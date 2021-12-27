加载中…

加载中...

新浪博客体育博主 《体育大视野》杂志记者 体育博主 头条文章作者
个人资料
婉约云儿
婉约云儿 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：72,786,322
  • 关注人气：57,444
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

曼城赢狐狸城存不足，马赫雷斯关键性提升，德布劳内真大腿

(2021-12-27 21:24:16)
转载
标签：

英超

曼城

莱斯特城

马赫雷斯

斯特林

 分类： 聚焦英超争霸
曼城赢狐狸城存不足，马赫雷斯关键性提升，德布劳内真大腿

     曼城6比3莱斯特城一役的确是各自惊艳半场，因为蓝月亮上半场前25分钟球队就打进4球，人们都以为曼城将如常地大比分酣胜，但是进入下半场后莱斯特城十分钟内连入三球，曼城的防线形同虚设，比赛的悬念又回来了，同时揭示了曼城的问题。关键时刻拉波尔特和斯特林先后进球稳定了局面，曼城才得以拿下对手继续领跑英超，如果球队不纠错的话，随后的赛事极其可能失分。
   必须承认的是这场比赛揭示了曼城的弱点，如果换一个对手可能是平局收场，因为本赛季狐狸城的问题不少，也因为关键时刻没人站出来解决问题，所以目前的联赛排名第10位。在对阵英超争冠球队的比赛中很无力，球队先后0比1曼城、4比2曼联、0比2阿森纳、0比3切尔西，除了在曼联身上拿分，其余赛事均输球也和以往赛季的蓝狐有分别。
   曼城上半场的四粒进球是德布劳内个人能力先拔头筹，第二球是角球机会制造对手犯规送点球大礼，蒂莱曼斯拽倒拉波尔特很愚蠢，马赫雷斯面对旧主将球打进。第三球是门将舒梅切尔扑球没能彻底化解危机，京多安补射建功。第四球同样是蒂莱曼斯绊倒斯特林送点球，后者命中。可以看出三粒进球都是对手犯错送分，曼城只是有一些幸运而已。
    德布劳内上半场参与两粒进球，他的表现是不错的，但是防线的问题是存在的，尤其是下半场面对莱斯特城的反击很狼狈。莱斯特城下半场的第一球就是利用反击机会，麦迪逊传球给伊希纳乔，后者传到禁区送麦迪逊单刀球机会，也精准命中。第二球是京多安前场的出球失误，麦迪逊断球后形成反击，伊希纳乔得球后直塞送卢克曼单刀球机会，蓝狐大将洞穿了对手的球门。第三球是麦迪逊突然远射造成曼城门将扑球不远，随后拉波尔特回追没能化解险情，伊希纳乔补射建功。
    英超的精彩就在于很多赛事无法预测，而且强队被弱旅教育也是常事。曼城丢第三球前其实是曼城的角球机会，德布劳内开出后被对手解围，麦迪逊得球后和队友踢墙配合后直接远射，最终队友破门。曼城防线的疏忽是可以看到的，这也让英超失球最少的球队显露了自身的不足，赛后球队的失球数依旧是英超最少，只是比切尔西少一球。
    曼城下半场依旧一味地进攻，让对手捕捉到了防守的漏洞一击致命。莱斯特城本赛季表现不佳，本场比赛险些颠覆曼城的确说明球队仍有后发制人的能力。马赫雷斯是蓝狐旧将，本场比赛他开出的角球都很有威胁，并且先后让拉波尔特和斯特林进球锁定胜局，关键属性也是很明显的。本场比赛马赫雷斯有一粒进球，也是他面对旧主打进的第3球，也成为了旧主的克星。
曼城赢狐狸城存不足，马赫雷斯关键性提升，德布劳内真大腿

曼城赢狐狸城存不足，马赫雷斯关键性提升，德布劳内真大腿

   本轮比赛前，因为12月26日是节礼日，马赫雷斯英超生涯此前5次出战节礼日比赛球队都输球，所以这也被认为是一个魔咒，但是本轮比赛颠覆了此前的定律。马赫雷斯是2018年夏天加盟曼城的，2018-19赛季的节日礼的比赛输球了，曼城那天1比2不敌莱斯特城的确很戏剧。上轮联赛曼城4比0大胜纽卡，马赫雷斯打进曼城生涯第50球，球员近期的表现的确是可圈可点的。
    相关的数据显示曼城近两场比赛，马赫雷斯都首发出场，对手是利兹联和纽卡斯尔，他打进1球和1次助攻，本场比赛也有进球，可以说成为连续三场都有贡献，经过瓜帅的打磨实力和关键性都提升了。德布劳内近两个赛季因为伤病影响，数据方面也是有一些影响的，但是近期的表现的确很出色，近两周的赛事中他创造了9次绝佳的进攻机会，的确是球队的大腿。
    本场比赛后曼城积47分领跑英超，切尔西积41分位列第三，莱斯特城少赛两轮积22分排名第10位，如果补赛赢球的话还有望靠近前四。接下来的赛事，曼城将在四天后客场对阵布伦特福德，球队基本可以连胜完成今年的赛事。莱斯特城3天后将对阵利物浦，球队想赢球不易。
我的更多文章：
卢卡库复出急于建功，切尔西战维拉实力占优，杰拉德无法督战
卢卡库复出急于建功，切尔西战维拉实力占优，杰拉德无法督战
#2012我的独家记忆#图赫尔启用新人奏效，轮换模式获利，普利西奇替补更有威胁
#2012我的独家记忆#图赫尔启用新人奏效，轮换模式获利，普利西奇替补更有威胁
#2012我的独家记忆#曼城战莱斯特优势明显，坎塞洛传射增加火力，瓜帅可延续连胜
#2012我的独家记忆#曼城战莱斯特优势明显，坎塞洛传射增加火力，瓜帅可延续连胜
#2012我的独家记忆#切尔西平狼队进攻端哑火，芒特低效需反思，坎特回归稳固防线
#2012我的独家记忆#切尔西平狼队进攻端哑火，芒特低效需反思，坎特回归稳固防线
#2012我的独家记忆#曼城战纽卡欲连胜，格拉利什或连场建功，坎塞洛解禁后被重用
#2012我的独家记忆#曼城战纽卡欲连胜，格拉利什或连场建功，坎塞洛解禁后被重用
#2012我的独家记忆#切尔西平埃弗顿，芒特功过皆存，今夏新援成失分主因
#2012我的独家记忆#切尔西平埃弗顿，芒特功过皆存，今夏新援成失分主因
#2012我的独家记忆#巨星挥别绿茵场，阿奎罗职业生涯辉煌与遗憾，梅西发文有深意
#2012我的独家记忆#巨星挥别绿茵场，阿奎罗职业生涯辉煌与遗憾，梅西发文有深意
#2012我的独家记忆#曼城7连胜领跑英超，欧冠抽签等于保送，曼联受困被拉大分差
#2012我的独家记忆#曼城7连胜领跑英超，欧冠抽签等于保送，曼联受困被拉大分差

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇卢卡库复出急于建功，切尔西战维拉实力占优，杰拉德无法督战
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2022 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有