、达洛特、弗雷德等人，这些人自然是支持C罗的，尤其B费给予C罗的支持和化学效应也是很明显的，其他球员也没有微词则是未知数，个别球员的一些言论对于团结是不利的。

其实任何球队在换帅后战绩不理想都会有内部的矛盾，主帅如果能震慑更衣室的话就不会有问题，一切都放在球场上见真章就可以，如今C罗没进大名单说明事情可能是到了无法控制的地步，所以才会用伤病来搪塞或缓解内部的矛盾。近期的比赛中C罗的确有一些焦急的表情，这并不是仅仅是抱怨队友，而是对于赢球的渴望，如果这也算是耍大牌的话，的确是过分了。

近日有人火上浇油，曼联的名宿费迪南德不断发表个人言论，意思直接指向了C罗，他称有些球员没进入首发名单，他们会给所有人都制造麻烦，这些人早就该卖了。还表示俱乐部高层对于某位球员和经纪人太纵容，也是暗指C罗和经纪人。这些场外的言论也是在给俱乐部施压，也可能造成负面的影响，对于曼联来说目前的重点是联赛争夺前四的位置，而不是送走哪些重量级的球员，而一些边缘的球员反而是该及早送走的，冬窗纳入一些得力干将才能帮助球队走出困境。

C罗曾效力英超、西甲和意甲的豪门球队，他离队之后，曾经的队友们都认为C罗很重要，近期尤文大将基耶利尼也表示C罗离队对球队影响很大，因为他在队的时候能帮球队隐藏很多问题。曼联目前的问题也是当局者迷，如果真送走C罗，也可能就会明白这位老将对于球队的重要性。

曼联随后的对手分别是布伦特福德、西汉姆、米德尔斯堡、伯恩利、南安普敦、利兹联，如果球队可以全力专注于赛事的话，也可能是一波连胜，毕竟这些对手中也只有西汉姆比较难缠。目前铁锤帮多赛一轮的情况下比曼联多3分，本赛季的表现也是中游球队中最好的，曼联需要全力以赴才能全取三分，其他球队的话，如果红魔整场发挥应该可以连胜。必须提及的是球队的主场战绩极其重要，曼联主帅需要捍卫主场尊严，难关就可以渡过。



