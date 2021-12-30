



英超第20轮冷门不断，莱斯特城1比0力挫利物浦的确是很意外，因为狐狸城刚刚不敌曼城，体能上是有一些影响的，但是却能拿下克洛普的球队，并且终结对手的10场不败纪录，联赛7场不败，利物浦这样长时间的不败纪录中至于1场是平局收场，所以莱斯特城的确是震惊四座了。

其实莱斯特城近期遭遇了魔鬼赛程，球队先后两场对阵利物浦，中间还客场对阵曼城，并且三次洞穿了蓝月亮的球门，本轮比赛又零封利物浦，连续两场令排名前两位的球队受挫的确是很血性的。利物浦上一次失分是客场2比2热刺，终结了球队的8连胜，本赛季此前丢分的比赛只有5场，球队先后1比1切尔西、3比3布伦特福德、2比2曼城和布莱顿、2比3西汉姆，4场平局有3场是主场作战，由此可见球队的主场战绩不及客场。

本场比赛意外失分也让曼城的积分优势更为明显了，榜首球队目前比利物浦多6分，切尔西积分追平利物浦，所以克洛普的压力也很大。不过本轮爆冷的球队不仅仅是利物浦，热刺客场和南安普顿战成1比1，球队少赛两轮排名第6位，比榜首的曼城少17分，这也是巨大的差距。

利物浦失分也是有其他原因的，因为萨拉赫制造了点球，遗憾的他却罚丢了，这样的意外情况也影响了球队的发挥。莱斯特城上轮对阵曼城丢了6球，防守的问题是很明显的，所以谁也没有想到球队可以零封利物浦。联赛杯对阵克洛普的球队，狐狸城常规时间3比3平利物浦，只是点球大战不敌对手，也是憾负。

其实从近两次对阵的过程可以看出莱斯特城是利物浦的克星，如果杯赛不是直接点球决胜负的话，也是握手言和，克洛普遇到罗杰斯还是有一些无力的，后者的针对性更胜一筹。若塔本场错失了一些机会，恩迪迪放倒萨拉赫送点球，萨拉赫的点球被舒梅切尔扑出，补射也错失。萨拉赫和瓦尔迪本场的脚感也不好，所以没能取得进球。

下半场马内连续两次错失机会，他和萨拉赫的状态都不好，利物浦没有了救世主。莱斯特城的进球霍尔助攻卢克曼破门，利物浦防线形同虚设。回看此前杯赛两队交手，瓦尔迪梅开二度，随后张伯伦打进一球，但是麦迪逊很快回敬利物浦一球，利物浦上半场1-3落后的确很少见。下半场若塔和南野拓实先后进球才将比赛拖入点球大战。托马斯和伯特兰以及南野拓实罚丢点球，利物浦也是险胜晋级的。

其实从杯赛就可以看出利物浦的问题，只是球队并没有及时地解决这些隐患，所以才会导致两场联赛不胜。莱斯特城被称为蓝狐，也曾力压六大豪门登顶英超，血性气质也是很明显的，球队也是英超的亮点。

赛后人们感叹全主力利物浦都赢不了半主力莱斯特城，所以本赛季球队无缘英超冠军也不会令人感到意外，相反曼城本赛季登顶的几率提升了。赛后数据也令人啼笑皆非，利物浦21次射门4场射正没进球，莱斯特城6次射门只有一次射正就赢球，其他数据要是利物浦有优势，所以克洛普的确需要好好反省。