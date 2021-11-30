金球奖梅西第7次获奖，很多人都对这样的结果有微词，因为就上赛季俱乐部的表现来看梅西的确是不配获得此奖，唯一可以称许的是国家队夺冠。多数名宿认为莱万更该获此殊荣，金球奖被梅罗垄断的确是存在问题的，或许其他人想获得此奖项只有等到梅罗退役之后了。此次金球奖位列前三的是梅西、莱万和若日尼奥，C罗排名第六，因为后两位也是实至名归的，所以很多人有不同的看法也是必然的。

排名前十的球员还有本泽马、坎特、C罗、萨拉赫、德布劳内、姆巴佩、多纳鲁马。此后的排名依次是哈兰德、卢卡库、基耶利尼、博努奇、斯特林、内马尔、苏亚雷斯、克亚尔、芒特、马赫雷斯、B费、劳塔罗、凯恩、佩德里、福登、杰拉德-莫雷诺、鲁本-迪亚斯、巴雷拉、莫德里奇、阿斯皮利奎塔。切尔西和曼城的球员还是最多，遗憾的是欧冠夺冠的球队没有产生金球奖得主。

梅西得奖也有人认为是因为他加盟了巴黎圣日耳曼的缘故，因此更有不满的言论出现在各个平台。很多名宿和外媒都直接列出了相关数据来说明莱万更配金球奖，拜仁锋霸2020年打进47球，夺得5个冠军，2021年打进64粒进球，梅西俱乐部的数据和奖项有所不及。ESPN晒出莱万一年多获得的11个集体和个人奖项的照片，文字内容是：想象一下，赢得这一切却没有金球奖。

很多方面的言论都直指梅西不配本届金球奖，梅球王本人也认为更该是莱万获此奖项，由此可见评选是存在一些问题的。因为梅西只有30个联赛进球，俱乐部层面的确是需要仰视其他球员的。上赛季巴萨位居西甲第三，欧冠更是止步8强，巴萨被巴黎淘汰出局，梅西的关键性减弱也是俱乐部最终不续约的理由之一，这样的人获奖的确有一些讽刺。

金球奖如此定论也会失人心，也会被认为是鸡肋奖项，专业性和权威性也会下降，这些也有一些得不偿失，未来可能会有更多的人不关注这个奖项。若日尼奥俱乐部获得欧冠冠军、欧洲杯冠军、欧洲超级杯冠军，国家队意大利夺冠，但是他只排名第三，的确不够公平。也有一些人认为金球奖评选标准是为梅西量身定做的，所以也有搪塞其他人的理由。其实此前的金球奖评选也有备受质疑的，2010年金球奖不给三冠王国米斯内德，而是给了四大皆空的梅西，似乎比本次金球奖更过分。

若日尼奥没有到巴黎参加颁奖典礼，不过他也公开谈及了自己的感受，他认为自己进入金球奖前三是得到团队的帮助下，为自己和球队感到自豪和高兴。切尔西核心更多地谈及的是团队的努力和相互成就，无论是俱乐部还是国家队层面都是一样，其实这样的言论的确是很诚恳和真实，球品和人品都是到位的。