2021年金球奖颁奖典礼切尔西荣膺最佳俱乐部奖，图赫尔的上赛季中途接管球队最终夺得欧冠冠军的确神奇，这个奖项也是今年新设的奖项，切尔西也是实至名归。目前球队位居英超榜首的位置，上轮联赛1比1平曼联，接下来球队一周双赛，周四凌晨客场对阵大胜曼联的沃特福德，球队必须赢球才能捍卫榜首的位置。

图赫尔直接切尔西后的确是取得了佳绩的，他带队的前50场胜率高达70%，期间还获得两座冠军奖杯，本赛季球队更希望拿到英超冠军，所以联赛还是需要全力以赴。球队目前伤病情况是负担，刚刚伤愈的卢卡库和维尔纳表现不稳，坎特本场比赛能否出场还是一个疑问。

本赛季前13轮英超切尔西位居榜首，目前积30分，取得9胜3平1负的战绩，打进31球，失5球。 失球数是英超最少，进球数是第二多，利物浦打进39球为第一。可以看出切尔西攻防是到位的，只是上轮对阵曼联是存在很多不足的，进攻端的问题更为明显需要主帅解决。

沃特福德主帅拉涅利也曾执教切尔西，他于10月5日拿起了沃特福德的教鞭，球队曾在主场0比5不敌利物浦，随后客场5比2大胜埃弗顿，主客场0比1南安普敦和阿森纳，主场4比1曼联后送索帅下课，上轮联赛客场2比4莱斯特城，球队的不稳定也是很明显的，所以本轮比赛未必能撼动切尔西。

图赫尔为球队夺得欧洲冠军杯和欧洲超级杯，本赛季目前的情况的确很难，因为队内的吕迪格和克里斯滕森都存在续约不顺的情况，吕迪格可能冬季离队，而后者因为续约的问题被放在板凳上，图赫尔本赛季的难点的确更多一些，冬季转会窗开启后，切尔西的确需要补充阵容。

沃特福德各方面不及切尔西，球队本赛季主场优势不明显，切尔西客场的比赛也有几场失分了，所以本场蓝军也必须全力以赴。本赛季切尔西失分的场次不多，球队先后在客场1比1利物浦、主场0比1不敌曼城、客场0比1尤文、主场1比1平伯恩利和曼联。沃特福德目前排名靠近降级区，比诺维奇多3分，所以本轮也是寄望拿分的。

切尔西目前7轮不败，各项赛季11场不败，打进29球，丢了4球，整体表现还是到位的，上轮联赛对阵曼联先失球也是因为若日尼奥的低级失误导致的，本场比赛不会重蹈覆辙。两队历史交战数据是切尔西占优，两队近12次在联赛碰面，切尔西取得9胜2平1负的战绩。

蓝军的优势还有多点开花，目前队内有15名不同的球员都取得了进球，这个数据也是英超第一，后防线球员建功的传统延续了，而且进攻效率更是提升了。切尔西的中后卫中有三位球员在英超赛事中进球，此外芒特、詹姆斯、奥多伊、奇尔韦尔也均有进球。不过本场比赛坎特、奇尔韦尔、科瓦契奇伤停，图赫尔需要叮嘱若日尼奥更稳健，而不是犯错送分。