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切尔西不败纪录作古，若日尼奥失误送分，门迪因何不再稳健

(2021-12-05 23:02:52)
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标签：

切尔西

若日尼奥

维尔纳

英超

西汉姆

 分类： 聚焦英超争霸
   切尔西不败纪录作古，若日尼奥失误送分，门迪因何不再稳健

 切尔西客场3比2不敌西汉姆终结12场不败纪录，同时联赛的8轮不败也终止，蓝军上一次输球还是欧冠客场0比1不敌尤文，联赛是主场1球小负曼城，本赛季联赛客场第一次输球也是给切尔西敲响了警钟。此前的不败纪录也总是靠中后场球员发威才取得了佳绩，球队是有隐患的，西汉姆只是抓住了切尔西的弱点，蓝军锋无力的情况急需要解决。
   因为今夏卢卡库重返切尔西的时候就有人很反对，因为他在曼联就没有证明自己，而目前小魔兽复出后的表现的确是差强人意，难怪图赫尔一直没有给他首发机会，事实证明这笔新援并没有解决蓝军锋无力的问题，伤病更可能影响他随后的表现。维尔纳也是持续的低迷，德国锋霸虽然复出后得到更多的出场时间，但是浪费机会依旧是常事儿，冬窗的确有可能被送走。
    事实上从德罗巴和科斯塔离开切尔西后，锋无力才是切尔西最大的软肋。图赫尔钦定卢卡库也是失策了，兰帕德看上维尔纳也是错看了。队内的惊喜是芒特，因为他本赛季得到成长，关键性也提升了。本场比赛芒特传射建功，但是他无法避免防线和若日尼奥的低级失误，所以球队输球和他无关，接下来需要图赫尔解决问题。
   若日尼奥上赛季和本赛季初期还是很稳定的，但是近期已经有两场比赛出现低级失误直接导致球队失球和失分，1比1平曼联的失球就是他曼停球失误，大战桑乔形成单刀机会推射建功。如果不是万-比萨卡禁区放倒蒂亚戈-席尔瓦送点球大礼，若日尼奥也不可能将功补过扳平比分，或许对阵曼联的比赛能挽救危机，本场比赛就再度出错了。
   巧合的是对阵曼联的比赛蒂亚戈-席尔制造点球，帮助球队觅得平局，本场比赛上半场他接芒特开出的角球直接破门，不过令后防大将没有想到的上半场末尾又是若日尼奥回传失误，导致门迪禁区内救险被判罚点球，兰奇尼主罚点球命中扳平了比分，这样的队友的确是卧底般的存在。若日尼奥本场有2次射门，传一次威胁球，1次抢断成功，不过低级的失误的确是不应该出现在他身上的。
   红蓝大战点球命中拿到了一分，似乎没有让球队上下紧张起来，因为球队依旧是榜首球队，本轮输球就已经落到第三位了，接下来能否重启连胜模式依旧是一个问号。对于图赫尔来说，一定希望冬窗引进强援来救急，此外就是有伤病的球员尽早复出，此外就是寄望部分球员别犯错坑门将。
  切尔西不败纪录作古，若日尼奥失误送分，门迪因何不再稳健

切尔西不败纪录作古，若日尼奥失误送分，门迪因何不再稳健

  今夏切尔西引进卢卡库，租借了萨乌尔，后者的表现的确不好，图赫尔也曾表示他不是自己想要的球员，也并没有给予信任，所以这笔引援从现在来看是失败的。萨乌尔在马竞也不是主力球员，而且今晨客串其他位置，所以初来英超无法快速适应也是很明显的，曼联也曾有意引进萨乌尔，接下来就看冬窗能否有更合适的人选到位，那样的话才可能送走这位球员。
    本轮比赛很多冷门和险胜，利物浦也是末尾才1球险胜狼队，并没有高效率。巴黎1比1朗斯、马竞主场1比2马洛卡，所以强队都不同程度的有一些低效，接下来切尔西的下一个对手是欧冠客场对阵泽尼特，随后回到联赛主场迎战利兹联，寄望球队可以重拾霸气，对于球队来说坎特和科瓦契奇复出的话，球队才会更快速的步入正轨，攻防有序了进攻端也会有更多的机会。

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