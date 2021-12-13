21/22赛季欧冠1/8决赛抽签两次才有了结果，皇马要遭遇梅西率领的大巴黎，这组对决也将吸引所有人的目光，因为梅西将重返西甲赛场，而且对手还是西甲领头羊。拉莫斯也将面对旧主，本泽马如何盯防也将是重点。本泽马是法国队的锋霸，本赛季也将面对法甲豪门，也是绝对的看点。因为姆巴佩一直希望加盟皇马，如今也要在欧冠赛场和银河战舰碰面，自然也会有更多的看点。皇马本赛季表现很稳定，目前领跑西甲，球队积分优势也是很明显的，所以欧冠对阵大巴黎也是有胜算的，只是过程不会太顺利。

刚结束的西甲第17轮，皇马在主场2比0马竞后继续稳居榜首。巴萨2比2奥萨苏纳位居第8位，球队错过了和马竞缩小分差的机会。目前的西甲前四球队的积分差距比较大，目前皇马积42分，塞维利亚少赛一轮积34分排名第二，第三的皇家贝蒂斯积33分，第四的马竞积29分。巴萨比马竞少5分，两队都少打一轮，不过即便两强补赛赢球也比皇马少10分和15分，所以两队本赛季很难取代皇马的榜首位置。

安帅对于皇马的运筹是到位的，巴萨失去梅西后也是各种的低迷，目前已经从欧冠出局，接下来要打欧联杯，巴萨需要几个赛季才能重拾霸气。马竞目前的排名仍有机会争冠，只是除了赢球外，还需要皇马犯错失分才能缩小分差，因为直接碰面马竞没能拿分的确是错失了机会。皇马目前的战绩是13胜3平1负，打进39球，失15球，进球数西甲第一，失球数第二少，塞维利亚丢11球是联赛失球最少的球队。

本轮比赛的主帅是安切洛蒂和西蒙尼，两位都是经验丰富的主帅，但是本场的比拼是安帅更强，因为他激活了队内的锋线球员，进攻端也是多点开花，所以赢球也比较轻松。本场的进球功臣是本泽马和阿森西奥，以往的赛季都是本泽马频频建功，一旦受限球队就可能进攻端哑火或失分，而本赛季火力点增多，战绩也更为出色。

目前的射手榜上本泽马打进13球，维尼修斯打进10球排第二，阿森西奥打进5球，所以球队本赛季的确更接近西甲冠军。本场比赛维尼休斯送出2次助攻也是很关键的，皇马三人爆发的确是可喜可贺。这三人的数据如下，本泽马打了半场比赛打进一球，安帅也是为了储备能量。阿森西奥出场85分钟，打进一球，传出一次威胁球。维尼修斯2次射门1次射正，送出2次助攻，此外还有5次过人，4次抢断的数据。

目前的西甲的排名来看，皇马请回安切洛蒂也是极其英明的决定，而巴萨选帅就有一些无力，球队的确需要更多的时间才可能触及联赛奖杯。最近几个赛季皇马对阵马竞的战绩不错，所以此役可以零封对手也是必然的。本泽马伤愈回归就爆发也是很可贵的，老将目前在俱乐部和国家队赛事中都有极其关键的表现，皇马接下来还可能延续连胜的战绩。

苏亚雷斯和格列兹曼也是被期待的，但是本场比赛这两人并没有联手出战，格列兹曼本场比赛的确是受限了，他只打了45分钟的比赛，有1次射门，传出1次威胁球。苏亚雷斯替补登场打了30分钟的比赛，也只有1次射门，本场比赛的关键性也是降低了。本赛季苏神联赛已经打进7球，格列兹曼只打进3球，球队急需要开启新的进攻利器。不过欧冠赛场上格列兹曼的表现很出色，接下来可以在外战中做出更多贡献。

皇马豪取10连胜的出色战绩是因为主帅运筹得当，此外球队纳入阿拉巴这个多面手也是如虎添翼了，因为安帅可以更游刃有余的安排阵容，任何球队也都需要多面手来应对伤病缺人的困顿。阿拉巴的到来的确是及时的，球队攻防两端的精进才是出色战绩的保证。本泽马本赛季已经为球队打进17球，送出8次助攻，接下来仍可以延续强势的表现。