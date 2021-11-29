本轮英超切尔西主场1比1平曼联，榜首的积分优势已经减少为一分，这对于利物浦和曼城来说是好消息，可对于切尔西来说是不利的。卡里克作为临时主帅在蓝桥拿到一分也是可以交差的，不过图赫尔本场的安排也是备受质疑的，派遣维尔纳首发没有问题，但是锋霸表现不佳下半场就该更早被换下，而蓝军主帅换人迟缓，球队也没有了逆转对手的更多机会。

如果吕迪格末尾的射门不是放了高射炮的话，切尔西是可以2比1力挫对手的，那么赛后图赫尔也会得到更多的支持，如今的平局则会让球队随后的比赛更为困难，因为一旦失分的话就将让出榜首的位置。如果图赫尔下半场换人更积极一些，卢卡库登场的时间不是第82分钟，也许球队可以更早的进球继而逆转取胜。

本场比赛上半场曼联只有一次射门，切尔西进攻更多，没有进球的确是进攻端球员不断地错失机会。曼联主帅将C罗放在替补席也是被质疑的，不过因为上半场曼联率先进球，救火主帅的压力并不大，而下半场得到登场机会的C罗也失去了此前的关键性，所以本场比赛除了赛果外还有更多的内容，接下来曼联新帅入主也可能会有很多方面的改变。本轮比赛后也有人认为卡里克这样的变化也可能并非本意，因为新帅已经基本确定，本场比赛基本就是救火主帅最后一次带队，做出这样的决定也是很冒险的，但是也没有任何需要承担的责任，反而会给新帅一些启发和借鉴，因为今夏的强援桑乔进球了。

如果是曼联高层的意思，让C罗合理轮换，这样做也是为了考察没有C罗的曼联的真实实力。因为从C罗重返梦剧场后，就有认为球队战术体系改变后有一些混乱，B费的关键性也降低了，所以新帅需要解决的就是这个问题。本轮比赛切尔西射门24比3，射正6比2，角球15比2，半场角球5比0，控球率66%比34%。曼联数据全面落后对手，即便拿到一分也不能掩盖球队的问题。因为本轮比赛前曼联5次做客蓝桥保持不败，场面也没有如此被动，所以曼联的问题并不是将C罗放替补席就能解决的。

切尔西本赛季防守稳固，进攻端近期的效率也有提升，遗憾的是本场比赛的上半场球员们错失了不少机会，下半场开场不久就失球了。当时B费后场大脚解围，若日尼奥在后场停球失误给了桑乔单刀球机会，后者打进效率曼联的首粒进球。这的确是送大礼的行为，所以桑乔的进球的确不需要太过于沾沾自喜。

若日尼奥出错送分的确很低级，门将门迪也有一次传球给到了对手的脚下，球队的失误还是比较多的，所以平局也是必然的赛果。有趣的是曼联进球后在第64分钟用桑乔换上了C罗，领先的一方先换人不多见，换人后3分钟比分就被蓝军扳平了，卡里克一定没有想到会有这样的情况。当时是禁区内的乱战，万比萨卡踢倒蒂亚戈席尔瓦送点球大礼，若日尼奥用一粒勺子点球将功补过了，曼联的换人的确是变相送分。

本场开场不久切尔西进攻就很有威胁，奥多伊的射门很有威胁，当时是吕迪格的传球，德赫亚注意力很集中所以轻松化解危机。切尔西本场的精气神是到位的，所以即便是后场倒脚也是游刃有余的，十分的自信。维尔纳伤愈复出后第一次首发也是建功心切，他在越位的位置接席尔瓦的传球完成一次射门，不过他射门的瞬间已经明白越位，所以并没有发力。

切尔西开场10分钟两次射门都射正，曼联没有射门，也很被动。切尔西半场围攻对手后不停地倒脚，不过最后还是在接球的时候越位了，并没有完成射门，由此也可以看出球队的心态很轻松，或许就是因为太过于放松才会错失良机。曼联上半场则是全力防守力保球门不失，半场中段B费完成一脚射门，偏得很离谱，曼联球员的心态也很急躁，下半场B费还有一次凶狠的犯规吃到黄牌，很明显他是有一些无法接受失球的局面。

切尔西极好的机会是奇克拦截后传球给詹姆斯，后者从右路传中，万比萨卡头球解围冒顶了，可惜阿隆索将皮球停出了界，错失这次机会太可惜了。随后詹姆斯断球后传球给若日尼奥，奇克拿球给奥多伊，后者挑传禁区维尔纳头球攻门，可惜顶出了底线。球队多次给维尔纳机会，可惜都被浪费了，此后维尔纳被严防，他一拿球就被拜利解围，德国人的状态并没有恢复到最好。

半场末尾吕迪格接奥多伊传球直接远射击中横梁，这也是半场最有威胁的射门了，德赫亚也是尽力扑救，不过曼联的运气的确不错，因为横梁帮忙了。此后B费传球给特莱斯，奥多伊断球后完成一脚低射，可惜被门将扑到，射门的角度还是有一些正。上半场切尔西10次射门4次射正，曼联1次射门0射正，所以上半场蓝军没进球的确是不应该的。

切尔西本场的排兵布阵也是留后手的，因为卢卡库并没有登场，替补席还有阿斯皮利奎塔、克里斯滕森、哈弗茨、芒特、普利西奇、卢卡库，板凳深度是很足的。图赫尔的换人是在第77分钟用芒特和普利西奇换下了阿隆索和奥多伊，赛后多数人认为蓝军主帅本场比赛并不想赢球，所以才会在场面有一些混乱的情况下依旧不做换人调整。

本场比赛也揭示了两队的问题，接下来都需好好调整，切尔西伤病影响不断也的确令主帅头疼，因为锋线刚刚伤愈，中场核心就又伤停了。本场比赛后切尔西11场各项赛事不败，英超7轮不败，接下来的对手是大胜曼联的沃特福德，蓝军的确需要做更好的准备。