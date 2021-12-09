加载中…

加载中...

新浪博客体育博主 《体育大视野》杂志记者 体育博主 头条文章作者
个人资料
婉约云儿
婉约云儿 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：72,768,760
  • 关注人气：57,442
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

#2021我的独家记忆#预测欧冠16强对阵，拜仁可得大礼包，曼联碰巴黎梅罗成焦点

(2021-12-09 23:37:33)
转载
标签：

欧冠

莱万

拜仁

巴萨

切尔西

 分类： 欧冠沙场点兵
  #2021我的独家记忆#预测欧冠16强对阵，拜仁可得大礼包，曼联碰巴黎梅罗成焦点

  欧冠第六轮结束，小组第一的球队是曼城、利物浦、阿贾克斯、皇马、拜仁、曼联、里尔、尤文图斯。小组第二出线的球队是巴黎、马竞、葡萄牙体育、国米、本菲卡、比利亚雷亚尔、萨尔茨堡红牛、切尔西。因为以第二名晋级的强队也不少，所以接下来的欧冠淘汰赛也会更为激烈，拜仁3比0送巴萨出局，德甲老大也成为最不希望遭遇的球队，目前小组第二晋级的球队只有本菲卡不会碰拜仁，球迷最希望的是拜仁碰巴黎，因为进攻火力的比拼的确更吸引眼球。
   切尔西客场3比3平泽尼特后屈居第二，球队可能遭遇的球队是阿贾克斯、皇马、拜仁、里尔，蓝军球迷希望球队不要过早和皇马以及拜仁碰面，因为目前球队伤兵满营，坎特等核心球员的缺阵对于球队的影响很大。马竞除了不会遭遇利物浦和皇马外，其他球队也可能是下一轮的对手，西蒙尼也一定不想碰拜仁，因为从目前来看德甲豪门的确最为强势，相信欧冠抽签一定会有更具看点的对决。
    小组第二的其他强队是巴黎、马竞、国米，法甲豪门淘汰赛不会碰曼城和里尔，如果希望梅罗激战的话，巴黎和曼联交锋是最为合适的，巴萨的出局是必然的，但是梅西仍有可能率领球队在欧冠的赛事中走得更远，C罗的个人能力也是很到位的，所以两位球员碰面是万众期待的。巴黎对阵皇马的几率比较小，因为并没有什么太多的看点。
 #2021我的独家记忆#预测欧冠16强对阵，拜仁可得大礼包，曼联碰巴黎梅罗成焦点

#2021我的独家记忆#预测欧冠16强对阵，拜仁可得大礼包，曼联碰巴黎梅罗成焦点

  欧冠赛场马竞碰切尔西的次数是比较多的，尤其是淘汰赛的比赛中，本赛季切尔西也位列第二，所以马竞更可能遭遇的是两支英超球队曼城和利物浦，也可能和尤文碰面，因为18/19赛季两队在1/8决赛交手，结果马竞被斑马军团淘汰出局。国米不会碰皇马和尤文，其他球队也可能是英超的球队，或是拜仁，蓝黑军团抽到大礼包的几率不大。
    拜仁主场3比0巴萨后士气更盛，各方均认为球队是本赛季最接近冠军的球队。不过淘汰巴萨的比赛中阿尔巴伤退也是隐忧，所幸的是球队的板凳深度很足，被迫换人后仍能3球大胜，别的球队很难有这样的强势。比赛中莱万助攻穆勒先下一城，随后萨内一脚世界波破门，不过这名球员随后三次错失良机，赛后也有人们认为巴萨应该感谢萨内，因为不是他错失机会的话，拜仁还可能第二次8球大胜。
     拜仁下半场的进球功臣是穆西亚拉，巴萨一球未进的确是很丢脸，没有了梅西后，球队面临的困境更多，这不是一个哈维就能拯救的。拜仁欧冠很少过早出局是因为球队联赛无忧，所需要的是欧冠尽全力，而且以莱万为首的进攻端的确是锐利无比，巴萨输球也是必然的。
    莱万错失金球奖后再度为己正名，因为他没有获奖也被各方质疑，如果本赛季可以率队夺得欧冠奖杯，那才是更好的证明。巴萨打欧联杯也是很少见的，球队的确可以舍弃杯赛，更多力量留在联赛冲击前四的位置，因为塞维利亚是欧联杯夺冠次数多的球队，本赛季也要争取这座奖杯，所以巴萨很可能没机会夺冠，不如专心联赛更为靠谱。
   巴萨的问题是多方面的，对阵拜仁的比赛特尔施特根后场传球失误的确是很糟糕的表现，如果不是布斯克茨化解险情，球队开局就失球了。布斯克茨本场作为忙碌，还有一些受伤的迹象，倘若这员老将受伤，球队的战绩也会受到影响。对于巴萨来说欧冠出局也是好事，球队的确需要更多的补拙，否则下赛季无缘欧冠赛事才是更大的损失。
    拜仁方面萨内、莱万、穆勒之间的化学效应很是明显，本场的第一球就是三人联手。第二粒进球是科曼和萨内的配合，后者接球就射的确是霸气，射门也直挂死角，进球后不忘回放，这也是拜仁大杀四方的优势所在。下半场的进球也是来自莱万的长传球，阿方索过掉阿劳霍助攻穆西亚拉跟进推射得手锁定胜局，莱万的作用的确很明显。
   接下来欧冠16强抽签定于12月13日晚上19:00进行，本赛季强强对话不会少，至于大礼包里尔、阿贾克斯会抽到哪支球队我们拭目以待吧。从以往1/8决赛的对阵来看，拜仁的签运很好，葡萄牙体育这样的球队可能性很大。

我的更多文章：
拜仁战巴萨主帅要求尽全力，哈维需倚重双将，应变能力左右赛果
拜仁战巴萨主帅要求尽全力，哈维需倚重双将，应变能力左右赛果
切尔西不败纪录作古，若日尼奥失误送分，门迪因何不再稳健
切尔西不败纪录作古，若日尼奥失误送分，门迪因何不再稳健
切尔西客战需竭力，后腰安排是重点，芒特哈弗茨可重用
切尔西客战需竭力，后腰安排是重点，芒特哈弗茨可重用
英超榜尾大战，切尔西三核心伤停，维尔纳连场出战欲建功
英超榜尾大战，切尔西三核心伤停，维尔纳连场出战欲建功
梅西获金球奖引争议，莱万被认为实至名归，若日尼奥发声感恩
梅西获金球奖引争议，莱万被认为实至名归，若日尼奥发声感恩
桑乔破门曼联幸运拿分，C罗和卢卡库替补留遗憾，切尔西存隐忧
桑乔破门曼联幸运拿分，C罗和卢卡库替补留遗憾，切尔西存隐忧
切尔西迎战曼联，卢卡库和C罗一较高下，图赫尔运筹更到位
切尔西迎战曼联，卢卡库和C罗一较高下，图赫尔运筹更到位
曼城逆转巴黎梅西受限，热苏斯关键性胜姆巴佩，瓜帅完胜波帅
曼城逆转巴黎梅西受限，热苏斯关键性胜姆巴佩，瓜帅完胜波帅

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇拜仁战巴萨主帅要求尽全力，哈维需倚重双将，应变能力左右赛果
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有