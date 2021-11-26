欧冠曼城2比1逆转巴黎，蓝月亮队长德布劳内缺阵还能赢球，这的确是瓜帅运筹得当。事实上本场比赛前多数人就看好曼城，因为瓜帅是可以有效的限制梅西的发挥的，内马尔在关键战的效率不高也是事实，所以这样的赛果也是正常的。巴黎输球仍和曼城携手出线，接下来小组赛最后一轮曼城对阵莱比锡是有可能失分的，而巴黎主场对阵布鲁日是稳赢的，所以豪华的巴黎仍有可能以小组第一的身份进入淘汰赛。

本场的上半场内马尔进球被吹越位，京多安的射门击中了立柱，两队都有威胁，但是防守也都稳固，因而没有进球产生，期间也有一些判罚是引发了争议的，但是强强对话陷入焦灼也是必然的。第一球是下半场打进的，当时梅西突入禁区横传球助攻姆巴佩破门，皮球是击中沃克后弹到了后点，这粒进球也有运气的成分。但是遗憾的是随后的比赛中两位的直接连线就没有了绝对的威胁，曼城防守对于梅西的限制是到位的。

全场比赛梅西只有1次射门，传1次威胁球，1次过人的数据，2次被犯规，44次传球的成功率为88.64%，不过有一次助攻也不会成为赛后被质疑的人。内马尔2次射门无射正，传2次威胁球，3次过人，2次抢断成功，44次传球的成功率为86.36%，内球王的关键性还是不及姆巴佩。三位球王联手不被认为将称霸足坛，起码在欧冠赛事中所向披靡，而事实上却是令人失望的，接下来仍需要继续磨合。

姆巴佩本场也只有2次射门，3次过人，除了打进一球外也没有更为关键的表现，不过巴黎全场比赛7次射门也只有2次射正，而曼城16次射门有6次射正，优势也是很明显的。曼城的进球是多名球员配合打进的，罗德里挑传球到禁区，沃克传球热苏斯做球，斯特林抢点破门，门将也是拍马赶到，但是没能化解危机，皮球还是击中立柱后入网的，同样是有运气成分的。

曼城反超比分的进球是马赫雷斯挑传球到禁区，贝尔纳多横传门前助攻热苏斯推射破门，这一球也是锁定胜局了，因为巴黎从领先到落后已经没有更多的招式。其实波帅执教热刺期间也多次和曼城的瓜帅交手，失分的次数比较多，如今执教巴黎也没有扭转颓势。本场比赛热苏斯参与两球也是本场最为关键的球员，赛后曼城各项赛事4连胜，巴黎两连胜被终结。

曼城赢球也是因为这批球员已经完成磨合，罗德里和马赫雷斯都是近两个赛季比较稳定的球员，热苏斯在送走阿奎罗后也有更好的表现，使命感和被委以重任后，球员的实力也得到了更好的体现，这也说明瓜帅当年是慧眼识才，哪怕各方质疑巴西人，他始终给予信任。

德布劳内无法登场的曼城进攻打得好，也说明球队的整体性到位，即便个别核心有伤病影响，球队的战绩的进攻端的威胁性也不会受到影响，这也是波帅在巴黎没有完成的事情。就巴黎本赛季强强对话球队的表现，波帅和瓜帅的差距很大，他在巴黎的日子也不会太长，只要齐达内点头，巴黎随时可能让他下课。

因为本场比赛巴黎被曼城扳平比分后，波帅用迪马利亚换下了盖耶，结果是被逆转，因为此前也曾尝试这样的阵容，结果是比赛中被动和失分，而在本场如此的关键战中却再度出昏招，所以失球的主因是主帅。



