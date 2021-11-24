目前距离北京冬奥会不足80天，除了相关的准备越来越完美外，运动员的备战也加快了速度，这样做也是为了在冬奥会冲击更为理想的成绩。冬奥会中国军团的优势项目是短道速滑、女子团体等，目前各方面的备战都很积极，测试赛的成绩也不错，预期会有新的突破。每一届的国际级大赛中国军团都是全力以赴，期间也有很多令人动容的时刻，悉数曾经获得冠军殊荣的运动员，跳远冠军陆敏佳令人印象深刻，她的笑容很有亲和力，同时也是有特点也有毅力的运动员，也成为后辈的典范。

陆敏佳也是年少夺冠，她在14岁就以6米22的成绩在世界田径少年锦标赛上夺冠，当时也是震惊四座，同时也令跳远项目受到更多人关注和喜爱，此后人们也称陆敏佳为一姐，因为她的成长经历很励志，职业高度也是被人们仰视的。陆敏佳是有运动天赋的，出生于村庄的她也得到了伯乐的提携，她在小学6年级进入绍兴市体校得到恩师陈景琼教练的指导，初期的点拨和培养也是极其关键的，这期间也飞速地提升了个人能力，2年时间就从4米多成绩提升到6米，陆敏佳的天赋和刻苦的训练都是取得突破和佳绩的保证。

微笑面对生活和体育生涯的挑战，也是取得好成绩的要素。2006年14岁的陆敏佳首次参加省运动会就获得两枚金牌，她在100米和跳远项目取得佳绩，也成为了该项赛事的惊喜。2009年她在第十一届全运会以6米74的成绩夺冠，并且进入了不断在各种大赛中获奖的模式，这也是多年努力的结果。

辉煌的成绩并没有令陆敏佳懈怠，对于她来说，从不间断地训练，到不断总结提升战绩，期间的辛苦是她自知的，每一次夺金的时刻也是很激动的，因为她承载着很多人的期待，也有不断克服各种困难的泪水。陆敏佳不断取得更好的成绩也成为了家乡的骄傲，一切的努力都是值得的。

运动员都会尽力低迷期，也会饱受伤病的侵扰，陆敏佳在2012年也因伤影响到了成绩，并且因此无缘了2013年第十二届全运会的决赛资格，其实这个时候对于运动员是很关键的，必须做出应对，且要承受各方面的压力。2015年陆敏佳在亚洲田径锦标赛上以6米52夺得了亚洲冠军，这也是努力的结果，更是职业运动员的精神体现。

运动员的职业生涯注定是要付出更多的努力，同时还要做一些决定，跳远女神在今年的9月24日宣布结束14年的体育生涯，并称经历太多，大多是美好的，出道便是巅峰，未来好运。简短的文字也可以看出陆敏佳乐观的个性，她也为后辈们树立了良好的典范。其实出道即巅峰背后有很多的努力，一年365天的不间断的训练和参赛也只有经历过的人才知道，所以包括陆敏佳在内的每一位职业运动员都是应该被尊重的，因为他们背负着所有国人和体育行业人士的期待，同时也有为国争光的使命，他们有不屈的灵魂和强健的体魄，才能创造新的纪录，同时让五星红旗升起。

陆敏佳的职业生涯起点非常高，所以随后突破自我也更为不易，所以领奖台上的陆敏佳最美。陆敏佳先后获得2次亚锦赛冠军、2次全运会冠军、2009年世青赛冠军等荣誉，作为中国女子跳远的代表性人物，她也将激励后辈冲击更好的成绩。陆敏佳个性直爽，她曾表示一切的努力是冲着冠军去的，无论是高潮还是低谷，她都表示会在下一次赛事取得更好的成绩，向阳而生的她有很阳光的笑容。