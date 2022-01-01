2022年英超第一场比赛就是强强对话，联赛第21轮阿森纳坐镇主场迎战曼城，因为枪手主帅是前曼城助教，执教阿森纳后面对曼城没有胜绩，所以本轮比赛想赢球很难，枪手平局当赢球。不过因为阿森纳的防线表现也一般，所以这场比赛曼城获胜几率大，阿森纳可避免惨败。不过英超早场的比赛冷门比较多，阿森纳也可能逼平曼城。

目前英超积分榜曼城位居第一，比第二位的利物浦多8分，球队近期的表现很稳定，所以失分的几率比较小。阿森纳少赛一轮排名第四位，因为有一些球队比赛延期，所以本轮比赛也是不容有失的。两队的历史战绩是阿森纳占优，英超时代49次碰面阿森纳取得23胜10平16负，不过曼城崛起后的战绩是有绝对优势的。

相关的数据显示，阿森纳上一次逼平曼城是在2017年4月，此后的9次碰面都是输球了，所以本场比赛即便有主场优势也很难全身而退。本赛季已经过半，此前阿森纳遭遇争冠集体的球队战绩不佳，唯一赢球的对手是热刺，球队先后0比2切尔西、0比5曼城、3比1热刺、0比4利物浦、2比3曼联，还曾四次在弱旅身上失分，虽然2021年末尾取得了5连胜，但是对手都是弱旅，的确不足以说明什么。

本轮比赛阿森纳主帅无法临场督战，因为阿尔特塔感染新冠，队内的富安健洋、塞德里克、钱伯斯和奈尔斯也因为感染而无法出场，阵容的缺失也是很明显的。此外奥巴梅扬已经去国家队备战非洲杯，所以本场比赛需要拉卡泽特率队迎战曼城，同时要起到关键先生的作用。

上一场比赛曼城1比0击败布伦特福德也是险胜，球队也有一些疲惫，本场比赛冲击11连胜，阵容上依旧会进行一定的轮换。上一场比赛没有出场的球员分别是斯特芬，卡森，姆贝特，帕尔默，津琴科，京多安，斯特林，马赫雷斯，后面四位有望在本轮首发出场。英超历史上曾有16次十连胜的情况出现，曼城有5次，这个数据也优于其他整个对手，本场比赛则会冲击11场，巧合的是曼城近5次对阵阿森纳完成零封，两队的差距加上阿森纳人员紧缺，本场很难拿 曼城没有太多伤病困扰，本场比赛京多安、德布劳内、贝尔纳多、马赫雷斯、斯特林等人可能被委以重任。

目前阿森纳19轮联赛有32粒进球，丢23球，防守的不足很是明显的，曼城20轮打进51球，丢了12球，攻防都是英超最好。阿森纳方面得分利器是萨卡，上一场他梅开二度，此外蒂尔尼、拉卡泽特和史密斯.罗也都有进球，本场比赛上半场很关键，阿森纳如果能进球的话才可能拿分。回看曼城对阵布伦特福德的比赛，球队12次射门3次射正，福登打进唯一进球也说明球队浪射比较多。曼城十连胜的比赛中打进31球、失6球，唯一令人不满意的比赛是6比3莱斯特城和首轮1球小胜弱旅，因为场面占优的情况下，进攻和防守都有一些问题，和此前几场比赛都是大比分零封对手相比，近期的确有一些疲软了。

阿森纳上赛季在英超排名第八位，本赛季也是寄望位列前四的，所以本场比赛也是会全力以赴的。从近期的表现来看，德布劳内的关键性还是很明显的，首轮联赛他击中了立柱的确很可惜，本场比赛也有可能破门。此外德布劳内和格拉利什的化学效应也有增加，两人联手建功的几率也提升了。上一场比赛中德布劳内助攻福登破门被判越位了，此后也多次给队友制造机会。

上一场比赛迪亚斯后场出球失误，险些导致失球，此后又有一次解围不到位，险些送乌龙球，如果不是埃德森屡屡化解危机，球队也可能平局收场。此后还因为防守吃到了黄牌，上半场就领黄牌的确不妥。以上这些都是阿森纳可以利用的机会，主帅不在场边，助教的能力要经受考验了。



