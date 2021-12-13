上赛季曼联获得点球的次数比较多，所以被誉为点球联，本赛季没有了那样的待遇，所以索帅也下课了。有趣的是本轮英超豪门球队都是因为点球获胜，相信以后人们也不会再度提及点球联，而是会认为英超是点球联赛。值得一提的是本轮比赛豪门球队都有一些低迷，曼城率先开战凭借下半场靠点球1比0小胜狼队，继续稳居榜首。

曼城的对手狼队在上半场结束前就已经少一人作战，希门尼斯对罗德里犯规被红牌罚下，但是下半场曼城迟迟无法打破僵局，如果不是赢得点球，蓝月亮是要让出榜首位置的。随后切尔西主场3比2拿下利兹联，球队在先送点球的情况下最终逆转，若日尼奥点球梅开二度才完成绝杀。因为随后利物浦和曼联都是点球1比0小胜维拉和诺维奇，所以豪门球队状态也都不稳定，也有人认为强队都是靠点球获利了。

切尔西一直是失球数最少的球队，但是近3场比赛丢了7球，两场英超丢了4球，而此前14轮只丢了7球，可以看出球队防守稳固的优势减弱了，这和球队的伤病增多有关，和坎特、科瓦契奇受伤也有关，可以看出两人的关键性，尤其是坎特缺席的比赛球队各种不稳定，中场没控制，球队太轻松被对手通过直接导致后防压力增加，图赫尔近期也面临很大的考验。

以往的切尔西新帅的次赛季都会遇到困顿，能渡过难关的话，帅位才会稳。本场比赛阿隆索犯错送点球大礼，利兹联取得领先，强弱队交手的确很怕落后比分，因为一旦弱旅铁桶阵防御，强队失分的情况会很多。兰帕德在球队陷入困境的时候拿起教鞭，也给予了一些年轻球员表现的机会，芒特就是他留给切尔西最大的财富，本场比赛就是芒特打进扳平比分的进球，两粒进球间隔14分钟，阿隆索助攻队友破门也是将功补过了。他是在抢断后利用传中球助攻芒特破门的，这个时间可以扳平比分也是及时的，因为两队重新回到同一起跑线，切尔西的优势面回来了。

下半场切尔西威胁更多，其中维尔纳错失一些机会。随后不久吕迪格为球队赢得点球，若日尼奥帮助球队反超比分。利兹联随后进行了换人调整，图赫尔也用奥多伊换下了维尔纳，但是利兹联的替补奇兵更奏效，19岁小将格哈特第81分钟登场，换下了送点球的拉菲尼亚，但是2分钟后小将就进球了，泰勒-罗伯茨左路下底传中送出助攻，切尔西的防守再度出错了， 这个时间扳平比分的确很危险。

有趣的是拉菲尼亚被换下后，利兹联还有球员再度送点球大礼，克利希禁区内对吕迪格犯规送点，后者本场比赛两次制造点球的确是功臣，他的威胁是无处不在的，也有带刀后卫的称号，所以对手才会重点盯防，因此才能不断的造点。若日尼奥也两次罚进点球，确保球队赢球的同时也终结了此前的两场不胜战绩。

门迪曾经是门神，但是近期也没有神助了，失球数也不断地增多。本场比赛是343阵型，后防大将是吕迪格、蒂亚戈-席尔瓦、阿斯皮利和奎塔里斯。中场是阿隆索、若日尼奥、奇克、詹姆斯，前场hi芒特、哈弗茨、维尔纳，卢卡库末尾才登场，两位锋霸的状态都不好，这也是切尔西隐忧。齐耶赫、普利西奇没有登场也是有一些奇怪，也可能是全力备战下一轮的比赛。

其实这场比赛利兹联的第二个进球是有犯规嫌疑的，遗憾的是裁判并没有做出正确的决定。此外图赫尔换人也有一些问题，因为席尔瓦已经很疲惫了，但是主帅换下了阿兹皮利奎塔而不是席尔瓦，前者还是有比较充沛的体能的。本赛季的惊喜是后防线球员进球比较多，此外哈弗茨的进步也很明显，他近期在前场的作用很明显，这也是球队不断有伤病影响后的惊喜，哈弗茨得到了更多登场的时间，也越来越稳健和关键了，相信今后还会给予球队更多。

图赫尔最大的任务是要人尽其用，维尔纳和卢卡库能否重拾霸气也是很关键的，目前的表现的确是差强人意的，接下来仍需要主帅和球员本人来解决问题。切尔西接下来的对手是埃弗顿，蓝军将在11月17日在主场迎战对手。目前英超积分榜积分接近的就是曼城、利物浦和切尔西，本轮比赛红军也是险胜，第67分钟才由萨拉赫突入禁区获得点球，明斯犯错送分，埃及人命中点球帮助球队险胜维拉，球队赢球也是有一些侥幸。下一轮仍是三强争夺榜首位置的关键战，利物浦和曼城分别对阵纽卡斯尔和利兹联，相比较还是切尔西更难一些。



