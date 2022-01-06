曼联主场0比1不敌狼队后有7天的调整时间，随后在1月16日继续坐镇主场迎战维拉，这是足总杯的比赛，在本赛季基本无缘联赛冠军的情况下，球队争夺足总杯的冠军奖杯比较靠谱，所以朗尼克也会寄望在维拉身上全取三分，从而可以晋级足总杯下一轮的赛事。曼联赢球也可以提升士气，同时也减少外界的质疑，近日的消息称曼联全队都有一些负面的影响，无法适应新帅的战术理念和一些其他的决策，所以更衣室失控也是需要尽可能避免的。

曼联新帅本赛季中途接管球队之后取得3胜1平的战绩，本轮比赛吃到首场败仗，他和曼联的蜜月期的确有一些短，接下来则需要更多的运筹和反思，执教英超豪门并不是很简单的事情，主帅和球队磨合到位同样是需要一些时间的，毕竟不是所有新帅是图赫尔。曼联随后的赛程是对阵西汉姆、伯恩利、南安普敦和利兹联，之后就是欧冠对阵马竞的生死战，所以新帅需要在这几场联赛中调整球队，提升球员们的进攻效率才可能在欧冠比赛中赢球，俱乐部高层应该更重视欧冠的战绩。

本轮联赛结束后，曼联19轮联赛积31分排名第七，比榜首的曼城少22分，虽然球队少赛两轮，但是补赛赢球也有16分的差距，同样是无法触及夺冠奖杯的，所以更多的专注杯赛的比赛才是正确的决定。曼联目前比位居第四的阿森纳少4分，补赛赢球的话就是1分的差距，争夺前四的位置还是有机会的，所以随后的联赛赛事中红魔都不能失分，否则的话下赛季欧冠资格都是危险的。

曼联不敌狼队的比赛中C罗并没有得到足够的支持，B费错失了良机很是可惜。球队的其他球员没有在关键时刻站出来，所以输球也有一定的必然性。更值得反思的是曼联对阵狼队的比赛上半场并没有绝对的优势，反而是对手多次威胁球门，这一点令人不解。上半场狼队角球8比3，控球率54%比45%，这也是强弱交手很少见的数据。

全场比赛狼队19次射门6次射正，曼联只有9次射门2次射正的数据，输球也的确不意外。C罗和B费同时低迷也是很少见的，狼队则打出了很有针对性的一战，主帅的运筹高对手一筹。本赛季狼队在强队身上拿分的次数并不多，球队先后0比1热刺、曼联、利物浦、曼城，之后0比0平切尔西，拿下曼联是第一次对阵强队赢球，不过球队只是一球小负强队也是体现了韧性和防守端的功力的。

德赫亚是这场比赛表现最为稳定的球员，他扑出了波登斯和内维斯的很有威胁的射门，的确是给予了球队下半场力挫对手的机会，遗憾的是B费射门击中横梁，C罗的进球越位了，所以球队最终没能取得进球。关键时刻防守球员漏人导致失球，比赛末尾穆蒂尼奥破门的时候身边没人防守，所以可以轻松命中，并且帮助球队拿到珍贵的三分。赛后狼队积28分位居联赛第八，比曼联少3分，随时可以取而代之。

值得一提的是对阵狼队的比赛，曼联主帅使用了上轮联赛的阵容，只是派遣了琼斯首发出场，他替代了马奎尔，这位老将已经很长时间没有出场了，主帅只有的安排也有一些轻敌，同时也是因为球队无法出场的球员增多，老将也成为唯一可以启用的球员。令人遗憾的是琼斯多数时间是很稳健的，但是唯一的失球也是他在禁区内解围不远被对手得球后直接射门得手的，老将也成为了输球的主因之一。虽然赛后评分中琼斯得到的不是低分，但是终究是失球的责任人，也是未来曼联的隐患。有趣的是赛后很多名宿都称琼斯表现不俗，似乎末尾失球不是重点，这也是耐人寻味的地方。

目前的曼联仍需要适应新帅的战术理念，并尽快的达到主帅的要求，这样的话才可能取得更为出色的战绩，所幸的是球队随后的赛程并不魔鬼，主帅有时间将球队磨合到位，赛季末冲刺的话也可以拿到欧冠的资格。目前多数球员认为球队的气氛很糟糕，目前希望离队的球员有马夏尔、卡瓦尼、范德贝克、迪恩-亨德森、马塔和林加德，所以更衣室的内部问题是存在的。从外主帅没有合理的轮换球员，也成为得不到出场时间的球员们心生离意的一个主因。

索帅下课前后都没有指出队内一些有问题的球员，或是导致自己下课的元凶。如今的新帅同样没有这样做，冬季转会窗开启后，谁会离队就可以给出答案，新帅虽然是过渡主帅，但是也需要为继任者送出一些不需要的球员，这样也利于俱乐部纳入更强的新援，同时开启新的时代。