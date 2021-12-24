本赛季英联赛杯四强的球队都是豪门，所以接下来的比赛也都有观赏性，只是四强都有一些伤病和核心球员缺阵的影响，面临双线作战的确可能导致联赛输球或失分。联赛杯四强是切尔西、阿森纳、利物浦和热刺，这其中切尔西2比0布伦特福德，利物浦3比3莱斯特城后进入点球大战8比7淘汰狐狸城。热刺2比1西汉姆、阿森纳5比1桑德兰都跻身四强，孔蒂率队后热刺也有回暖迹象，对于球队来说拥有一座联赛杯的奖杯也是满意的，所以势必会更竭力。

利物浦对阵莱斯特城虽然笑到了最后，但是球队地问题也是很明显的暴露了出来，单场丢了3球也是极其少见的，克洛普也需要防备联赛再度失分。接下来的对阵也对利物浦有利，因为球队要对阵阿森纳还是更有胜算，球队此前联赛杯热刺逼平，所以能遇到枪手也是好签。切尔西先主后客对阵热刺也有优势，因为联赛两队交手是切尔西赢球，不过如今热刺主帅孔蒂是前蓝军主帅，所以此役也是会有更多的看点的。

因为近期的特殊情况，所以联赛杯的比赛可以更换五名球员，这也会让主帅有更多的选择来节省对于主力球员的消耗，切尔西利好的方面是卢卡库已经接近复出，锋霸回归可以增强进攻端的火力。联赛杯对阵布伦特福德的比赛图赫尔启用了从青年队球员带回来和一线队训练的球员，祖德-苏瑟普-贝尔和韦尔打了半场比赛也是可圈可点，前者接巴克利传球完成一次射门，后者接队长传球完成一次头球攻门，整体的表现是不错的。

下半场普利西奇和芒特登场换下了两位小将，这样的出场时间节约了核心球员的体能，同时两人登场后也发挥了核心球员的作用，这样的轮换模式也是被肯定的。上半场0比0握手言和并不代表没有机会，下半场连续换人也是志在必得的感觉，因为本赛季杯赛争冠也是必须的。

切尔西的两粒进球是坎特第76分钟登场换下巴克利后，3分钟后球队就进球了，当时是詹姆斯右路下底传中造成扬松解围送乌龙大礼，前者近期的关键属性不断提升，即便无法进球也能传出关键传球。球队的第二球是第85分钟打进的，当时是门将费尔南德斯禁区内出击放倒了普利希奇送点球，若日尼奥精准命中锁定了胜局。登场40分钟制造锁定胜局的进球，普利西奇的锐利似乎也回来了。

萨乌尔本场比赛坐镇中场，也有一些精进，因为本赛季租借加盟蓝军后不被重用，得到机会后也成为球队的短板，甚至有可能在冬窗被退货，但是近期的状态有所提升，也可能会因此留队。其实遇到问题的时候，反而是年轻球员成长和取而代之的机会，图赫尔也是很善于提携年轻球员的。

本场比赛凯帕数次神扑，他的状态甚至好于近期的首发门将门迪，他先后扑出了姆贝乌莫和维萨的头球攻门，此外还化解了卡诺斯的单刀球机会，没有上半场的神扑，球队可能失球了，那样的话的确可能最终出局。

本场比赛吕迪格没有出场也是为了备战联赛客战维拉的比赛，这个对手目前排名联赛第10位，17轮联赛积22分，取得了7胜1平9负的战绩，打进23球，失25球。本赛季对阵六大豪门只1比0力挫了曼联，曾0比3不敌切尔西，所以蓝军此役是有优势的。