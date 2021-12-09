欧冠第六轮结束，小组第一的球队是曼城、利物浦、阿贾克斯、皇马、拜仁、曼联、里尔、尤文图斯。小组第二出线的球队是巴黎、马竞、葡萄牙体育、国米、本菲卡、比利亚雷亚尔、萨尔茨堡红牛、切尔西。因为以第二名晋级的强队也不少，所以接下来的欧冠淘汰赛也会更为激烈，拜仁3比0送巴萨出局，德甲老大也成为最不希望遭遇的球队，目前小组第二晋级的球队只有本菲卡不会碰拜仁，球迷最希望的是拜仁碰巴黎，因为进攻火力的比拼的确更吸引眼球。

切尔西客场3比3平泽尼特后屈居第二，球队可能遭遇的球队是阿贾克斯、皇马、拜仁、里尔，蓝军球迷希望球队不要过早和皇马以及拜仁碰面，因为目前球队伤兵满营，坎特等核心球员的缺阵对于球队的影响很大。马竞除了不会遭遇利物浦和皇马外，其他球队也可能是下一轮的对手，西蒙尼也一定不想碰拜仁，因为从目前来看德甲豪门的确最为强势，相信欧冠抽签一定会有更具看点的对决。

小组第二的其他强队是巴黎、马竞、国米，法甲豪门淘汰赛不会碰曼城和里尔，如果希望梅罗激战的话，巴黎和曼联交锋是最为合适的，巴萨的出局是必然的，但是梅西仍有可能率领球队在欧冠的赛事中走得更远，C罗的个人能力也是很到位的，所以两位球员碰面是万众期待的。巴黎对阵皇马的几率比较小，因为并没有什么太多的看点。

欧冠赛场马竞碰切尔西的次数是比较多的，尤其是淘汰赛的比赛中，本赛季切尔西也位列第二，所以马竞更可能遭遇的是两支英超球队曼城和利物浦，也可能和尤文碰面，因为18/19赛季两队在1/8决赛交手，结果马竞被斑马军团淘汰出局。国米不会碰皇马和尤文，其他球队也可能是英超的球队，或是拜仁，蓝黑军团抽到大礼包的几率不大。

拜仁主场3比0巴萨后士气更盛，各方均认为球队是本赛季最接近冠军的球队。不过淘汰巴萨的比赛中阿尔巴伤退也是隐忧，所幸的是球队的板凳深度很足，被迫换人后仍能3球大胜，别的球队很难有这样的强势。比赛中莱万助攻穆勒先下一城，随后萨内一脚世界波破门，不过这名球员随后三次错失良机，赛后也有人们认为巴萨应该感谢萨内，因为不是他错失机会的话，拜仁还可能第二次8球大胜。

拜仁下半场的进球功臣是穆西亚拉，巴萨一球未进的确是很丢脸，没有了梅西后，球队面临的困境更多，这不是一个哈维就能拯救的。拜仁欧冠很少过早出局是因为球队联赛无忧，所需要的是欧冠尽全力，而且以莱万为首的进攻端的确是锐利无比，巴萨输球也是必然的。

莱万错失金球奖后再度为己正名，因为他没有获奖也被各方质疑，如果本赛季可以率队夺得欧冠奖杯，那才是更好的证明。巴萨打欧联杯也是很少见的，球队的确可以舍弃杯赛，更多力量留在联赛冲击前四的位置，因为塞维利亚是欧联杯夺冠次数多的球队，本赛季也要争取这座奖杯，所以巴萨很可能没机会夺冠，不如专心联赛更为靠谱。

巴萨的问题是多方面的，对阵拜仁的比赛特尔施特根后场传球失误的确是很糟糕的表现，如果不是布斯克茨化解险情，球队开局就失球了。布斯克茨本场作为忙碌，还有一些受伤的迹象，倘若这员老将受伤，球队的战绩也会受到影响。对于巴萨来说欧冠出局也是好事，球队的确需要更多的补拙，否则下赛季无缘欧冠赛事才是更大的损失。

拜仁方面萨内、莱万、穆勒之间的化学效应很是明显，本场的第一球就是三人联手。第二粒进球是科曼和萨内的配合，后者接球就射的确是霸气，射门也直挂死角，进球后不忘回放，这也是拜仁大杀四方的优势所在。下半场的进球也是来自莱万的长传球，阿方索过掉阿劳霍助攻穆西亚拉跟进推射得手锁定胜局，莱万的作用的确很明显。

接下来欧冠16强抽签定于12月13日晚上19:00进行，本赛季强强对话不会少，至于大礼包里尔、阿贾克斯会抽到哪支球队我们拭目以待吧。从以往1/8决赛的对阵来看，拜仁的签运很好，葡萄牙体育这样的球队可能性很大。



