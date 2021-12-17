目前的英超有多支球队有球员们感染新冠，所以多场比赛延期了，切尔西的情况也该延期的，但是俱乐部还是如期进行了比赛，最终球队1比1平埃弗顿。本轮比赛切尔西的确是残阵出战，但是这样的赛果也是令人不满的，图赫尔的次赛季也和其他蓝军主帅一样面临各种问题，曾经的坚固防守不在了，赢球也变得更困难了，这和曾经长时间领跑英超的蓝军大相径庭。

本轮比赛的上半场两队都没有破门，切尔西进攻端错失机会也是平局的一个前兆，事实上蓝军的比赛中，上半场早早打破僵局才可能有胜绩的。本场比赛的下半场詹姆斯助攻芒特破门也是延续了此前的关键性，两人也是近期表现不俗的球员，但是无奈的是防守端的疏漏，4分钟后埃弗顿就利用任意球机会洞穿了蓝军的球门。

赛后人们感叹于门迪也不再神勇了，因为他无法化解这次危机，布兰斯维特在后点扳平比分，在他身边的球员是替换下阿隆索登场的萨乌尔。这位新援今夏租借加盟一直没能得到主帅的重用，而本场比赛的表现的确很说明问题，冬季转会窗开启的时候，他应该会被送回马竞，而引援方面则必须补充这个位置。

因为其他部分球队比赛延期，曼城和利物浦都取胜了对手，所以切尔西17轮联赛积37分仍位居第3位，球队比榜首的曼城少4分，比第二的利物浦少3分，蓝月亮的优势提升对于切尔西争冠是不利的。埃弗顿赛后积19分排在第14位，球队平局也没有提升排名，本赛季也是很低迷的，所以很奇怪这样的太妃糖居然可以从切尔西身上拿分。

其实切尔西从4比0大胜尤文之后就陷入了低迷，此后的6场比赛的战绩是2胜3平1负，失分的场次太多，而且都是曼联、西汉姆、泽尼特、埃弗顿这样的球队，因为这些球队本赛季的表现都不好，但是切尔西就是不断的送温暖。这四场比赛切尔西打进8球，丢了7球，防守方面的下滑的确是太快了。

切尔西遇到问题必须主帅及时解决，但是目前的图赫尔的确很难进行针对性的改变，本场比赛他换上了萨乌尔也是最终平局的一个主因。因为唯一球队的失球就是其他替补球员造成的，当时切尔西球员都平行造越位，而萨乌尔没有和大家一致，此外盯人也失误了，只是看皮球不看人，而且还冒顶了，所以才会让对手轻松破门，图赫尔的这个换人的确也是败笔。

目前队内卢卡库、维尔纳、奥多伊、奇尔韦尔等人感染新冠缺席最近的几场比赛，芒特、普利西奇、若日尼奥本场是被委以重任的，但是坎特却在替补席并没有在关键时刻登场解决问题，这一点也令人不解。或许是因为坎特刚刚复出，图赫尔想给他一些调整的时间，因为球队对于他的依赖是很明显的，他缺席后球队战绩才不稳定的。

若日尼奥本场比赛的表现也是中规中矩的，他曾给詹姆斯制造必进球机会，可惜被队友错失了，这位带刀后卫本场有多次威胁球门，可惜不是被门将皮克福德化解，就是射门打偏了。埃弗顿门神表现稳定，上半场扑出切尔西几次绝佳的进攻机会，阿隆索作为老将也是不断给队友制造机会，可惜他的横传球被芒特浪费了，后者还错失了吕迪格送出的单刀球机会，所以即便下半场进球也是功过皆存。

切尔西的进球是反击机会，替补登场的巴克利横传球给詹姆斯，后者直塞球助攻芒特破门。埃弗顿安东尼-戈登开出的定位球落到了后点，布兰斯维特垫射破门后疯狂庆祝。埃弗顿本赛季曾先后2比1阿森纳、0比3曼城、0比0热刺、1比1曼联，太妃糖对阵强队的表现也是不错的，太妃糖依旧。具备爆冷因子的。

本赛季也是图赫尔第一个完整的赛季，所以他也需要适应四线作战的考验，欧冠夺冠是杯赛，和联赛长时间的鏖战是有区别的，所以本赛季切尔西和主帅注定是要经历困顿的。事实上在英超立足必须进行合理的轮换，第一不会造成核心受伤，第二不会被对手防死，多点开花才能在不同的对手身上全取三分。两大锋霸受伤的时期，图赫尔利用板凳球员反而取得了连胜，但是锋线球员回归后反而不稳定了，这也是需要主帅反思的地方。