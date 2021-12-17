33岁的阿圭罗近日宣布退役，这个决定也是留下了遗憾的，他是因为心脏的问题决定结束自己17年的职业生涯，也引发了球迷们的感叹。作为英超球迷很明白阿奎罗给予第一联赛很多，因为群雄逐鹿是因为强队林立才更为精彩和激烈，阿奎罗当年加盟曼城的确是彼此成全，因为球队崛起的同时阿奎罗也成为顶级巨星。

必须承认的是阿奎罗最风光的赛季是效力曼城的十年，他也被誉为蓝月亮的大腿，数年里帮助球队拿到很多冠军奖杯，可以说那个时期的他是几近完美的。英超六强争霸，哪个对手对阵曼城都会惧怕和严防阿奎罗，因为他总是可以取得进球并且左右比赛的结果。英超防守动作比较大，所以锋霸也是需要面对很多挑战的，阿奎罗可以长时间保持高效率的确是能力和应变两方面都到位。

阿奎罗发现有心脏问题是在巴萨对阵阿拉维斯的比赛中，赛后被检测出心律失常，经过慎重的思考最终选择退役，这也是所有爱他的和关心他的人都希望的，因为他的职业生涯也已经足够成功，也是绿茵场的传奇人物，健康比什么都可贵。接下来阿奎罗还可以有更多可以从事的职业，而且可以和家人享受更为轻松愉快的时光。

事实上每一位职业球员都需要面对各种伤病的考验，对于30+的球员更是如此，所以退役也是正确的决定。巨星退役后留下的是辉煌的战绩和精彩的进球，还有作为球员的职业生涯之路的回眸，这些都令人感叹。阿圭罗出自阿根廷独立队青训，2006年夏天加盟马竞，效力西甲劲旅五年时也令群雄忌惮，因为他在175场比赛中打进100球，送出45个助攻。

2011年夏天阿圭罗转会曼城，那个时候蓝月亮还没有最为重要的冠军奖杯，而他的到来提升了球队的实力，并且晋升为英超豪门和每个赛季的夺冠热门球队，阿根廷人的确是曼城的无二功臣。10年曼城生涯是辉煌的也是难忘的，球队多次夺得冠军奖杯，阿奎罗的职业生涯也抵达了巅峰。他在竞争激烈的英超为曼城出场390次，贡献260球，送出73助攻，也成为曼城队史射手王，后辈想超越他的纪录比较难。

今夏转会巴萨的阿圭罗也是希望和梅西联手的，遗憾的是后者不得已选择离队，同时令阿奎罗感到失望，这应该也是他最为遗憾的一点。因为每一位30岁以上的球员都会明白距离退役越来越近，所以对于未来数年的计划也是格外重视的，希望落空的确是令人不悦的。不过这些意外情况并不会影响阿奎罗的职业精神，他为巴萨出场5次，打入1球，可以在对阵皇马的国家德比中进球，阿奎罗也是再度为己正名了。巴萨目前的问题是多方面的，所以阿奎罗也无法扭转球队的颓势和不稳定。

阿奎罗在曼城的关键性不胜枚举，其中社区盾曼城2比0切尔西夺冠的赛事中阿奎罗就是致胜的关键，他回防断掉了若日尼奥的球，利用这次机会攻破了蓝军的球门。因为曼城和切尔西是数个赛季的争冠对手，所以阿奎罗总是可以在双蓝会中取得进球，因此针对他的防守也是不断升级，但是始终无法更好的限制他的发挥。

阿奎罗在曼城威风八面的时候，被寄予厚望的热苏斯总是沦为陪衬，近期表现不俗的马赫雷斯还在尝试融入球队，所以球队对阿奎罗也有很强的依赖。曼城大胜莱斯特城的比赛中阿奎罗曾上演大四喜的好戏，赛后的很多数据都是骄人的。阿奎罗还是主场的得分利器，曾经7场主场的比赛都有进球，共打进14球。阿奎罗离开曼城后，球队主场战绩就没有那样稳定了。

和梅西挥别巴萨的时候泪洒现场一样，阿奎罗也是流泪告别，不同的是他将挥别绿茵场，所以更为难过。他哽咽地表示：“我将不再继续职业生涯，这是我一生中作出的最艰难决定。这关乎我的身体健康，也是最好的决定。”对于阿奎罗最为重要的俱乐部高层和巴萨全队也都和他一起度过这个重要的时刻，梅西发布长文告别好友也令人更加动容，明年的世界杯梅球王失去了一个臂膀。

梅西和阿奎罗是阿根廷双子星，一起经历了很多，所以这一刻也是颇为感慨的，梅西表示：“KUN，几乎整个职业生涯我们都在一起，共同经历了太多美好时刻，我们也变得越来越亲密。我会想念和你并肩作战的日子，你会继续幸福下去。爱你，我的朋友。”足坛总是会有新星诞生的，不过对于很多人来说，还是更难忘陪伴我们成长的那一批球星，因为他们更励志也更生动，同时个性十足。

对于阿奎罗来说国家队有美洲杯冠军，世界杯冠军也是他所向往的，如今只能看曾经的队友能否在明年夺冠了。俱乐部层面阿奎罗也只是没有拿到欧冠奖杯，些许的遗憾也是职业球员无法避免的，不过这也无法掩盖他职业生涯的伟大和独特。







