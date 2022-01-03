英超第21轮有两场强强对话，曼城2比1逆转阿森纳后继续领跑群雄。切尔西坐镇主场2比2逼平利物浦，两强和曼城的分差是10分和11分，蓝月亮夺冠的几率提升了，红蓝两军死磕也间接地成全了曼城。其实曼城赢阿森纳是暴露了一些问题的，榜首球队还有被裁判保送的嫌疑，所以本轮赛事结束后球队也被认为胜之不武，因为裁判的判罚有很多问题，阿森纳虽然输了，但是赢得了尊重，因为他们起码配得上一场平局。

这场比赛的上半场厄德高摔倒在禁区，主裁没有给点球是被质疑的。此后阿森纳领先比分也将曼城防线的问题揭示出来，当时蒂尔尼的传球撕开了防线，萨卡的射门也很有力道。本赛季曼城先丢球的比赛比较少，所以阿森纳能在上半场进球也很提气。

上半场末尾萨卡边路突破，罗德里放倒对手也没有吃黄牌，裁判吹偏哨很是明显。马丁内利也多次威胁，也错失了一些机会，上半场没进球也是运气不济，否则2球领先就可能力挫曼城。下半场开始不久就风云突变，贝尔纳多禁区倒地，裁判拒绝判罚点球，但是VAR却认定是点球，所以曼城因此获益。其实这个倒地和上半场禁区倒地有一些相似，都是可判可不判，如果对两队公平的话，不给点球的判罚应该是一致的，奈何却是两种判罚结果。因为裁判组的判罚，扎卡变成了送点球的罪人，马赫雷斯表现平平却因为命中点球成为功臣。

很多比赛结果被改变，裁判的判罚偏颇的次数也一定不止一次，本场比赛也不例外。曼城扳平比分后，第59分钟阿森纳的加布里埃尔因为犯规吃到第二张黄牌染红下场，比赛的天平也因此倾斜了。令人不理解的是随后罗德里犯规，裁判居然没有表示，很明显又是双标的处理方式，裁判还给了萨卡一张黄牌，因为后者抗议了这种不公平。此后霍尔丁还因为防守德布劳内吃黄牌，而曼城方面在常规时间内是没有人吃牌的。只是在进球完成逆转后，罗德里和贝尔纳多先后吃到了黄牌，裁判也是借此表示自己的公平，不过这些牌子不能够扭转比赛的结果了。

令人不解的是比赛末尾超长的补时时间同样令曼城获益，而阿森纳少一人作战能坚守到第92分钟，也是令人信服了。本场比赛斯特林的确错失了很多机会，也成为曼城进攻端低效的一个缩影，球队一直寄望留住这位大将其实也是一个错误的决定，本赛季的斯特林没有了灵气和高效率，的确该送走了。

上半场两队数据显示，阿森纳角球3比4，控球率33%比89%，但是威胁球门方面阿森纳丝毫不逊色对手，所以曼城连胜后也有很多隐患可能在随后影响战绩。阿森纳方面很多核心球员缺席比赛，主帅也无法在场边指挥，球队能有如此好的表现的确说明实力和发挥都提升了,本赛季英超争四大战也会更加激烈。本场比赛马丁内利、拉卡泽特、萨卡、厄德高都先后威胁对手的球门，如果不是曼城门神表现稳定，球队可能丢更多的球。

从近期的表现中来看，本场比赛德布劳内是可能延续此前的强势的，遗憾的是他的队友们都错失了他送出的良机，所以德布劳内没有进球也没助攻了，在严防的情况下比利时人的发挥还是有一些影响的。本场曼城首发的核心球员是贝尔纳多、斯特林、热苏斯、马赫雷斯、德布劳内，下半场瓜帅只做了一个换人调整，他用金多安换下了热苏斯，而低迷的斯特林打满全场了，这样的安排也是存在问题的。第93分钟时拉波尔特射门被挡出，罗德里补射建功，其他进攻球员的确需要一些反思。

本赛季的曼城面对联赛的争冠球队战绩不错，球队先后0比1热刺，5比0阿森纳，1比0切尔西，2比2利物浦，2比0曼联。这期间球队只在两场比赛中有失球，零封劲敌的次数比较多，这的确说明球队的优势，不过近期的表现的确可能导致随后的比赛失分，因为球队的问题多了，但是瓜帅并没有解决这些短板。

阿森纳本赛季一度排名降级区，如今位居第四也说明主帅阿尔特塔是有实力的，下赛季这支年轻的球队会有更多的精进。扎卡也是球队的双刃剑，虽然进攻端有威胁，但是也有一些冒失无法控制情绪，导致球队陷入被动。他的抗议也激起了队友的情绪，加布里埃尔就是在他抗议后拿到第二张黄牌下场的，作为领军人物的确需要各方面都到位才行。以前阿森纳经常送走队长，而现在几任队长都不能令球迷满意，对于球队的影响力也欠缺，所以球队崛起必须经历时间的洗礼，让年轻球队成长。

从以往赛季夺冠的过程可以得出一个结论，连胜场次达到10场以上，而且是赛季过半后仍可以连胜的球队，末尾夺冠的几率很大。从孔蒂执教切尔西13连胜的处子赛季就夺冠开始，英超球队有球队10+连胜，当赛季基本都夺冠了，所以本赛季随后的赛程可能是群雄陪跑了。

接下来1月8日凌晨4点是足总杯的比赛，曼城将客场对阵斯文登，下轮联赛将回到主场迎战切尔西，所以瓜帅杯赛一定会进行多人轮换，这样的话才能更轻松地拿下切尔西。对于蓝军来说，下轮联赛也是和榜首球队缩小分差的良机，最次也要逼平对手，因此要更多运筹才行。切尔西随后的赛程很魔鬼，球队要在1月6日打联赛杯主场迎战热刺的比赛，随后在9日打足总杯主场对阵切斯特菲尔德的比赛，4天后又要客场对阵曼城，足总杯的比赛必须替补出场才行。

阿森纳和切尔西的赛程基本相同，联赛杯对阵利物浦，虽然是主场作战但是很难赢球，除非克洛普派遣多位替补球队出场，阿森纳才能有胜率。随后足总杯客场对阵诺丁汉森林，4天后客场再战利物浦，也是极其魔鬼的赛程，所以只是双线作战的曼城有可能再度获利，因为其他球队都是三线征战。



