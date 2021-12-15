凌晨英超第17轮的比赛曼城7比0大胜利兹联继续稳居榜首，曼联因为疫情的影响将对阵布伦特福德的比赛延期，所以积分差距也将被其他球队拉开，对于红魔来说最需要解决的队内的突发情况，此次被影响的球队还有热刺、莱切斯特城、阿森纳、维拉、诺维奇，所以随后的联赛还可能有一些比赛无法进行，以上这些球队的情况不同，目前还没有其他确定延期的比赛。

曼城的这场比赛势如破竹，上半场福登、格拉利什、德布劳内先后进球，半场就已经锁定胜局，送出助攻的球员是罗德里和马赫雷斯，前者两场助攻极其的关键。下半场马赫雷斯、德布劳内梅开二度，斯通斯和阿克锦上添花，曼城的确是多点开花，本赛季的目标是触及欧冠和联赛奖杯。

目前英超豪门球队中曼城、利物浦和切尔西没有影响，三强也有望继续连胜的战绩。目前英超球队的情况也是令人担忧的，不过这并不会影响明年的欧冠淘汰赛。提及欧冠就必须再提提欧冠抽签的结果，欧冠先后两次抽签也是首次，过程虽然有波折，但是最后的结果还是令多支球队开心，所以本赛季争冠也会有更多的可能性。

马竞的对手从拜仁改变成曼联，西甲劲旅的胜算更多，红魔也看到了晋级的希望，因为拜仁是目前五大联赛中最为强势的球队，任何球队都不希望过早和德甲老大交手。拜仁从马竞改变为萨尔茨堡红牛的确很惊喜，球队基本可以确定拿到晋级名额了，而红牛就算出局也没有什么好抱怨的，因为此前抽签是对阵利物浦，球队和这两支豪门球队的实力有差距，遇到谁都是出局的命运，所以也不会有不满的言论。

对于英超四强来说，这次的签运都不错，曼联本来要对阵巴黎，梅罗交手是其他球队的球迷所乐见的，但是对于红魔球迷来说可不是好事儿。第二次抽签对阵马竞的确更有望晋级到下一轮，因为C罗是马竞的克星，红魔的支持者对于这个结果都很满意。曼城从对阵比利亚雷亚尔改变为葡萄牙体育，对手更弱了，所以瓜帅也是很欣慰的，因为本赛季是球队冲击欧冠的最好机会。

比利亚雷亚尔对阵尤文则是难兄难弟的感觉，因为本赛季两队的表现都很低迷，联赛的排名也都靠后，相比之下尤文略有优势。因为上赛季黄色潜水艇夺得欧联杯的奖杯，尤文的实力不及曼城，所以西甲劲旅更喜欢第二次抽签的结果。尤文送走C罗后，球队的攻防两端的问题依旧存在，本赛季目前意甲排名在第7位，17轮联赛取得8胜4平5负的战绩，表现的确是差强人意。比利亚雷亚尔排名西甲第13位，16轮联赛的战绩是4胜7平5负，球队的问题更多，所以这组对手的两轮比赛会更焦灼。

第二次抽签也有一些势均力敌的球队，本菲卡vs阿贾克斯的悬念更大一些，毕竟两队的实力是很接近的。切尔西两次都抽到了里尔也被认为是上上签，图赫尔也将率领球队再度出现在法甲赛场，他对于里尔也是很了解的，切尔西晋级的几率也很大。目前蓝军受困于伤病的影响，不过到欧冠再度开启的时候，这些不利因素会得到解决，所以目前是被各方看好的。

国际米兰对阵利物浦也是需要尽全力的，毕竟克洛普的球队本赛季状态出色，国米却有一些不稳定，蓝黑军团想晋级不易。对于利物浦来说更想碰萨尔茨堡红牛，遗憾的是第二次抽签后将对阵国米。国米第一次抽签碰阿贾克斯，这个对手也没有利物浦强，所以蓝黑军团的球迷是有一些不满的，不过两强必须接受现实。

欧冠抽签后，人们比较关心的仍是梅罗的命运，梅西离开巴萨后的处子赛季是寄望在欧冠触及奖杯的，所以对阵皇马也是不愿意的，只是也必须接受这样的结果。因为梅西更了解这个对手，所以他的表现也是可以左右比赛的结果的。两次抽签结果出台后，本人最大的感触了巴黎很苦重，不是碰C罗的曼联，就是对阵进攻端多点开花的皇马，后者比前者更强，巴黎也可能出局的。

C罗因为国家队需要打附加赛才能参加明年的世界杯，球队面临更为严峻的考验，C罗的压力也很大。俱乐部层面经历了换帅风波，新帅对于欧冠赛事并没有太多的经验，所以球队仍需要依靠C罗、B费、桑乔等核心球员协力发威才能赢球。

马竞近期刚刚被皇马零封，队内的格列兹曼表现一般，苏亚雷斯因为伤病的影响也不能有太多的期待，所以球队近期的战绩不稳，欧冠方面格列兹曼颇具关键性，所以对阵曼联的比赛这位核心也需要竭力表现。相关的数据显示，C罗此前35次对阵马竞共打进25球，送出5次助攻，4次上演帽子戏法，的确是准克星，所以曼联对阵马竞的两回合比赛是更有信心的。