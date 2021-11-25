欧冠第5轮切尔西主场4比0大胜尤文图斯，因为两队本赛季第一次交手蓝军客场0比1输球，本轮比赛锋霸卢卡库伤停，球队被看低，没想到带刀后卫发威力挫了意甲豪门。值得一提的是前切尔西球队莫拉塔首发出场错失单刀球机会，下半场开场不久就被换下了，他当年在切尔西就经常错失单刀球机会，如今老毛病依旧没改的确可悲。而蓝军的查洛巴、詹姆斯、奥多伊和替补登场的维尔纳先后进球，切尔西前后开弓的确令尤文没有还手之力。

人们一定无法想到卢卡库缺席，维尔纳替补备战的情况下，切尔西可以大胜尤文，在没有锋霸的日子里，切尔西已经开启了后防建功模式，这一点也令所有豪门羡慕。图赫尔遭遇伤病潮的影响却能发掘板凳储备和后防的进攻效率，其他球队的主帅也是望尘莫及。接下来周末要对阵卡里克率领的曼联，切尔西还需要继续证明自身的实力。

尤文图斯欧冠前4战全胜，本场比赛也是吃到了第一场败仗，从送走C罗前的无力，到失去球王后的不稳定，尤文本赛季的路也注定不平坦，存在的问题也比较多，就本场比赛的表现来看的确是被打回了原形。切尔西本轮赢球后排名第一，这对于随后淘汰赛避开强队也是有利的。本场比赛坎特和奇尔韦尔都因伤下场，不过赛后的消息坎特并无大碍，应该不会错过周末对阵曼联的比赛。但是奇尔韦尔可能因为前交叉韧带受伤缺席随后的比赛，甚至可能伤别本赛季，不过目前还没有确定，希望不是这样严重的伤病，因为赛后他还表示自己的伤休息两天就好了。

本场比赛切尔西21次射门8次射正，尤文8次射门2次射正，进球13比3，扑救1比4，数据上的差距也是很明显的。莫拉塔比较低迷，他面对旧主只有2次射门1次射正的数据，此外还有4次解围和4次被犯规，他更多参与防守也是因为切尔西进攻频频，同时进攻的时候他受限也是事实。普利西奇本场得到首发机会，表现也是比较平淡的，看来伤愈后的状态也不是很稳定。

作为后防打进的查洛巴2次射门打进1球，这也不是他第一次为球队进攻，带刀后卫的名号的确是实至名归。齐耶赫看出的角球被对手碰到，随后击中吕迪格，查洛巴觅得机会将球打进，吕迪格的另类助攻也是很关键的，接下来的联赛红蓝大战吕迪格也必须首发，因为他也是关键时刻能进球的球员。

坎特本场比赛的持球和传球都有威胁，连续首发也是有一些疲惫的，所以本场没结束就因伤下场，接下来图赫尔需要合理使用这员大将。夸德拉多也是前切尔西球员，本场严防奥多伊吃到黄牌，进攻端的表现也一般，甚至没有射门，只有3次解围和3次抢断，全队都在防守还丢了4球，的确揭示了球队的问题。

詹姆斯主罚任意球也令尤文门将做出扑救，门迪也是最稳定的门神，本场他面对莫拉塔很稳，对手才错失单刀球机会。本场比赛切尔西的角球机会都有威胁，查洛巴和吕迪格都多次头球攻门。尤文的防守也是很拼命的，下半场刚开始球员就用脸阻挡了切尔西的进攻，前11分钟尤文是先后化解了多次危机，但是第56分钟就沦陷了，当时奇尔韦尔横传球到禁区形成威胁，尤文图斯球员解围不彻底，詹姆斯抽射破门扩大了领先优势，应该说这粒进球让对手彻底缴械了。

随后的两粒进球是詹姆斯接吕迪格的挑传，然后给齐耶赫做球，后者直塞找到奇克，奥多伊最终将球打进，奇克的突破撕开了防线，替补登场有这样的表现也是给图赫尔看的，切尔西太子也的确应该获得更多登场机会。末尾的进球是詹姆斯长传球给齐耶赫做球，后者横传球到进球，维尔纳后点包抄推射破门，锋霸本赛季表现一般，而且近期刚刚伤愈，所以这个锦上添花的进球也有更多的意义。

本场比赛替补登场的是奇克、萨乌尔、阿兹皮利奎塔、维尔纳、芒特，没有登场的球员是阿隆索、克里斯滕森、卢卡库、巴克利，接下来对阵曼联这些球员都可以登场，一切取决于主帅的选择。本场比赛也是图赫尔执教切尔西的第50场比赛，期间只丢了24球，同时也成为切尔西队史前50场比赛失球最少的主帅，防线的稳固超过穆帅也是令所有人没有想到的。

具体的失球数据如下，图赫尔24球，穆帅27球，格兰特32球，安帅44球，萨里46球，孔蒂49球，所以老板阿布当初力排众议请图赫尔，而非萨里第二次执教球队是多么英明。接下来对阵曼联依旧需要三军用命，因为红魔本轮欧冠也2比0力挫比利亚雷亚尔完成复仇，C罗的表现很关键，接下来的联赛也会全力抢分，切尔西需要更好地应对。



