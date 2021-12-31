本轮英超的确是冷门不断，只有曼城1比0险胜布伦特福德，其余强队都失分了，利物浦0比1莱斯特城，曼联1比1纽卡，热刺1比1南安普敦，切尔西1比1平布莱顿更为遗憾，因为球队是末尾失球导致三分变为平局，这也不是第一次末尾被追平比分了，图赫尔的确需要好好反思才能重塑稳固的防线。本轮卢卡库复出首发，球队本来被认为是必胜的，没想到末尾还是难以避免平局的结果。

切尔西本赛季7连胜被终结就是1比1平伯恩利，随后1比1曼联、2比3西汉姆、3比3泽尼特、1比1埃弗顿、0比0狼队、本轮继续1比1平弱旅，可以看出1比1平局的次数太多，多数是末尾失球导致平局，球队的问题始终无法解决，本赛季争冠基本无可能了。目前曼城积50分领跑，切尔西积42分位列次席，利物浦积41分排名第三，阿森纳积35分位列第四，后两队都少赛一轮，利物浦赢球就可以升至第二位，不过球队赢球也比曼城少6分，曼城很难连续两场输球的，所以其他球队很难取而代之。

切尔西比曼城少8分更是难以完成追分，球队的问题很难解决，这也是切尔西主帅此赛季都会遇到的问题，图赫尔目前的办法不多，所以球队的不稳定性很明显。卢卡库上一场替补发威，本场比赛首发出场，上半场利用角球机会破门，同时连续两场均有进球，奈何随后锋霸没有再度进球，其他队友同样错失机会，这才有末尾的失球。布莱顿的进球是在第90分钟，来自左路的传中球，维尔贝克在禁区内头球破门，他的身前和身后都有切尔西球员，但是两人都能提前防备对手，所以被后者轻松命中。这个时间段失球，的确没人可以扭转乾坤。

近期切尔西进球后总是有一些松懈，对手会施压球门，本场比赛如果不是门迪的神扑，球队很可能更早地失球。当时禁区内有两名切尔西球员先后倒地，防守也有一些慌乱，对手最终还是完成一脚很有威胁的射门。因为强弱交手弱队总是会利用远射威胁球门，布莱顿随后都有远射威胁球门，所幸的是门迪很稳健。

下半场有几次绝佳的机会被错失，奥多伊先是浪费了半单刀机会，上一场惊艳的表现没有得以延续也是很遗憾的。比赛末尾其实卢卡库也有决定比赛的机会，可惜他的射门被对手解围了，他的跑位是很及时的，可惜的是他的临门一脚被对手预判到了，及时地化解了危机。屡屡错失机会是会被惩罚的，本场比赛就是这样的定律。

切尔西上轮3比1拿下维拉是因为对手送了乌龙球，奥多伊又制造了点球，说白了就是对手不断犯错，本场比赛布莱顿犯错的次数很少，而且不断地威胁球门，所以切尔西的优势面减弱了。卢卡库本场比赛打满全场，只有2次射门1次射正打进1球，传2次威胁球，1次过人，2次解围，1次犯规和1次被犯规，30次传球的成功率为76.67%，表现的确是中规中矩，并不是绝对的惊艳。不过锋霸在防守方面也是尽力了，两次解围也说明他并不是只是一味地进攻，遗憾的是防线球员不断地犯错，目前找不到绝对稳健的防守组合了。

卢卡库的优点是在进球后卢卡库不会松懈，接下来球队仍需要倚重锋霸的进攻效率，只要他可以连续进球，球队加固防线的话还是可以重启连胜模式的。本场的后防线四人组是吕迪格、克里斯滕森、詹姆斯、阿斯皮利奎塔，这也是被认为最好的防线组合了，詹姆斯第27分钟因伤下场，阿隆索替补登场，这位带刀后卫近期出场的比赛，球队赢球的几率很低，不过个人认为也不能将责任归咎到一个人的身上。

克里斯滕森下半场刚开始就被查洛巴换下，这样的换人也是令人不解的，本赛季克里斯滕森因为续约受阻的影响，过多地在替补席等待机会，竞技状态也有一些下滑，虽然目前他已经更换经纪公司，目的是和球队完成续约，但是很明显主帅并不满意他的表现，否则也不会调整这个位置。坎特上一场比赛首发出场打了63分钟的比赛，本场比赛替补登场，其实他的重要性可以每场比赛都首发的，打多半场的比赛对于他来说是没问题的，球队也可以在半场有更多的进攻和进球，那样的话平局的几率会减少了。