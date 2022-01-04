本赛季对于切尔西来说并不容易，图赫尔面对球员伤病和因为其他原因无法出场的困难，能确保前四的排名也是不错了。球队近期战绩不佳，但是俱乐部高层还是给予了主帅绝对的支持，冬窗开启后也会给予一定的支持。目前球队的奇尔韦尔伤别赛季，他的位置应该得到补充。近日切尔西和巴西中后卫蒂亚戈-席尔瓦续约一年，这对于防线的稳固也是有帮助的，席尔瓦因为为球队出场22次，打进2球，送出2次助攻，很多关键的比赛他都发挥了积极地作用，同时还能给予年轻球员们帮助。

席尔瓦在比赛中很稳健，同时还是球队的福星，处子赛季跟随球队夺得欧冠，这座奖杯是很多球员职业生涯最为渴望却未必能拿到的，所以留住他也是多方位的利好。卢卡库因为没得到更多首发出场的机会就公开表示想回国米，所以也引发了一系列负面的影响，所幸的是他已经道歉，并且寄望在下一场对阵热刺的比赛中出场。因为热刺主帅孔蒂是前切尔西和国米主帅，对于卢卡库很是了解，蓝军神锋的确应该闭上嘴巴，并且用球场上的表现来为己正名。

卢卡库缺席了切尔西对阵利物浦的比赛也是图赫尔的决定，这场红蓝大战中蓝军先丢两球，但是科瓦西奇和普利西奇先后进球，上半场平局收场也展现了球队的血性气质。因为本赛季第一次交手是切尔西输球，所以此役在没有两位锋霸的情况下拿到一个积分也是值得肯定的。目前切尔西位列第二位，比曼城少10分，接下来的任何一场比赛都不容有失。

切尔西2021年年末三场平局都是中下游球队，分别是埃弗顿、狼队和布莱顿，这的确是令人无法理解的，即便是有很多客观的原因，球队都不该多次被弱旅逼平，而且期间还有两连平的赛果。更令人不理解的是图赫尔除了坚持轮换外，还对复出后的卢卡库有一些不满，今夏是主帅钦定俱乐部纳入比利时神锋的，但是如今两人之间却有一些矛盾，这的确对球队不利。主帅的战术体系无法彻底激活锋霸也是卢卡库思念国米的一个原因，事实上图赫尔的确是陷入了瓶颈期，急需自我调整。

本赛季切尔西多点开花，但是进攻端没有固定一位高效率的球员，哈弗茨出任单箭头的表现也是很一般的，所以图赫尔的改变也是有一些冒险的，也可能滋生更衣室的矛盾。利物浦方面本赛季依旧过度依赖马内和萨拉赫的发挥，这一点也是平局的主因。上轮联赛中，上半场查洛巴解围失误导致失球，马内的进球相对轻松。本赛季切尔西先失球的场次在增多，失球后也可以沉着应对，遗憾的是阿隆索、芒特先后错失机会，此外普利西奇和萨拉赫也都单刀球不进，但是利物浦的进攻明显多于蓝军，萨拉赫还是接队友传球扩大了分差。

切尔西的进球是利用任意球机会，阿隆索射门被扑出，科瓦契奇觅得机会将球打进。随后不久坎特妙传助攻普利西单刀破门，上半场切尔西短时间连续进球，两队2比2平进入下半场也的确是有更多的可能，切尔西的后发制人的表现也的确是赢得了各方的称赞。下半场两队都加强了防守和协防，所以即便是法比尼奥和查洛巴先后失误，但是两队都没有再度进球，马内也陷入了越位陷阱。

门迪下半场连续扑救力保球门不失，蓝军门神恢复了曾经的神奇，也是本场切尔西可以拿分的关键球员。比赛末尾若日尼奥回传险些导致失球，蓝军带刀后卫们近期的进攻效率也减弱了，吕迪格末尾的头球攻门差之毫厘，球队只能接受一场平局。这场比赛若日尼奥和奥多伊替补出场，没出场的球员是凯帕、萨尔、巴克利、萨乌尔、齐耶赫、韦尔、霍尔，此外卢卡库因为一些事情没进大名单，维尔纳还需要时间才能为球队出场。球队接下来三线作战并不容易，切尔西9天内连续对阵热刺、切斯特菲尔德和曼城的赛程的确太魔鬼了。

现在的切尔西球员们的状态也在回暖，原因是坎特和科瓦契奇复出后状态极佳，球队如果拿下接下来的两场大战，随后的比赛也可能重启连胜的模式。图赫尔给予切尔西的很多，所以对阵利物浦一战才会被称为足球的饕餮盛宴，因为比赛的过程很精彩，如果随后不再爆冷失分，且能增加胜率的话，球队还是可以威胁曼城的榜首位置的。