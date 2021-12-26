英超第19轮依旧有几场比赛延期，分别是狼队对阵沃特福德、利物浦对阵利兹联。伯恩利对阵埃弗顿、诺维奇对阵阿森纳的比赛，切尔西也希望比赛延期，但是没有被允许。本轮联赛率先开战的是热刺对阵水晶宫、西汉姆 对阵南安普顿，曼城对阵莱斯特城的比赛，后面这场比赛有一些悬念，因为狐狸城寄望逼平对手。

切尔西客场对阵阿斯顿维拉的比赛是周日凌晨开打，此外还有布莱顿对阵布伦特福德的比赛。目前的英超排名曼城位居第一，利物浦、切尔西、阿森纳分列其后，因为一些球队延迟比赛，一旦随后补赛开启，目前的排名也可能会改变，对于目前还可以如期比赛的球队来说必须保持连胜模式，才可以占据优势，同时也给其他球队压力。

曼城目前联赛8连胜，球队的整体发挥也是英超最好的。莱斯特城近期很是挣扎，球队近5场比赛取得1胜1平3负的战绩，的确是极差的表现。球队失分的对手分别是南安普敦、维拉、那不勒斯和利物浦，上一次联赛杯的比赛7比8被利物浦淘汰倒是一种解脱，因为球队目前的排名的确更该专注于联赛的战绩。对阵利物浦的比赛也消耗了一些体能，这对于球队也是不利的一面，想在曼城身上拿分不易。

切尔西近5场比赛不败，取得了2胜3平的战绩，球队阵容在不断得到补充，卢卡库也接近复出，所以本轮的比赛赢球的几率比较大。曼城方面没有联赛杯的比赛，球队得到了休息，本轮坐镇主场是各方面都到位，不过因为两队本赛季第一次交手是曼城1比0小胜，所以本轮比赛不看好大比分。

此前欧足联更新欧洲俱乐部欧战积分排名，拜仁以133分排在第一位，曼城124.000分，利物浦122.000分，切尔西116.000分，由此可见英超三强的实力，本赛季联赛争冠还是会在这三支球队身上产生。切尔西从领跑英超到如今和曼城有6分差距，球队也到了不能失分的地步。

图赫尔的次赛季的确是有很多难题，先是伤病影响，近期因为疫情的影响，更多的核心球员无法登场，所以战绩不稳也是有原因的。所幸的是本轮比赛前卢卡库和奥多伊已经回归切尔西开始训练，克里斯滕森也已经归队，所以本轮比赛这三人都可能出场或替补备战，主力球员回归也可以增加比赛的胜率。

卢卡库和奥多伊无缘近期的三场比赛，球队取得了1胜2平的战绩，卢卡库对于球队的重要性不言而喻，因为本赛季至今的进攻数据不理性，卢卡库也被外界质疑，所以小魔兽接下来的表现也是很关键的，否则会被认为是水货。切尔西近三场比赛中1比1平埃弗顿，芒特进球，末尾任意球防守不利导致失分。

切尔西0比0狼队是普利西奇错失单刀球机会，进攻端三人 是芒特、齐耶赫、普利西奇，此役三人都有一些无力。上一场比赛2比0布伦特福德，对手球员扬森送乌龙球，若日尼奥罚进了普利西奇制造的点球，后者杯赛替补登场，本轮联赛也可能首发。因为近期有几名青年队球员到一线队训练，所以本轮比赛也可能得到出场的机会，西蒙斯、韦尔、贝尔是被图赫尔看好的球员。

本赛季第4轮联赛切尔西3比0力挫维拉，本场比赛心理优势是很明显的。杰拉德是维拉新帅，他因为感染新冠，本轮比赛无法在场边指挥比赛，这对于球队也是有影响的。两队上一次交手卢卡库打进2球，科瓦契奇传射建功，维拉客场对阵切尔西的胜率很低，所以也是毫无还手之力。