英超很多球队的比赛因为疫情的影响而延期，英超第18轮仍有一些比赛不会进行。本轮比赛阿森纳率先开战客场4比1利兹联，接下来曼城将客场对阵纽卡斯尔，不出意外的话，球队会继续领跑英超。周日开打的比赛是切尔西客场对阵狼队，热刺主场迎战利物浦，其他的比赛都不会进行。巧合的是目前可以如期进行比赛的豪门球队是曼城、利物浦、切尔西和阿森纳，目前的四强也是排名前四的球队，所以争冠战依旧激烈。

英超第17轮几场比赛也有强队爆冷，所以本轮前四的球队也需要规避冷门。上轮联赛中维拉2比0诺维奇、曼城7比0利兹联、狼队1比0布莱顿、水晶宫2比2南安普敦、阿森纳2比0西汉姆、切尔西1比1埃弗顿、利物浦3比1纽斯特尔。曼城的确是状态正佳，本轮对阵排名倒数第二的纽卡，爆冷的几率很低。

纽卡斯尔近期遭遇魔鬼赛程，球队此前0比4莱斯特城、1比3利物浦，本轮对阵曼城后，还要继续在主场对阵曼联，所以此役想拿分不易。进入魔鬼赛程降级区的球队都希望抢分提升排名，但是纽卡本赛季对阵强队最少丢2球，糟糕的防线的确是没有改进。对球队有利的是本赛季的主场表现不错，目前纽卡3轮联赛不败，球队分别1比0伯恩利、1比1诺维奇、3比3布伦特福德。

因为疫情和伤病的影响，很多球队都有一些问题，接下来冬季转会窗口开启，英超群雄也会有更多的动作，曼城阵容厚度是比较足的，并不需要太多的引进。纽卡上轮对阵利物浦，球队很是被动，进攻端的无力也是很明显的，本场比赛依旧需要依靠核心球员能有所斩获，因为球队对阵利物浦的比赛有威胁的射门只有3次，的确太少了。

纽卡斯尔目前1轮打进18球，失球数是37球，进球数是第7少，但是失球数是英超最多，所以本轮比赛稳定防线才可能拿分，起码不会惨败。曼城目前联赛已经7连胜了，而且期间打进20球，丢了3球，攻防两端都是到位的，所以预测球队可以轻取对手。

因为曼城目前只比利物浦多一个积分，所以每轮比赛都不容轻敌。目前球队17轮攻入40球，丢9球，进球数第二多，利物浦打进48球，失球数曼城是最少，这也是球队的优势，切尔西此前是失球最少的球队，近期不断失分让出了榜首的位置，失球数也有12球。

曼城本场比赛的优势明显，历史战绩方面有绝对的优势，球队上赛季双杀纽卡斯尔联，心理优势也是很明显的。瓜帅一向喜欢轮换的阵容，本场比赛也会有3个位置的微调。上轮大胜曼城的席尔瓦、德布劳内、福登、、格拉利什、马赫雷斯领衔出战，福登、格拉利什、德布劳内、马赫雷斯、斯通斯和阿克均有进球，替补登场的球员是阿克、京多安、费尔南迪尼奥，替补没有登场的球员是斯特芬、伊根-赖利、威尔逊、帕尔默、斯特林、热苏斯，后两位本轮会首发出场。

上轮联赛德布劳内获得最佳球员，本轮比赛首发出场打多半场的比赛也是可能的，也可能替补备战，毕竟目前的板凳上可用的人也是有限的。上轮比赛德布劳内打进两球，9次射门4次射正，传4次威胁球，5次对抗中有4次成功，的确是进攻端的利器。目前曼城队内费兰-托雷斯无法出场，坎塞洛结束停赛，本场必然首发。