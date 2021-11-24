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曼联新帅目标令人吃惊，无冠教头被质疑，英超换帅潮已见成效

(2021-11-24 00:05:40)
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标签：

英超

曼联

索帅

波帅

 分类： 聚焦英超争霸
 曼联新帅目标令人吃惊，无冠教头被质疑，英超换帅潮已见成效

   索帅下课后，曼联新帅的消息也是所有人关心的。目前最新的消息是曼联愿意为波切蒂诺支付违约金，巴黎方面也允许，这的确是有一些戏剧。不过究其原因也不难理解，因为齐达内因为一些原因不想到英超执教，而大巴黎更属意于齐祖，所以给波切蒂诺放行也是必然的。波帅的确给予热刺很多，但是无冠也是最大 的遗憾，曼联想波帅率领球队夺得双冠的确也有一些想当然，不过目前似乎没有比他更合适的人选了，所以这个决定也是无奈的。
    如果波帅重返英超拿起曼联的教鞭的话，英超豪门主帅也会是一个很有趣的画面。孔蒂曾是切尔西主帅，如今执教热刺。波帅从热刺下课自己巴黎，随后又成为曼联主帅。图赫尔曾是巴黎主帅，现今是切尔西主帅，并且已经给予球队一座欧冠奖杯。齐祖一直被传继任曼联主帅，最终可能因为妻子的缘故去执教巴黎，无论齐达内如何选择都会碰到梅西或C罗，目前的情况是可能成为梅西所在球队的主教练，同时和拉莫斯再度联手。
   齐达内的经纪人也希望他去巴黎执教，加上妻子也有相同的诉求，所以这个愿望很可能实现。波帅的短板是没有在英超率队夺冠，其他三位主帅都是冠军级的，所以曼联选帅很可能仍是作茧自缚。齐祖曾率领皇马连续三个赛季夺得欧冠奖杯，所以巴黎如果请齐祖入主的话，很可能是最快速接近欧冠奖杯的球队。
  曼联新帅目标令人吃惊，无冠教头被质疑，英超换帅潮已见成效

  英超已经有多队换帅，上轮联赛新帅们都帮助球队赢球了，孔蒂执教热刺2胜1平，球队已经止住了颓势。拉涅利率领的沃特福德送索帅下课，杰拉德执教维拉也是惊险获胜，作为少帅也是取得了开门红。此外诺维奇和纽卡的新帅也一胜一平保持不败，所以换帅如换刀的确是很对的，所以也有人认为如果曼联换帅迅速的话，也可能会在赛季末夺冠。
曼联新帅目标令人吃惊，无冠教头被质疑，英超换帅潮已见成效

    本周中英超四大豪门都有欧冠的赛事，曼联客场挑战比利亚雷亚尔的比赛也是关键战，球队赢球就晋级，C罗进球也能冲击个人的进球纪录。目前的欧冠小组积分两队同分，不过位居第三的亚特兰大只少2分，所以平局也是两队所无法接受的结果，这也加大了本场比赛的激烈性。卡里克作为临时主帅的执教能力被质疑，所以本场比赛C罗也是很关键的，此外还有B费等核心球员的表现必须到位。
    桑乔本场比赛能否获得首发的机会存在疑问，拉什福德马夏尔的使用也是需要费神的，球队的几位大将伤停对于球队的影响很大，卢克肖、卡瓦尼、博格巴、瓦拉内无缘本场大战。比利亚雷亚尔平局的场次比较多，所以此役也有平局的可能。
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