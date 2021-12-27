曼城6比3莱斯特城一役的确是各自惊艳半场，因为蓝月亮上半场前25分钟球队就打进4球，人们都以为曼城将如常地大比分酣胜，但是进入下半场后莱斯特城十分钟内连入三球，曼城的防线形同虚设，比赛的悬念又回来了，同时揭示了曼城的问题。关键时刻拉波尔特和斯特林先后进球稳定了局面，曼城才得以拿下对手继续领跑英超，如果球队不纠错的话，随后的赛事极其可能失分。

必须承认的是这场比赛揭示了曼城的弱点，如果换一个对手可能是平局收场，因为本赛季狐狸城的问题不少，也因为关键时刻没人站出来解决问题，所以目前的联赛排名第10位。在对阵英超争冠球队的比赛中很无力，球队先后0比1曼城、4比2曼联、0比2阿森纳、0比3切尔西，除了在曼联身上拿分，其余赛事均输球也和以往赛季的蓝狐有分别。

曼城上半场的四粒进球是德布劳内个人能力先拔头筹，第二球是角球机会制造对手犯规送点球大礼，蒂莱曼斯拽倒拉波尔特很愚蠢，马赫雷斯面对旧主将球打进。第三球是门将舒梅切尔扑球没能彻底化解危机，京多安补射建功。第四球同样是蒂莱曼斯绊倒斯特林送点球，后者命中。可以看出三粒进球都是对手犯错送分，曼城只是有一些幸运而已。

德布劳内上半场参与两粒进球，他的表现是不错的，但是防线的问题是存在的，尤其是下半场面对莱斯特城的反击很狼狈。莱斯特城下半场的第一球就是利用反击机会，麦迪逊传球给伊希纳乔，后者传到禁区送麦迪逊单刀球机会，也精准命中。第二球是京多安前场的出球失误，麦迪逊断球后形成反击，伊希纳乔得球后直塞送卢克曼单刀球机会，蓝狐大将洞穿了对手的球门。第三球是麦迪逊突然远射造成曼城门将扑球不远，随后拉波尔特回追没能化解险情，伊希纳乔补射建功。

英超的精彩就在于很多赛事无法预测，而且强队被弱旅教育也是常事。曼城丢第三球前其实是曼城的角球机会，德布劳内开出后被对手解围，麦迪逊得球后和队友踢墙配合后直接远射，最终队友破门。曼城防线的疏忽是可以看到的，这也让英超失球最少的球队显露了自身的不足，赛后球队的失球数依旧是英超最少，只是比切尔西少一球。

曼城下半场依旧一味地进攻，让对手捕捉到了防守的漏洞一击致命。莱斯特城本赛季表现不佳，本场比赛险些颠覆曼城的确说明球队仍有后发制人的能力。马赫雷斯是蓝狐旧将，本场比赛他开出的角球都很有威胁，并且先后让拉波尔特和斯特林进球锁定胜局，关键属性也是很明显的。本场比赛马赫雷斯有一粒进球，也是他面对旧主打进的第3球，也成为了旧主的克星。

本轮比赛前，因为12月26日是节礼日，马赫雷斯英超生涯此前5次出战节礼日比赛球队都输球，所以这也被认为是一个魔咒，但是本轮比赛颠覆了此前的定律。马赫雷斯是2018年夏天加盟曼城的，2018-19赛季的节日礼的比赛输球了，曼城那天1比2不敌莱斯特城的确很戏剧。上轮联赛曼城4比0大胜纽卡，马赫雷斯打进曼城生涯第50球，球员近期的表现的确是可圈可点的。

相关的数据显示曼城近两场比赛，马赫雷斯都首发出场，对手是利兹联和纽卡斯尔，他打进1球和1次助攻，本场比赛也有进球，可以说成为连续三场都有贡献，经过瓜帅的打磨实力和关键性都提升了。德布劳内近两个赛季因为伤病影响，数据方面也是有一些影响的，但是近期的表现的确很出色，近两周的赛事中他创造了9次绝佳的进攻机会，的确是球队的大腿。