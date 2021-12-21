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#2012我的独家记忆#曼城战莱斯特优势明显，坎塞洛传射增加火力，瓜帅可延续连胜

(2021-12-21 21:19:18)
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标签：

英超

曼城

德布劳内

莱斯特城

坎塞洛

 分类： 聚焦英超争霸
#2012我的独家记忆#曼城战莱斯特优势明显，坎塞洛传射增加火力，瓜帅可延续连胜

    本赛季的英超争霸还是曼城最具优势，因为利物浦平热刺后很可能连续失分，而曼城的稳健是很明显的，球队今年剩下的两轮联赛的对手是莱斯特城和布伦特福德，球队有能力保持全胜。因为本赛季第一次碰面曼城1比0莱斯特城、4比1布伦特福德，球队的心理优势是很明显的，而且球队近期的状态是要好于第一次碰面的时期，所以曼城很可能连胜结束今年的赛事，并且领跑英超。
   曼城本赛季曾数次连胜，期间最长的连胜场次是4连胜和7连胜，联赛目前豪取8连胜，期间打进18球，丢了5球。刚刚结束的联赛比赛中解禁复出的坎塞洛完成传射，大将发威的确是及时雨。瓜帅有这位更得力的大将助力，球队还可能刷新更长的连胜纪录。因为目前的英超群雄有很多困扰，曼城有望在这段时间扩大积分领先的优势。
     曼城上轮对阵纽卡斯尔的比赛也是碾压式的，蓝月亮18次射门7次射正，对手5次射门只有1次射正，抢断20比10，其他数据也是曼城有绝对的优势。本轮比赛利物浦和切尔西都平局收场，利物浦对阵热刺有18次射门，6次射正，热刺9次射门，5次射正，比分最后定格为2比2。切尔西对阵狼队中只有11次射门2次射正，最终0比0握手言和，可以看出四强赌博曼城的攻防都更给力。
    曼城的这场比赛斯特林和马赫雷斯是轮换首发出场的，两人都有进球，此外迪亚斯率先破门也是令人没有想到的。当时是开场不久，德布劳内拿球后选择挑传球到禁区，坎塞洛选择横敲门前助攻迪亚斯头球破门。对手门将也是措手不及，三人连线就打破僵局的确说明战术对路，而且球员们的表现要很出色。
     上半场中段是马赫雷斯分球给坎塞洛，后者过掉两名球员后直接一脚世界波破门，这样的脚法的确令对手无法防御，同时也基本奠定了胜局。坎塞洛在前26分钟就完成传射的确是强势逼人，对手的防守也无法阻挡他。进入12月的魔鬼赛程，一般强队都会遇到一些阻力，多数比赛上半场有一粒进球，要不就是久攻不下，而取得两球领先的球队基本是可能拿下对手的。曼城近期总是上半场就有极高地进攻效率，所以球队大胜的场次才会增多。
    下半场马赫雷斯和斯特林先后进球，也是锦上添花了，津琴科和热苏斯送出助攻，可以说球队的核心球员都参与了进球。目前的曼城似乎已经摆脱了对某位球员的依赖症，瓜帅每场比赛对阵容的轮换也更彻底，同时球队还可以保持连胜，这些都优于其他对手。本场比赛替补登场的球员是斯通斯、费尔南迪尼奥、帕尔默，迪亚斯、罗德里、马赫雷斯被换下，没有登场的球员是斯特芬、阿克、艾斯布兰德、京多安、格拉利什、福登，后三位和下半场被换下的球队都可以在下轮联赛中首发出场。
#2012我的独家记忆#曼城战莱斯特优势明显，坎塞洛传射增加火力，瓜帅可延续连胜

#2012我的独家记忆#曼城战莱斯特优势明显，坎塞洛传射增加火力，瓜帅可延续连胜

   曼城接下来将在12月26日周日23:00坐镇主场迎战莱斯特城，狐狸城也是中下游球队中比较难缠的对手，狐狸城目前排名第9位，16轮联赛积22分，取得6胜4平6负的战绩，打进27球，丢了27球，防线的问题也是比较明显的，所以此役曼城获胜的几率依旧很大，只是不太可能大比分赢球。
   莱斯特城本赛季开启前曾在社区盾杯上1比0力挫曼城夺冠，此后两队再度碰面0比1不敌曼城、4比2曼联、0比2阿森纳、0比3切尔西，对阵争冠集团的战绩不佳，本轮联赛前狐狸城还要在联赛杯的比赛中客战利物浦，随后就客场对阵曼城，球队短时间积攒排名前两位的球队平局当赢。莱斯特城上轮联赛4比0大胜纽卡，虐菜的功力还不错。

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