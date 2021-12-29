英超第20轮联赛开打，率先开打的是水晶宫对阵诺维奇、热刺客场对阵南安普敦，沃特福德对阵西汉姆，三场比赛同一时间开打，热刺和阿森纳的比赛更受关注。热刺目前少赛三轮的情况下排名第五，赢球的话也能追赶前四，一旦补赛也全胜的话，位列前四也是可能的。周三凌晨的比赛是利兹联对阵维拉、利物浦客场对阵莱斯特城，后面这场比赛也是本轮唯一一场强强对话。虽然狐狸城战绩不佳，但是也曾拿到英超冠军，上轮联赛三次洞穿曼城的球门，所以此役利物浦也不能轻敌。

本轮其他2场比赛将在周四凌晨开启，切尔西主场迎战布莱顿，曼城客场对阵布伦特福德，布莱顿排名联赛第9位，布伦特福德排名第13位，所以两大豪门也需要全力应对。对于切尔西来说卢卡库的复出的确是很大的利好，上轮联赛切尔西3比1力挫维拉，卢卡库替补出场打进一球，赛后还表示替补很不过瘾，意思是寄望首发出场，本轮联赛一定会首发的，连场建功也是可能的。

切尔西3比1维拉的比赛前的三场联赛一共打进3球，上轮联赛一场打进3球完成逆转，进攻端回暖也是很明显的，詹姆斯送乌龙大礼也是一个警示，但是比赛中的多数时间球队的防线还是很稳健的，所以取胜对手也是必然的。

詹姆斯的解围是判断失误，不过这位球员本赛季的表现的确是很关键的，当时维拉球员传中球很有威胁，詹姆斯也是解围失误。落后比分并不可怕，切尔西本场沉着应对方面很到位，其中奥多伊的威胁也是很多的，扳平比分的进球就是他在禁区内接到队友的传球后被放倒赢得点球，若日尼奥罚进。

下半场开场卢卡库换下了查洛巴，第52分钟克里斯滕森换下蒂亚戈-席尔瓦，第63分钟科瓦西奇换下坎特，图赫尔的换人也是志在必得的感觉，因为换人不迟缓才可能有胜绩。卢卡库登场后进攻更有威胁，他上场4分钟就进球了，这也是所有人没有想到的。当时他接奥多伊左路的传中球利用头球建功，的确是威风八面，以往他在禁区内的头槌就很有威力，本场比赛的进球的确如旋风一般。

进球后的卢卡库被严防，但是他同样可以利用自身的持球能力为球队赢得定位球机会。奥多伊此后不久也有破门的机会，当时他接科瓦契奇的分球完成一脚射门，可惜被门将封出。伤停补时卢卡库禁区内制造点球，若日尼奥帮助球队锁定胜局。

本赛季卢卡库先后受到伤病和疫情的影响，但是从对阵维拉的比赛中可以看出他的状态很好，这对于球队连胜也是很大利好的，因为切尔西最大的问题依旧是进攻端的火力不稳定。卢卡库也是长时间缺席比赛的，加上此前的球荒，对阵维拉的进球是他9月以来在英超的首个进球，球队更多是依靠带刀后卫和芒特进球才稳定了战绩。

回看切尔西对阵维拉的比赛，可以看出卢卡库的努力，即便是比分领先，而且还是比赛末尾，他都很积极的跑位，得球后也是一路一路狂奔才取得进球，这样的铁血精神也是切尔西的特点，赛后小魔兽获得全场最佳也是必然的。卢卡库的惊艳表现得到了小雷德克纳普的称赞，后者认为锋霸可以将球队带回到英超的争冠行列。

目前的切尔西比榜首的曼城少6分，只要蓝月亮犯错，切尔西取代对手也是可以的。普利西奇加盟球队后的表现很好，但是本赛季因为伤病的影响，他在比赛中的关键性下降，对阵维拉的比赛他被对手盯防，所以没能起到积极作用，反而是卢卡库登场后立刻改变了场上的局面，所以赛后被热捧也是必然的。

切尔西本轮的对手布莱顿也是很顽强的，本赛季对阵强队的表现也很不错，球队先后0比0阿森纳、1比4曼城、2比2利物浦，面对三强拿到2个积分也是很不俗的，所以此役切尔西必须派遣卢卡库登场，球队赢球必须上半场就进球，否则也有平局的可能。本场比赛轮换仍是必须的，因为球员们的体能必须合理分配才不会有更多的伤病。



