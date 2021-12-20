本周末的四场英超赛事曼城、阿森纳赢球，利物浦和切尔西都和对手握手言和，蓝军0比0狼队的比赛中进攻效率很低，坎特首发也没能带给球队一场胜局，图赫尔的确需要反思。不过切尔西目前伤病和队内多人感染新冠，阵容安排上的确是捉襟见肘，所以平狼队没失球也是可以接受的。利物浦2比2平热刺后，也被榜首球队曼城拉开了分差，接下来蓝月亮夺冠的优势更为明显了，因为本轮球队4比0拿下纽卡，加上上轮联赛曼城7球狂胜弱旅，蓝月亮的进攻端的确无法阻挡。

目前的英超积分榜曼城积44分，利物浦41分，切尔西38分，阿森纳32分，枪手也已经悄悄的赶上来了，这也让英超前四的争夺更加激烈。曼联少赛两轮积27分，热刺少赛三轮积26分，倘若两强随后补赛取胜的话，积分就是33分和35分。可以看出这两强对于前三位球队的威胁也是很明显的，所以接下来仍可以继续比赛的球队都需要规避冷门的出现，尤其是曾经雄踞榜首的切尔西。

狼队本赛季0比1曼联、曼城、利物浦，太妃糖也是很顽强的球队，本场比赛也威胁了切尔西的球门，所幸的是门迪很稳健，蓝军才没有连场失球。切尔西上一次零封对手的比赛是欧冠赛事4比0尤文，那之后的6场比赛都有失球的确是令人无法接受的结果，因为本赛季初球队是英超防守最好的球队，也曾长时间位列榜首。

上轮那联赛平局后，切尔西队长AZP表示球队想争冠就必须做好防守，因为后防球员出错导致球队失分也不是第一次了。本场比赛果然没有失球，但是遗憾的是进攻端也没有进球，所以平局也揭示了攻防两端的问题。本场比赛先发的进攻球员是芒特、齐耶赫、普利西奇，球队11次射门只有2次射正，狼队5次射门2次射正，普利西奇1次射门且射正，2次过人。芒特2次射门无射正，也是有一些低迷。齐耶赫居然没有射门，所以下半场开始不久就被队友换下了。

本场比赛坎特重新回到首发的位置，他有2次射门，2次过人，两次抢断，2次被犯规，他的出场也是球队没有失球的原因，因为攻防也更为均衡，如果锋线球员可以有进球就能赢球了。本场比赛图赫尔只用了两个换人名额，第46分钟查洛巴被萨乌尔换下，齐耶赫同时被科瓦西奇换下，萨乌尔上一场比赛替补登场成为失球的主因，本轮比赛主帅仍派遣他登场，也是有一些费解，不过主帅这样做也可能是因为目前的板凳上已经没有更合适的人选了。

科瓦契奇回归对于球队也是有利的，这名长期伤号的回归也是可以加强防御的，不过目前的切尔西更需要一人的回归，他就是奇尔韦尔，因为他缺席比赛后，球队失分的场次增多。阿隆索首发出场的问题比较多，加上赛程密集，他也成为球队的短板，所以切尔西想连胜就需要奇尔韦尔和两位锋霸回归。

本赛季球队零失球的场次有12场，其中赢了11场，所以蓝军队长的言论也是很到位的，如果球队能有稳固防守，赢球就只需要一粒进球就好了，这样的话赢球的几率也提升了。切尔西主帅近期也曾表示队内很多重要球员都无法出场，但是这也不会作为不胜的借口，而事实上的确有很大的影响，切尔西的目前的情况也希望赛事延后，但是被拒绝了，这也是有一些不公平。