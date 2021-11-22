11月21日曼联官宣主教练索尔斯克亚离任，其实从0比5惨败利物浦后，索帅的帅位就已经岌岌可危了，没有想到的是孔蒂希望的引进资金无法满足，所以和曼联擦肩而过，而索帅也得到了喘息的机会。令人遗憾的是国际比赛日后，曼联1比4爆冷不敌靠近降级区的沃特福德，这样难看的输球索帅下课也是必然的，只是这样一个特殊的时间段换帅，球队很难快速地觅得合适的主帅，曼联的支持者们也开始想念曾经的主帅穆里尼奥了。

如果在对阵热刺前换帅的话，国际比赛日期间可以给予新帅更多时间来和球队完成磨合，遗憾的是曼联错失了这样的机会，如今换帅后球队的战绩无法保证，新任主帅和临时主帅也会面临更大的压力。上赛季切尔西也是中途换帅，但是图赫尔继任后率领球队夺得欧冠奖杯，所以目前的红魔球迷也希望有一位名帅执教球队。兰帕德下课的时候切尔西19轮的战绩是8胜5平6负，排名英超第9位。曼联目前排名联赛第7位，比第四的西汉姆少6分，比榜首的切尔西少12分。

兰帕德下课的时候，还有人认为蓝军功勋没有索帅那样幸运，因为同样都是有球队DNA的功勋球员继任为球队主帅，兰帕德因为战绩不佳下课，索帅却得到了俱乐部绝对的支持，哪怕是战绩低迷帅位却依旧很稳固。索帅上赛季曾被热刺6-1血洗，当时的热刺主帅是穆里尼奥，随后还曾在欧冠输给莱比锡后出局去打欧联杯，杯赛最终不敌西甲劲旅比利亚雷亚尔，不过曼联高层依旧很包容索帅，所以本赛季输利物浦后仍是地位稳固。

曾经有很多人都羡慕索帅，并认定他可以在曼联取得成功，而如今的黯然下课和目前球队的困境，俱乐部也许会后悔当初的决定，那些当初热捧索帅的人也是会有一些羞愧的，因为当时曼联领跑英超的时候，很多人认为索帅会给予球队联赛冠军，赛季末也可以夺得欧联杯的冠军，但是结果却是双线失冠。

如今曼联和榜首球队的积分差距也的确是令人齿冷的，因为俱乐部今夏的投入很给力，C罗和桑乔等人的加盟的确令球队的阵容实力增强，但是目前的战绩的确是很凄惨的，索帅的确是陷入了瓶颈。本赛季无论是桑乔还是C罗都没有迎来大爆发，后者很多场比赛中都有进球和助攻，但是仍无法避免球队失分，所以目前的曼联只有换帅一条路。

本赛季曼联12轮联赛的战绩是5胜2平5负，目前助教卡里克成为临时主帅，接下来的两场比赛是欧冠对阵比利亚雷亚尔，周末对阵切尔西，两场强强对话的难度很大，卡里克也是需要好好运筹的。本赛季曼联很多场比赛都很糟糕，这其中包括0:2曼城、0:5利物浦，2:4莱斯特城，球队输给强队期间还曾在弱旅身上失分，曼联先后在对阵南安普敦、年轻人、西汉姆、维拉、埃弗顿和亚特兰大的比赛中失分，所以如今下课对于俱乐部和索帅都是一种解脱。

目前曼联高层接触齐达内，寄望名帅可以拿起红魔的教鞭，但是情况不乐观，所以球队还需要联络目前赋闲在家的其他教练。此前和曼联有传闻的主教练有罗杰斯、齐达内、波切蒂诺、滕哈赫、曼联前队长布鲁斯、恩里克，目前其中的几位都好像无意于红魔，所以接下来的商谈也是有一些难度的。个人认为名宿入主曼联的几率比较小，俱乐部还是希望有名帅继任。

索帅执教曼联近三个赛季，期间168场比赛的战绩是92胜35平41负,胜率54.7%，期间没有拿到冠军奖杯。目前也有消息认为罗杰斯是合适的人选，因为蓝狐本赛季表现不佳，如果曼联抛出橄榄枝是可能的，而兰帕德则可能成为主帅的替代者，不过这个几率不高。

曼联的功勋主帅是爵爷，他退休后红魔也有几位新帅入主，其中只有穆帅给予了球队一座欧联杯的冠军奖杯和英联杯的冠军，联赛最好成绩第二位。其他主帅分别是莫耶斯、吉格斯、范加尔、索尔斯克亚都没有给予球队冠军，而且胜率也都不及穆帅，索帅和其他人不同的是曾多次进入决赛，最终失冠，上赛季也位列联赛第二。

索帅下课也有一些支持者认为应该给予更多的时间，因为爵爷当年是第七个赛季才拿到联赛冠军的，虽然这样的想法有一些天真，但是也代表一些人的想法，只是俱乐部无法接受那样的结果。2018年12月19日，索尔斯克亚接替穆里尼奥成为曼联的临时主帅，2021年11月21日索帅下课，当初从临时主帅转正也是因为19场比赛赢了14胜，所以在2019年3月28日签约3年。

其实除了切尔西和曼城总是可以斩获冠军外，利物浦也有很多年无法夺冠，热刺更是无法获得至高的荣誉，阿森纳的沉沦从教授执教的末尾几个赛季已经开始，曼联同样是多年无冠，所以在英超争冠的确不易。利物浦多年后夺得了欧冠和联赛冠军，但是随后也是重新回到了起点，本赛季冲冠的几率也并不是最大。