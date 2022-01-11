本周中有联赛杯半决赛次回合的比赛，因为首回合蓝军2比0力挫对手，所以次回合的比赛图赫尔的球队是占据优势的，球队进入2022年取得2胜1平的战绩，平局是逼平了利物浦，三线作战的表现的确不错，上一场足总杯大比分拿下弱旅，卢卡库和维尔纳都进球了，锋线火力的开启也有利于本轮比赛。因为周末还有联赛对阵曼城的比赛，所以联赛杯的比赛切尔西还是要留力的，部分核心球员可能只打多半场的比赛。

联赛杯首回合的比赛是哈弗茨率先进球，这位大将近期的状态不错，另外一粒进球是热刺的戴维斯送出的乌龙大礼，所以本轮比赛主队的防线需要避免犯错送分，一旦先失球的话，以切尔西防守的稳健度，热刺就要出局了。目前切尔西伤病情况好转，球队基本是全主力阵容备战，所以胜算也大。

切尔西近8场比赛保持不败，本轮比赛若日尼奥、芒特、詹姆斯、科瓦契奇都可能首发出场，坎特可能会给一定的休息时间，或是替补备战，因为对阵曼城的比赛更为重要。近期的比赛中复出后的科瓦契奇极其关键，他和队友的默契度也很足，所以面对什么样的对手都能制造威胁，加上卢卡库、哈弗茨、普利西奇的攻击力，本轮比赛不会是0比0闷平的赛果。

热刺近8场比赛的战绩是6胜2平1负，凯恩也有一些回暖，不过球队强强对话的表现不给力，这一点也是被看低的一个原因。凯恩和孙兴慜的连线是很有威胁的，所以蓝军防线也是需要全力防御的。热刺的优势是本赛季主场战绩不俗，目前球队主场取得7胜1平2负的战绩，巧合的是切尔西客场的战绩同样出色，蓝军10个客场的比赛取得7胜2平1负的成绩，场均进2球，失0.6球的确是很强势的，图赫尔的球队就是讲究攻防到位的。

热刺和切尔西都是魔鬼赛程，切尔西进入新年就连续对阵利物浦、热刺和弱旅切斯特菲尔德，接下来又是先后对阵热刺和曼城，随后是布莱顿和热刺，应对这样的赛程的确是比较累的。热刺进入新年后先后对阵沃特福德、切尔西和弱旅莫克姆，接下来要对阵切尔西、阿森纳、莱斯特城和切尔西，赛程的魔鬼程度更甚，球队很可能连续失分，孔蒂作为主帅的压力一定很大。

本周末英超第22轮开打，有两场强强对话，分别是曼城主场迎战切尔西，热刺主场对阵阿森纳，曼联和利物浦都是对阵弱旅，两队也得到和对手缩小分差的机会。因为目前积分榜上曼城排名第一，切尔西位列第二，利物浦和阿森纳少赛一轮排名第三和第四，利物浦对阵弱旅赢球几率高，所以曼城和切尔西战平的话对利物浦有利，如果切尔西输球的话就将落到第三位。双蓝会也有很多精彩的比赛，本轮比赛也不例外，两位主帅也会派遣主力出战，图赫尔也必须兼顾两场比赛。

回看切尔西足总杯5比1切斯特菲尔德的比赛，维尔纳首发出场就有进球，虽然是补射建功，也足以提升他个人的信心，毕竟本赛季因为伤病的影响，他已经缺席了很多比赛了，加上赛季初的低迷，本赛季随后的比赛必须用进球为己正名。这场比赛虽然是对阵弱旅，但是图赫尔还是派遣了卢卡库，维尔纳和普利西奇分居两侧，这样的安排也必然会大胜。蓝军主帅这样做也是为了提升锋霸的进攻效率。

维尔纳的进球是科瓦西奇分球给右路的齐耶赫，后者射门被扑出，维尔纳跑位及时将球打进，的确是很幸运的进球，维尔纳门前的意识也是到位的。第二球是奥多伊的一脚世界波，第三球是霍尔得球后选择横传门前，卢卡库抢点破门，小魔兽的威力是提升了，接下来的强强对话还是可以被倚重的。这场比赛霍尔很是亮眼，因为随后的进球是来自他的外围远射，门将没能彻底化解危机，克里斯滕森头球补射破门，这是一次角球机会，切尔西带刀后卫模式又一次开启了。

上半场4球领先也基本奠定了胜局，下半场普利西奇制造点球，齐耶赫将球打进，蓝军多点开花也是不错的感觉，遗憾的随后丢了一球，也是在揭示球队大比分领先后有一些松懈了。对手的进球是开大脚到前场，齐曼加带球杀入禁区完成射门，同时造成门将扑救不彻底，阿桑特补射建功挽回了一丝颜面。

不过这场比赛门将是第三门将贝蒂内利，丢一球也是可以接受的，如果是门迪和凯帕出场，完成零封的几率会更大。其他首发球员是奥多伊、克里斯滕森、萨尔、霍尔、齐耶赫、科瓦西奇、萨乌尔、普利西奇、卢卡库、维尔纳，其中只有萨尔、霍尔、齐耶赫、萨乌尔和维尔纳是打满全场的，所以其他球员也可能会连续两场首发，而齐耶赫和维纳尔可能轮休。



