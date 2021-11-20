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曼城受困伤病影响，瓜帅排兵很关键，斯特林需把握正名机会

(2021-11-20 20:45:41)
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标签：

英超

曼城

德布劳内

斯特林

瓜帅

 分类： 聚焦英超争霸
曼城受困伤病影响，瓜帅排兵很关键，斯特林需把握正名机会

    本周末英超开启，利物浦主场迎战阿森纳是唯一的强强对话，切尔西客场对阵莱斯特城是早场的比赛，蓝军需要尽全力才能全取三分，不过卢卡库和维尔纳有望复出，如果可以出场的话，球队的胜算更大。曼联客场对阵沃特福德的比赛，C罗能否帮助球队全取三分也很重要，毕竟国家队的败局对于他也是有一些影响的。曼城和热刺分别对阵埃弗顿和利兹联，两强末尾开战还是有更多时间的准备。
   目前英超积分榜切尔西位居第一，蓝军比曼城多3分，狐狸城排名第12位，本赛季的表现一般，切尔西是有能力赢球的。曼城中场大将德布劳内感染新冠无法本轮和随后的几场比赛，其中本月24日欧冠主场对阵巴黎的比赛也会无法出场，球队的确可能因此受困。因为费兰托雷斯也因伤休战，埃弗顿的顽强还是可能拿到一场平局的。
    曼城本赛季的联赛战绩是7胜2平2负，目前积23分排名第二，埃弗顿取得4胜3平4负的战绩，目前积15分排名第11位，太妃糖也是急于拿分的，所以此役并不会轻松。曼城此前获得两连胜，球队欧冠4:1力挫布鲁日，联赛客场2:0零封曼联，不过队内国脚众多，国际比赛日后的确会有一些疲惫，本场比赛还需要看斯特林等人的发挥。
    德布劳内的本赛季为曼城打进3球，送出1次助攻，更为关键的是他对于攻防两端的把控，他的缺席的确令瓜帅头疼，所幸的本场只有两位球员缺席，球队的阵容厚度还是很足，如何安排阵容就看瓜帅运筹了。埃弗顿以往的赛季是时常爆冷从豪门球队身上拿分的，但是本赛季的表现很差，目前球队5轮联赛不胜，对手有强队也有弱旅，无法赢球的确是球队攻防两端都有问题。
   曼城受困伤病影响，瓜帅排兵很关键，斯特林需把握正名机会

曼城受困伤病影响，瓜帅排兵很关键，斯特林需把握正名机会

 埃弗顿此前先后1:1平曼联、0:0热刺、0:1西汉姆联、2:5沃特福德、1:2狼队，国际比赛日期间球队得到休整，国脚不多的中下游球队总是可以在国际比赛日后制造冷门，贝尼特斯自然希望能赢球。埃弗顿队内前锋勒温伤停对于球队的影响比较大，球队目前打进16球，失16球，防线的问题更大。杜库雷、勒温、戈麦斯，米纳，汤姆-戴维斯都有伤病影响，前两位是注定缺席的，所以残阵对阵曼城平局就当赢了。
    曼城本赛季主场战绩出色，各项赛事的主场战绩是6胜1平1负，0比0南安普敦、0比2不敌水晶宫，所以球队偶尔也会犯错，本轮比赛也是需要尽全力才能稳赢。热苏斯是埃弗顿的克星，本场能否出场还需要看赛前的首发名单
   曼城联赛的进球数是22球，进球数是英超第4多，进球最多的是利物浦打进31球，曼城目前丢了6球，只比丢4球的切尔西多，防守端的稳固是很明显的。因为下周中有欧冠对阵巴黎的比赛，所以本轮对阵埃弗顿也可能会有一些轮换，为的是欧冠赢下梅西、内马尔、姆巴佩率领的法甲豪门，对于瓜帅来说欧冠的比赛更为重要。
   上轮联赛对阵曼联，马赫雷斯、斯特林、格拉利什、费尔南迪尼奥和津琴科等核心球员都替补备战，本场比赛可以获得首发出场的机会，斯特林虽然陷入转会传闻中，但是俱乐部的比赛还是会竭力的。赛前各方认为曼城必胜，个人认为小胜几率大。

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