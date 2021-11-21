英超开打，切尔西率先开战3比0力挫莱斯特城，赛后以4分优势继续领跑英超，利物浦4比0零封阿森纳后也只能屈居第二位。切尔西本场建功的是吕迪格、坎特攻和普利西奇，切尔西开倒车的优势依旧很明显。赛前各方还认为有平局的可能，因为此前切尔西客战狐狸城也曾失分。从本赛季至今的表现来看，图赫尔的运筹和应变是到位的，即便两位锋霸伤停，球队仍可以保持多场不败战绩。上轮意外平局，但是国家队比赛日结束后，球队就迎来大胜重拾霸气。

本场比赛是客场作战，因为早场的比赛经常有冷门，所以切尔西也是承受了一些压力的。蓝军的第一球是角球机会，奇尔维尔助攻吕迪格头球破门，随后是詹姆斯和坎特的连线，后者持球突破后扩大领先优势，上半场两球领先也是基本奠定了胜局。下半场齐耶赫妙传助攻刚刚复出不久的普利西奇破门，3球落后莱斯特城也没有了还手之力。

本赛季切尔西最引以为傲的是防守的稳健，球队12轮联赛只丢了4球，失球数英超最少。进攻端打进30球，只比利物浦少5球，但是红军丢了11球，防线漏洞还是很明显的。本轮赛后蓝军9场不败，唯一的平局是上轮1比1伯恩利，切尔西联赛客场4连胜也是优于其他球队的地方。普利西奇本赛季受到伤病的影响，本场也是替补出场，他有2次射门就打进1球，这柄利器的开启也能帮助球队赢下更多的比赛。

坎特也是切尔西最为重要的一员，本赛季也有一些伤病，本场比赛3次射门全部射正，且打进一球，此外还有2次过人，2次抢断成功，68次传球的成功率为85.29%，攻防两端都到位。近几个赛季的坎特一直都是切尔西的定海神针，哪怕面对几位不同的主帅也均能获得认可，坎特的适应能力强，竞技水平也保持在高水平，更为重要的是自我调节能力很好。

莱斯特城开场就采取高位逼抢，切尔西积极应对扭转不利面，而且利用定位球破门，近几个赛季切尔西后防线利用头球破门的次数也比较多，面对中下游球队，这个得分点也总是可以打破僵局。切尔西队内的坎特和奇尔韦尔都是前莱斯特城球员，后者客场射门击中立柱险些就洞穿了老东家的球门，图赫尔继任后奇尔韦尔也一度替补席等待机会，本轮比赛的表现的确是令主帅满意的。

奥多伊本场比赛的表现也是可圈可点的，球迷们也寄望他能得到更多的信任，因为实力是有的。替补登场的齐耶赫近期也陷入了转会传闻中，原因是他并没有得到图赫尔的绝对信任，冬窗有可能离队，不过外界的传闻是不会影响齐耶赫的发挥的，下半场的进球就是利用个人能力突入禁区，随后选择传球助攻普利西奇锁定胜局，球员的无私属性也是很明显的。

切尔西的一些比赛上半场进球难，本场比赛是找到了得分的最佳方式，因为防守稳固，所以莱斯特城没能制造绝对的威胁，在英超立足防守必须稳固，此外进攻端多点开花才能取得连胜的赛果。吕迪格已经为球队打进13球，所以目前多支球队都对他有意，不过悍将的首选仍是切尔西，所以俱乐部还需要尽快地和他完成续约。

哈弗茨、奥多伊和芒特的进攻组合本场的表现不是最佳，芒特因为牙齿的治疗还是需要一些时间恢复，维尔纳没登场也可能是为了欧冠留力，其实该给予他替补登场的机会，因为4天后球队将在主场迎战尤文图斯，上一次交手蓝军输球，本轮再度碰面也是必须复仇的，而进攻端的威胁必须更多才能稳操胜券。

莱斯特城的卢克曼有一粒进球可惜越位了，此外奥多伊和普利西奇的进球也都被判越位在先，不过都是差之毫厘。上赛季切尔西客场0比2输给莱斯特城，本场3球零封也是复仇了，这对于随后对阵尤文和曼联也是有利的。值得一提的是本场零封对手取胜还刷新了一项纪录，从2008年12月份以来切尔西首次客场4连胜且0失球的确是攻防俱佳。

哈弗茨客串中锋的表现不稳定，本场下半场很早就被换下，接下来卢卡库伤停期间维尔纳需要祭出最好的表现，接下来就看接下来的两场强强对话能否获得首发的机会了。切尔西目前因伤无法出场的球员是科瓦契奇、阿隆索、卢卡库，接下来这三个能否复出还是一个问号，球队还需要带刀后卫们发挥威力。



