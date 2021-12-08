本周中的欧冠有一场关键战是拜仁主场迎战巴萨，因为两队曾有大比分的经典战役，拜仁又有主场的优势，而巴萨已经没有了梅西坐镇，所以此役也被认为还是一边倒的比赛。拜仁此前曾3比0和8比2力挫巴萨，队内的锋霸莱万状态极其出色，所以巴萨的防线能否稳健也是本场的关键点，哈维作为主帅的排兵布阵和应变能力也能左右球队的命运。

拜仁目前德甲联赛位居榜首，球队近期取得5连胜，球队的攻防也是到位的。欧冠方面的5轮连胜积15分，已经提前晋级淘汰赛，本场比赛也可能会留力，所以巴萨也是可能拿分的。目前E组巴萨积7分，本菲卡积5分，所以对于西甲豪门来说本场比赛必须赢球才能出线，球队上下必然是会拼命的。巴萨欧冠5轮的战绩是2胜1平2负，的确很不稳定，所以本场比赛前是看低的，因为拜仁主场是无法接受输球的，平局的话巴萨仍有出局的可能。

赛前拜仁主帅已经明确表示不会放水，所以本菲卡也会全力赢球。拜仁和巴萨的球员身价是8.2亿欧元和8.1亿欧元，送走梅西的巴萨在这个方面仍不落后德甲豪门，不过球队的表现的确无法和对手相比。巴萨西甲目前的排名是第7位，比榜首的皇马少16分，的确是巨大的差距，虽然少赛一轮，但是差距依旧是很明显的。如果本轮输球出局，球队将打欧联杯的比赛，这样的话巴萨也可能放弃欧战，全力冲刺联赛，确保球队拿到下赛季的欧冠资格。

巴萨目前联赛15轮积23分，战绩是6胜5平4 负，打进23球，丢17球，目前队内进球最多的是德佩，他打进8球，射手榜排第5位，不过有3粒点球。球队的第二射手是打进3球的法蒂，可以看出球队进攻端的火力是不够的。拜仁14轮积34分，取得11胜1平2负的战绩，打进45球，失15球。莱万打进16球，也有3粒点球。队内的萨内、托马斯穆勒、格纳布里等队友的进攻火力也很猛，所以拜仁的比赛是有观赏性的。

两队的历史战绩拜仁有优势，球队欧冠近3次对阵全胜，比分分别是3-0、3-2、8-2，尤其是大比分力挫对手的比赛的确令足坛震动。拜仁近期大比分赢球的场次比较多，所以巴萨拿分不易，防线必须保证不失球。巴萨近9场比赛没有连胜，战绩是3胜3平3负，上轮联赛0-1皇家贝蒂斯，上轮欧冠0-0本菲卡，的确是捉襟见肘。

目前的莱万在欧冠已经打进9球，本场势必希望继续进球，因为目前他和阿贾克斯的塞巴斯蒂安-哈勒进球数相同，不过因为自己有一粒点球所以屈居射手榜第二的位置，本轮继续进球者可能升至第一位。本场比赛进球的话，莱万将成为首位2次欧冠小组赛进球上双的球员，所以球队和本人都没有理由放弃进球和赢球的机会。

哈维执教的巴萨其实是有人支持，也有反对的声音，因为很多人认为他的能力无法率领巴萨取得理想成绩，所以本轮输球的话，球迷们也不会他吃惊，因为此前的战绩可以用糟糕来形容。诚实地说巴萨和哈维都需要时间，本赛季应该尽可能地完成最低要求即可。目前的巴萨也有具备经验好能力的球员，但是年纪大的球员也有一些失误和体能上的不足，这些都可能影响战绩。

巴萨队内年轻球员不少，尼科和加维的确需要磨练，对阵拜仁这样的比赛极其可能犯错，所以协防和加固后腰位置也是必要的。对于巴萨来说没有了大牌球星就必须先抓防守，只有稳定防线，进攻端才可能有机会。球队的库蒂尼奥曾租借拜仁，对于这个对手很熟悉，所以本场比赛必须委以重任，他的发挥也是取胜和拿分的关键。

拜仁本场比赛有几名球员无法出场，分别是格雷茨卡、舒波莫廷、萨比策、基米希、格纳布里，此外卢卡斯·埃尔南德斯出战成疑，不过拜仁的阵容厚度应对这些问题还是游刃有余的。拜仁本赛季失分的场次极少，球队揭幕战客场1比1门兴、主场1比2不敌法兰克福、客场1比2奥格斯堡，此外德国杯客场0比5门兴出局，客场失分的次数多一些，所以本轮欧冠不会输球。



