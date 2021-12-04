英超第15轮切尔西客场对阵西汉姆的比赛是早场，这个时间开打的比赛更需要用心，因为球队休息的时间比较少，而且还是客战。本轮联赛其他强队都是对阵中下游球队，利物浦客战狼队，曼城客场对阵沃特福德，曼联主场对阵水晶宫，热刺对阵诺维奇，阿森纳客场对阵埃弗顿。强队爆冷几率不高，大比分赢球的场次也不会多，因为强队都有一些伤病影响。

上轮联赛切尔西也是豪门球队中率先开打的，球队客场赢球后，其他强队也都拿下了对手。切尔西客场2比1拿下沃特福德后延续了12场不败纪录，虽然过程也有一些不易，但是芒特的爆发的确是极大的利好，他上半场接哈弗茨传球打破僵局，对手扳平比分后，还是芒特下半场助攻齐耶赫进球才帮助球队全取三分。因为上轮此前的联赛蓝军平曼联，球队榜首的领先优势只有一分，所以此役的胜局极其可贵。

本轮比赛排名蓝军身后的曼城、利物浦都赢球了，所以目前蓝军仍以一分优势领跑积分榜。本场比赛哈弗茨、普利西奇、芒特、萨乌尔、阿斯皮利奎塔和克里斯滕森获得首发机会，哈弗茨的表现也是很到位的，所以队内多名球员的爆发也利于随后的比赛。卢卡库、维尔纳、蒂亚戈-席尔瓦替补也是为了积蓄力量，前两位核心球员伤愈后也需要合理使用，因为两位锋霸的状态不是最佳，图赫尔也害怕球员再度受伤。

西汉姆目前14轮联赛积24分，战绩是7胜3平4负，打进25球，失17球，球队目前排名第四，本赛季对阵豪门球队的战绩极其出色，所以切尔西必须全力以赴。西汉姆本赛季先后在主场4比1莱斯特城、1比2曼联、联赛杯1比0淘汰了红魔。此后球队1比0热刺，联赛杯5比3淘汰了曼城，紧接着球队在主场3比2利物浦的确是黑马本色。不过球队近两场比赛不胜，球队分别客场1比2不敌曼城，上轮主场1比1布莱顿也是爆冷了，所以此役蓝军是有更多胜算的。

切尔西近期的表现是比较稳定的，沃特福德此前大胜曼联的确是很出色的，对阵切尔西的比赛也有一些威胁，但是蓝军还是笑到了最后，球队的经验和实力已经应变方面都优于对手。这场比赛开场不久若奥-佩德罗的射门被查洛巴解围，切尔西防守的稳定还是得以了延续，此后门迪还化解了基科-费梅尼亚的传中球。切尔西开场有一些慢热，这也是球队本轮需要注意的问题。

这场比赛因为球迷突发急病，所以比赛被中断了30多分钟，此后切尔西把握住了机会，当时是吕迪格的挑传，阿隆索横传球给到哈弗茨，后者妙传助攻芒特推射建功。这粒进球也瓦解了沃特福德的进攻潮，因为对方的确曾击中立柱，只是运气不济才没能取得进球。普利西奇伤愈后进球数锐减，本场比赛他更多的给队友做球，他分球哈弗茨，后者进球打进，可惜越位了。

吕迪格也是切尔西最稳定的防守大将，但是对阵沃特福德的失球是因为他被丹尼斯过掉了吕迪格完成了射门，后者伸脚碰到了球，但是没有化解这次危机，球队被扳平了比分。下半场图赫尔用蒂亚戈-席尔瓦换下萨乌尔，随后查洛巴受伤被齐耶赫换下，这位球员也可能伤停1到2场比赛。卢卡库是第69分钟登场的，图赫尔也是想发起最后的冲击，果然3分钟后球队反超了比分，当时是阿隆索得球后选择头球顶向前方，芒特接球传入禁区助攻齐耶赫破门。

从比赛中看卢卡库的表现不错，本轮联赛也可能得到首发的机会，因为他和维尔纳伤停的这段时间里，哈弗茨、普利西奇、奥多伊、奇克等人是有一些疲惫的。本场比赛哈弗茨的威胁度增加，图赫尔应该给予更多的机会。萨乌尔的表现还是无法获得图赫尔的认可，所以冬季转会窗开启后必须纳入强援。